Первый малый беспилотник ударного типа разработан в России

В России создали первый малый ударный беспилотник, способный наносить удары по наземным целям и перехватывать другие дроны. В настоящее время беспилотник проходит летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик.На данный момент сведений о новом беспилотнике поступило крайне мало: малый ударный дрон "Карнивора" (лат.-плотоядные), а именно такое имя получил беспилотник, разработан научно-производственной фирмой "Микран". Он способен стартовать с неподготовленных площадок и находиться в воздухе от 10 до 15 часов. Установленное на нем разведывательное оборудование позволяет засекать огневые точки противника и наносить по ним удары фугасными или осколочными боеприпасами. Кроме этого, на дроне установлены специальные "сеткомёты", с помощью которых беспилотник может перехватывать квадрокоптеры и другие винтовые БЛА.Размах крыльев беспилотника - 5 метров, скорость полета до 150 км/час, имеет большой грузовой отсек (35 л) и сдвигающееся крыло для выравнивания центровки. "Карнивора" способен работать в условиях радиоэлектронного подавления при полной потере спутниковых навигационных сигналов.В компании уточнили, что в настоящее время создан опытный образец, который проходит летные испытания.Ранее в России не сообщалось о разработке малых ударных беспилотников. Все разрабатываемые дроны относятся к классу средних или тяжелых беспилотников.