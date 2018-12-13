Президентом подписан указ о переносе столицы ДФО во Владивосток

Президент России сегодня подписал указ, на основании которого столицей Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска теперь становится Владивосток. Об этом сегодня сообщает пресс-служба главы государства.Ранее различными чиновниками высказывалось предложение о переносе административного центра ДФО. В частности, одним из первых такую инициативу высказал временно исполняющий обязанности главы Приморья (экс-губернатор Сахалинской области) Олег Кожемяко. Идею поддержали постпред в ДФО Юрий Трутнев, а также председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. При этом никто из них «по пунктам» не пояснил, в чём может заключаться благо для жителей округа при переносе административного центра из одного дальневосточного города в другой. Зато Юрий Трутнев однозначно заявил, что перенос столицы ДФО будет осуществлён с расходами, которые «близки к нулю».Между тем, эксперты отметили, что одна лишь смена реквизитов в документации может влететь в копеечку. Однако конкретных показателей этой «копеечки», как и фактов необходимости смены тех или иных реквизитов, до сих пор никто не представил.Напомним, что около месяца назад ДФО территориально расширился. В его состав были включены территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Ранее они являлись субъектами из состава Сибирского федерального округа.Все последние годы одной из основных проблем Дальневосточного федерального округа был миграционный отток населения. Власти собираются эту тенденцию переломить, в том числе и активизацией госпрограммы «Дальневосточный гектар».