Столтенберг: НАТО и дальше будет оказывать помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел в Брюсселе совместную с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Североатлантический альянс продолжит предоставлять Украине политическую и практическую помощь, передает "Интерфакс".Порошенко прибыл в Брюссель на встречу с генсеком альянса, в ходе которой стороны обсудили "российскую агрессию" и выступили за освобождение украинских моряков. Неизвестно, что на этот раз выпрашивал у НАТО украинский президент, но по итогам встречи Столтенберг напомнил, что НАТО уже оказывает Украине помощь в обеспечении кибербезопасности и укреплении военно-морских сил страны. Союзники на это выделили 40 млн. долларов, добавил он. При этом глава альянса пообещал и дальше оказывать помощь Украине.Явно обрадованный Порошенко не преминул сделать запись в Твиттере на украинском языке, что достиг договоренности с НАТО об организации воздушного и морского мониторинга ситуации в акваториях Азовского и Черного морей. Не смотря на то, что Столтенберг ничего такого не обещал и даже не говорил, по утверждению президента Украины, альянс теперь будет следить за безопасностью в этом регионе.Кстати, та же запись Порошенко, но уже на английском языке говорит лишь о том, что "Украина приветствовала бы запуск миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу". Здесь никаких слов об якобы заключенных договоренностях нет.