Путин сообщил о разговоре с Ельциным по вопросу президентства

Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?". Я ему сказал: Нет.

Президент Владимир Путин сообщил о некоторых подробностях своей биографии – на том её этапе, когда в 1999 году Борисом Ельциным ему было предложено поучаствовать в гонке за главный пост в стране. По словам Владимира Путина, к президентству он не был готов. Путин отметил, что первоначально отказывался от поступившего в его адрес предложения.Действующий глава государства рассказал о тогдашнем разговоре с Борисом Ельциным, готовившимся объявить своё эпохальное «Я устал. Я ухожу». РИА Новости приводит заявление президента:По словам Путина, Ельцин был очень удивлён таким ответом, и поинтересовался, почему Владимир Путин отказывается.Тогда в ответ Путин и произнёс, что не готов.Такими откровениями глава государства поделился с участниками так называемого Открытого урока, состоявшегося в рамках Всероссийского форума профнавигации «ПроеКТОриЯ». Форум проходит в Ярославле.Путин, обратившись к школьникам, пожелал им как можно раньше принять ключевое в своей жизни решение, касающееся будущей профессии. При этом президент так и не рассказал, когда же именно он почувствовал свою готовность оказаться в кресле премьера, а потом – и президента.Напомним, что Владимир Путин стал победителем президентской гонки в 2000 году. Тогда за него проголосовали 51,95% избирателей при явке в 68,7%. Второе место занял Геннадий Зюганов с результатом 29,48%.