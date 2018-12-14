ОКР «Набросок»: самоходный миномёт выйдет на государственные испытания
Различные структуры российского министерства обороны продолжают оглашать свои планы на следующий год. На днях важная новость поступила от воздушно-десантных войск. В самом ближайшем будущем они намерены провести государственные испытания перспективного образца артиллерийской системы, и затем принять его на вооружение. На различных полигонах проверку пройдет новейший самоходный / возимо-носимый миномет 2С41 «Дрок».
11 декабря Группа информационного обеспечения воздушно десантных войск опубликовала сведения о планах на следующий 2019 год. Сообщается, что в следующем году – перед принятием на вооружение – должны пройти государственные испытания новейшей минометной системы, разработанной специально для ВДВ и предназначенной для оказания артиллерийской поддержки десантно-штурмовым подразделениям. Испытания будут проводиться на нескольких полигонах, принадлежащих российскому военному ведомству.
Группа информационного обеспечения напомнила, что миномет 2С41 является одной из новейших разработок отечественной оборонной промышленности, созданных специально для артиллерийских подразделений ВДВ. С помощью этой боевой машины планируется значительно повысить огневую мощь десанта при решении тех или иных задач на поле боя.
Самоходный возимо-носимый миномет 2С41 «Дрок» построен на основе бронированного автомобиля типа «Тайфун-ВДВ». Сообщается, что этот образец будет показывать уникальные характеристики дальности стрельбы и огневой мощи. Боевая машина сможет вести огонь обычными минами и новыми боеприпасами с повышенной дальностью стрельбы. Обслуживание орудия осуществляется из боевого отделения, но конструкция машины обеспечивает его демонтаж для стрельбы с грунта.
К сожалению, Группа информационного обеспечения ВДВ не стала уточнять сроки начала и завершения запланированных государственных испытаний. Из опубликованной новости следует, что после проверок миномет 2С41 будет принят на вооружение, однако сроки этого события тоже остались неназванными. По всей видимости, министерство обороны планирует оглашать подобные данные по мере завершения требуемых процедур и работ.
***
По известным данным, перспективный самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 «Дрок» разрабатывался с 2015 года по заказу воздушно-десантных войск. Новый образец техники предназначался для артиллерийских батарей при батальонах сухопутных войск и ВДВ. Разработка нового проекта была поручена ЦНИИ «Буревестник», входящему в состав НПК «Уралвагонзавод». Изначально проектирование велось в рамках более крупной опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок».
В конце 2016 года состоялась первая демонстрация нескольких новых артиллерийских систем, в том числе специализированных образцов для ВДВ. На одной из выставок министерства обороны показали целый набор макетов перспективной техники. Один из них представлял самоходный миномет 2С41 «Дрок». В дальнейшем модели техники присутствовали на других выставках. В этот же период были построены опытные образцы минометов, предназначенные для проведения испытаний. Как следует из сообщений последнего времени, прототипы «Дрока» справились с проверками, что позволяет приступить к последней стадии испытаний перед принятием на вооружение.
Проект 2С41 предлагает строительство сравнительно простой боевой бронированной машины на базе большого числа существующих комплектующих. В качестве базы для самоходного миномета используется бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ». Этот броневик изначально разрабатывался с учетом применения различного вооружения, в том числе на разнообразных боевых модулях. В проекте 2С41 штатный люк в крыше используется в качестве посадочного места для новой башни с минометным вооружением. При этом такое оборудование не исключает применения другого оружия.
Автомобиль К4386 имеет однообъемный несущий броневой корпус с обитаемыми местами для экипажа и минометчиков. Обеспечивается защита 5 класса по отечественному стандарту ГОСТ Р 50963-96. Передняя часть обитаемого отсека сохраняет функции отделения управления, тогда как центральная и кормовая играют роль боевого отделения и обеспечивают применение основного вооружения.
Проект 2С41 предусматривает оснащение базового броневика новой броневой башней с установкой под миномет. Башня имеет собственные приводы горизонтальной наводки, а также оснащается качающейся артиллерийской частью с устройствами наведения. Для сокращения негативного воздействия на корпус носителя артиллерийская часть комплектуется противооткатными устройствами, на которых закрепляется минометный ствол.
В башне устанавливается 82-мм казнозарядный миномет с ручной подачей выстрелов в ствол. Орудие способно использовать все существующие мины калибром 82 мм вне зависимости от их типа, класса и назначения. Обеспечено применение как «обычных», так и активно-реактивных или управляемых мин. Минимальная дальность стрельбы для «Дрока» задается на уровне 100 м. Максимальная дальность – 6 км. Тренированный расчет может обеспечить скорострельность до 12 выстрелов в минуту без восстановления наводки.
Возимый боекомплект хранится в боевом отделении и составляет 40 мин любых необходимых типов. Компоновка боевого отделения и наличие дверей не исключают подачу боеприпасов с грунта или с подвозчика боеприпасов. Впрочем, загрузка боекомплектов в штатные укладки машины не занимает много времени.
Миномет для машины 2С41 выполнен возимо-носимым. Основным режимом его работы является стрельба из башни со штатной артиллерийской части. При этом возможен демонтаж ствола для использования в качестве носимого оружия. В таком случае 82-мм ствол предлагается использовать с отдельной опорной плитой и двуногой. Эти устройства перевозятся в машине и могут использоваться при необходимости.
Для самообороны самоходный миномет «Дрок» оснащается боевым модулем с дистанционным управлением. Модуль с пулеметом винтовочного или крупного калибра может устанавливаться в передней части крыши или на борту башни. Два выставочных макета показывали обе эти конфигурации. На обеих моделях также присутствовали дымовые гранатометы – их расположили на бортах минометной башни.
Расчет самоходного (возимо-носимого) миномета 2С41 «Дрок» состоит из четырех человек. На марше и во время стрельбы в конфигурации самоходной установки они находятся внутри машины и защищаются броней. При этом их работа в известной мере облегчается наличием различных систем управления и прочих приборов. При демонтаже миномета и использовании его в качестве носимого оружия необходимо участие всего экипажа боевой машины.
Боевая машина нового типа, в целом, сохраняет габариты базового бронеавтомобиля. Если же сравнивать «Дрок» с машиной «Тайфун-ВДВ», оснащенной боевым модулем с 30-мм пушкой, то размеры техники почти не отличаются. Боевая масса самоходного миномета – 14 т. Ходовые характеристики, подвижность и проходимость не изменяются.
Согласно различным источникам, до недавнего времени организации-участники проекта занимались проведением испытаний перспективного самоходного миномета. Этап заводских испытаний и доработок был пройден, и теперь перспективная техника готовится к государственным испытаниям. По результатам этих событий боевая машина 2С41 «Дрок» должна будет поступить на вооружение. Как следует из последних новостей, такая техника будет поставляться только в воздушно-десантные войска. Закупка машин для сухопутных войск не планируется – как минимум, в настоящее время.
***
Необходимо отметить, что самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 не является единственной новой артиллерийской системой, разрабатываемой специально для ВДВ. В рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок» были созданы еще два варианта артиллерийских систем для десантных подразделений. В качестве дополнения к «Дроку» и замены для существующих самоходок создаются изделия «Флокс» и «Магнолия». Одно из этих самоходных орудий уже показали общественности.
Проекты «Флокс» и «Магнолия» предлагают строительство самоходных установок с унифицированным 120-мм орудием. Последнее представляет собой универсальную систему, способную выполнять функции пушки, гаубицы и миномета. С точки зрения концепции и круга решаемых задач такое орудие похоже на вооружение серийных самоходок «Нона» и «Хоста» – изделие 2А80. Кроме того, речь идет об определенной унификации конструкций. Существующие 120-мм САО старых моделей строились на базе гусеничных шасси с высокими характеристиками. В новых проектах предусматривается использование иных базовых машин.
Проект «Флокс» предлагает монтаж орудийной установки на колесном шасси бронеавтомобиля «Урал-ВВ». Машина сохраняет двухрядную защищенную кабину экипажа, за которой помещаются необходимые агрегаты, в том числе поворотная платформа с орудием. Артиллерийская самоходка оснащается автоматизированными системами управления огнем, сопряженными со средствами навигации и связи. Орудийная установка получила датчики, отслеживающие положение орудия, благодаря чему появляется возможность более точного и быстрого восстановления наводки после каждого выстрела.
В боекомплект САО «Флокс» могут включаться боеприпасы разных типов, обеспечивающие решение всех основных задач. Возимый боекомплект состоит из 80 снарядов любого типа. 28 выстрелов хранятся и перевозятся в оперативных укладках, расходуемых в первую очередь. Огневые характеристики зависят от используемого боеприпаса. Так, при стрельбе по навесным траекториям обычной миной дальность стрельбы достигает 8-10 км. Активно-реактивный выстрел летит на 15-17 км.
САО «Флокс» впервые показали публике в ходе международного военно-технического форума «Армия-2016». К тому времени был построен опытный образец, необходимый для проведения испытаний. В октябре этого года сообщалось, что прототипы нового типа проходят испытания. Запуск серийного производства техники планировалось начать «совсем скоро», но без указания точных сроков.
Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», так же разработанное в рамках ОКР «Набросок», пока не демонстрировалось публике. Впрочем, разработчики уже огласили некоторые сведения о нем. Согласно ранее оглашенным данным, этот проект предусматривает использование артиллерийской системы, унифицированной с «Флоксом». Ее предлагается устанавливать на другом шасси с иными характеристиками и возможностями. Вероятно, это связано с предполагаемой сферой применения техники.
Сообщалось, что САО «Магнолия» строится на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. По всей видимости, два корпуса такой машины получают броневую защиту; переднее звено может использоваться в качестве кабины экипажа, а на заднем следует разместить платформу с вооружением. Транспортеры ДТ-30 активно используются в Арктике, и на их базе создаются различные образцы военной техники. Вполне возможно, что самоходка «Магнолия» разрабатывается с учетом эксплуатации в северных регионах.
***
В начале октября 2018 года фирменное интернет-издание НПК «Уралвагонзавод» писало о текущих работах по перспективному семейству техники под общим названием «Набросок». Тогда сообщалось, что перспективная техника с цветочными названиями проходит испытания, а сами проекты переходят в заключительную стадию. Завершить все необходимые проверки планировалось в самом ближайшем времени.
Несколько дней назад министерство обороны в лице Группы информационного обеспечения ВДВ уточнило планы на проект самоходного миномета 2С41 «Дрок». В следующем году на полигонах военного ведомства пройдут государственные испытания этой техники, после чего ее смогут принять на вооружение. Схожие данные о других образцах ОКР «Набросок» пока не публиковались. Впрочем, прежние успехи этой опытно-конструкторской работы позволяют предполагать, что такие новости появятся в самое ближайшее время. Вполне возможно, что все три перспективные самоходные артиллерийские установки поступят на вооружение ВДВ одновременно или с минимальными интервалами.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://t-digest.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
11 декабря Группа информационного обеспечения воздушно десантных войск опубликовала сведения о планах на следующий 2019 год. Сообщается, что в следующем году – перед принятием на вооружение – должны пройти государственные испытания новейшей минометной системы, разработанной специально для ВДВ и предназначенной для оказания артиллерийской поддержки десантно-штурмовым подразделениям. Испытания будут проводиться на нескольких полигонах, принадлежащих российскому военному ведомству.
Группа информационного обеспечения напомнила, что миномет 2С41 является одной из новейших разработок отечественной оборонной промышленности, созданных специально для артиллерийских подразделений ВДВ. С помощью этой боевой машины планируется значительно повысить огневую мощь десанта при решении тех или иных задач на поле боя.
Самоходный возимо-носимый миномет 2С41 «Дрок» построен на основе бронированного автомобиля типа «Тайфун-ВДВ». Сообщается, что этот образец будет показывать уникальные характеристики дальности стрельбы и огневой мощи. Боевая машина сможет вести огонь обычными минами и новыми боеприпасами с повышенной дальностью стрельбы. Обслуживание орудия осуществляется из боевого отделения, но конструкция машины обеспечивает его демонтаж для стрельбы с грунта.
К сожалению, Группа информационного обеспечения ВДВ не стала уточнять сроки начала и завершения запланированных государственных испытаний. Из опубликованной новости следует, что после проверок миномет 2С41 будет принят на вооружение, однако сроки этого события тоже остались неназванными. По всей видимости, министерство обороны планирует оглашать подобные данные по мере завершения требуемых процедур и работ.
***
По известным данным, перспективный самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 «Дрок» разрабатывался с 2015 года по заказу воздушно-десантных войск. Новый образец техники предназначался для артиллерийских батарей при батальонах сухопутных войск и ВДВ. Разработка нового проекта была поручена ЦНИИ «Буревестник», входящему в состав НПК «Уралвагонзавод». Изначально проектирование велось в рамках более крупной опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок».
В конце 2016 года состоялась первая демонстрация нескольких новых артиллерийских систем, в том числе специализированных образцов для ВДВ. На одной из выставок министерства обороны показали целый набор макетов перспективной техники. Один из них представлял самоходный миномет 2С41 «Дрок». В дальнейшем модели техники присутствовали на других выставках. В этот же период были построены опытные образцы минометов, предназначенные для проведения испытаний. Как следует из сообщений последнего времени, прототипы «Дрока» справились с проверками, что позволяет приступить к последней стадии испытаний перед принятием на вооружение.
Проект 2С41 предлагает строительство сравнительно простой боевой бронированной машины на базе большого числа существующих комплектующих. В качестве базы для самоходного миномета используется бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ». Этот броневик изначально разрабатывался с учетом применения различного вооружения, в том числе на разнообразных боевых модулях. В проекте 2С41 штатный люк в крыше используется в качестве посадочного места для новой башни с минометным вооружением. При этом такое оборудование не исключает применения другого оружия.
Автомобиль К4386 имеет однообъемный несущий броневой корпус с обитаемыми местами для экипажа и минометчиков. Обеспечивается защита 5 класса по отечественному стандарту ГОСТ Р 50963-96. Передняя часть обитаемого отсека сохраняет функции отделения управления, тогда как центральная и кормовая играют роль боевого отделения и обеспечивают применение основного вооружения.
Проект 2С41 предусматривает оснащение базового броневика новой броневой башней с установкой под миномет. Башня имеет собственные приводы горизонтальной наводки, а также оснащается качающейся артиллерийской частью с устройствами наведения. Для сокращения негативного воздействия на корпус носителя артиллерийская часть комплектуется противооткатными устройствами, на которых закрепляется минометный ствол.
В башне устанавливается 82-мм казнозарядный миномет с ручной подачей выстрелов в ствол. Орудие способно использовать все существующие мины калибром 82 мм вне зависимости от их типа, класса и назначения. Обеспечено применение как «обычных», так и активно-реактивных или управляемых мин. Минимальная дальность стрельбы для «Дрока» задается на уровне 100 м. Максимальная дальность – 6 км. Тренированный расчет может обеспечить скорострельность до 12 выстрелов в минуту без восстановления наводки.
Возимый боекомплект хранится в боевом отделении и составляет 40 мин любых необходимых типов. Компоновка боевого отделения и наличие дверей не исключают подачу боеприпасов с грунта или с подвозчика боеприпасов. Впрочем, загрузка боекомплектов в штатные укладки машины не занимает много времени.
Миномет для машины 2С41 выполнен возимо-носимым. Основным режимом его работы является стрельба из башни со штатной артиллерийской части. При этом возможен демонтаж ствола для использования в качестве носимого оружия. В таком случае 82-мм ствол предлагается использовать с отдельной опорной плитой и двуногой. Эти устройства перевозятся в машине и могут использоваться при необходимости.
Для самообороны самоходный миномет «Дрок» оснащается боевым модулем с дистанционным управлением. Модуль с пулеметом винтовочного или крупного калибра может устанавливаться в передней части крыши или на борту башни. Два выставочных макета показывали обе эти конфигурации. На обеих моделях также присутствовали дымовые гранатометы – их расположили на бортах минометной башни.
Расчет самоходного (возимо-носимого) миномета 2С41 «Дрок» состоит из четырех человек. На марше и во время стрельбы в конфигурации самоходной установки они находятся внутри машины и защищаются броней. При этом их работа в известной мере облегчается наличием различных систем управления и прочих приборов. При демонтаже миномета и использовании его в качестве носимого оружия необходимо участие всего экипажа боевой машины.
Боевая машина нового типа, в целом, сохраняет габариты базового бронеавтомобиля. Если же сравнивать «Дрок» с машиной «Тайфун-ВДВ», оснащенной боевым модулем с 30-мм пушкой, то размеры техники почти не отличаются. Боевая масса самоходного миномета – 14 т. Ходовые характеристики, подвижность и проходимость не изменяются.
Согласно различным источникам, до недавнего времени организации-участники проекта занимались проведением испытаний перспективного самоходного миномета. Этап заводских испытаний и доработок был пройден, и теперь перспективная техника готовится к государственным испытаниям. По результатам этих событий боевая машина 2С41 «Дрок» должна будет поступить на вооружение. Как следует из последних новостей, такая техника будет поставляться только в воздушно-десантные войска. Закупка машин для сухопутных войск не планируется – как минимум, в настоящее время.
***
Необходимо отметить, что самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 не является единственной новой артиллерийской системой, разрабатываемой специально для ВДВ. В рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок» были созданы еще два варианта артиллерийских систем для десантных подразделений. В качестве дополнения к «Дроку» и замены для существующих самоходок создаются изделия «Флокс» и «Магнолия». Одно из этих самоходных орудий уже показали общественности.
Проекты «Флокс» и «Магнолия» предлагают строительство самоходных установок с унифицированным 120-мм орудием. Последнее представляет собой универсальную систему, способную выполнять функции пушки, гаубицы и миномета. С точки зрения концепции и круга решаемых задач такое орудие похоже на вооружение серийных самоходок «Нона» и «Хоста» – изделие 2А80. Кроме того, речь идет об определенной унификации конструкций. Существующие 120-мм САО старых моделей строились на базе гусеничных шасси с высокими характеристиками. В новых проектах предусматривается использование иных базовых машин.
Проект «Флокс» предлагает монтаж орудийной установки на колесном шасси бронеавтомобиля «Урал-ВВ». Машина сохраняет двухрядную защищенную кабину экипажа, за которой помещаются необходимые агрегаты, в том числе поворотная платформа с орудием. Артиллерийская самоходка оснащается автоматизированными системами управления огнем, сопряженными со средствами навигации и связи. Орудийная установка получила датчики, отслеживающие положение орудия, благодаря чему появляется возможность более точного и быстрого восстановления наводки после каждого выстрела.
В боекомплект САО «Флокс» могут включаться боеприпасы разных типов, обеспечивающие решение всех основных задач. Возимый боекомплект состоит из 80 снарядов любого типа. 28 выстрелов хранятся и перевозятся в оперативных укладках, расходуемых в первую очередь. Огневые характеристики зависят от используемого боеприпаса. Так, при стрельбе по навесным траекториям обычной миной дальность стрельбы достигает 8-10 км. Активно-реактивный выстрел летит на 15-17 км.
САО «Флокс» впервые показали публике в ходе международного военно-технического форума «Армия-2016». К тому времени был построен опытный образец, необходимый для проведения испытаний. В октябре этого года сообщалось, что прототипы нового типа проходят испытания. Запуск серийного производства техники планировалось начать «совсем скоро», но без указания точных сроков.
Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», так же разработанное в рамках ОКР «Набросок», пока не демонстрировалось публике. Впрочем, разработчики уже огласили некоторые сведения о нем. Согласно ранее оглашенным данным, этот проект предусматривает использование артиллерийской системы, унифицированной с «Флоксом». Ее предлагается устанавливать на другом шасси с иными характеристиками и возможностями. Вероятно, это связано с предполагаемой сферой применения техники.
Сообщалось, что САО «Магнолия» строится на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. По всей видимости, два корпуса такой машины получают броневую защиту; переднее звено может использоваться в качестве кабины экипажа, а на заднем следует разместить платформу с вооружением. Транспортеры ДТ-30 активно используются в Арктике, и на их базе создаются различные образцы военной техники. Вполне возможно, что самоходка «Магнолия» разрабатывается с учетом эксплуатации в северных регионах.
***
В начале октября 2018 года фирменное интернет-издание НПК «Уралвагонзавод» писало о текущих работах по перспективному семейству техники под общим названием «Набросок». Тогда сообщалось, что перспективная техника с цветочными названиями проходит испытания, а сами проекты переходят в заключительную стадию. Завершить все необходимые проверки планировалось в самом ближайшем времени.
Несколько дней назад министерство обороны в лице Группы информационного обеспечения ВДВ уточнило планы на проект самоходного миномета 2С41 «Дрок». В следующем году на полигонах военного ведомства пройдут государственные испытания этой техники, после чего ее смогут принять на вооружение. Схожие данные о других образцах ОКР «Набросок» пока не публиковались. Впрочем, прежние успехи этой опытно-конструкторской работы позволяют предполагать, что такие новости появятся в самое ближайшее время. Вполне возможно, что все три перспективные самоходные артиллерийские установки поступят на вооружение ВДВ одновременно или с минимальными интервалами.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://t-digest.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- НПК "Уралвагонзавод" / T-digest.ru, Soyuzmash.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter