Болтон полностью исключил встречу Трампа и Путина в ближайшее время

Встречи американского президента с российским не будет, пока Россия незаконно удерживает задержанные украинские корабли и украинских моряков, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Как заявил Джон Ботон, он в ближайшем будущем не видит обстоятельств, при которых могла бы состоятся встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Пока Россия не выполнит требования Вашингтона по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также возвращения незаконно конфискованных кораблей, речи о встрече президентов даже вестись не будут, добавил Болтон.Раньше сообщалось, что переговоры Трампа и Путина должны были состоятся на саммите "двадцатки" в Аргентине, прошедшем в конце ноября - начале декабря, но были отменены американской стороной якобы по причине инцидента в Керченском проливе. Правда сообщалось, что лидеры двух государств повели "встречу на ногах", где обсудили инцидент в Керченском проливе.После аргентинского саммита поступала информация, что президенты двух стран могут встретится в первой половине 2019 года, при чем планировались, как визит Путина в Вашингтон, так и визит Трампа в Москву.До "аргентинской" встречи, российский и американский президенты всего встречались четыре раза на различных международных площадках, но только одна встреча получилась полноформатной - этим летом в Хельсинки.