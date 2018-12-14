Чем и как измерить величие государства?

Начать стоит с событий, которые вроде бы не связаны между собой. Действительно, что общего у россиянки, признавшей свою вину перед США, и гражданки Китая, на днях отпущенной под залог в Канаде?Понятно, что два момента их роднят: тюрьма и то, что обе были схвачены по запросам американских ведомств.Однако китаянка уже на свободе, пусть и в браслете, а россиянка, сперва все отрицавшая, вдруг начинает сдавать позиции и частично признавать свою вину.В чем разница?А разница очевидна. Мы вот просто упустили тот момент, что, как только в Китае поняли, что дело с Мэн Ваньчжоу принимает дурно пахнущий оборот, и сотрудник корпорации Huawei может получить в США 30 лет тюрьмы за нарушение запрета США о продаже смартфонов Ирану, в КНР тут же был арестован Майкл Ковриг, бывший канадский дипломат.В Канаде намек поняли, и госпожа Вэньчжоу оказалась в своем доме в Ванкувере, пусть и с ограничениями перемещения до заседания суда.Вот это можно назвать «твердой внешней политикой». Понятно, что 7 миллионов долларов для наследницы такой империи, как Huawei, – мелочь. Но тем не менее, эти деньги еще надо было навязать в качестве залога и убедить его принять.Между тем украинские СМИ и известная часть российских (список даже не прилагается, и так понятно, кто), радостно повизгивая, обсуждают действия российского МИДа по… ну если не по освобождению Бутиной, то в плане оказания ей помощи.Конечно, освобождение задержанных по указке США – это явно не самая сильная сторона нашего МИДа. Факт, доказанный Бутом, Ярошенко и прочими, отбывающими различные сроки в американских тюрьмах.Ну и способы более чем спорные.Российский МИД поместил фото Бутиной в Твиттере на свою аватарку. С соответствующей подписью «Свободу Марии Бутиной». С одной стороны, вроде как в духе современности, с другой это можно трактовать по-всякому.Понятно, что американская сторона радостно взвыла «А мы что всем говорили! Она и есть представитель государства!» и даже эту мелочь использовала в своих довольно странных на наш взгляд, обвинениях.А в целом к МИДу уже давно куча претензий. Не к голове, как раз у нашей мидовской рыбы с головой все нормально, но чем ближе к хвосту – тем все печальнее. Явно требует чистки, но у нас в стране чистки такого плана требует все.И вот сложно, конечно, сравнивать, но почему в Китае ради своей гражданки, пусть и очень богатой, моментально хватают канадца, находящегося с какой-то там миссией в КНР, а у нас… А у нас всё как всегда.Вот это реально напрягает. Понятно, что, если мы внутри своей страны правителей интересуем только как «рабочий класс», то и за рубежами особо никто не бросится на помощь. Точнее, хорошие сотрудники посольств, конечно, сделают все возможное (и делают, консульство в Брюсселе, например, на всю Европу известно), но тут вопрос везения уже.Попробовали посмотреть, что говорят на эту тему в соцсетях. Сплошное «а мы их щас!» и все в таком духе. Ага, вот прямо с дивана все встанут, и пойдут Атлантику форсировать. На диванах. Загребая клавиатурами серую океанскую волну.Но тенденция откровенно дурацкая. Все это «весь мир в труху» и прочие глупости – это исключительно от недостатка ума и воспитания. А человеку умному будет понятно, что на дипломатическом поприще мы проигрываем на всех фронтах.Нет, конечно, здорово, что можно решить некоторые вопросы «вежливыми людьми» и ребятами из ВКС, но ведь давайте смотреть честно: только некоторые. И только с некоторыми странами четвертого мира, как раз типа Украины и террористов в Сирии, у которых нет ни авиации, ни флота, ничего, присущего нормальным армиям.А давайте еще честно ответим на вопрос. Нет, не про железные тестикулы китайцев, тут все ясно. Про явную нехватку феррума в оных частях у нас. Ну разве можно представить, что мы можем оказать такое воздействие? Вот взять и арестовать кого-нибудь из постоянно ошивающихся у нас в стране «право» да и «лево» защитников?А потом намекнуть так игриво, в стиле Хрущева (ну не был он мастером намеков, да и ладно), что надо бы рассмотреть вопрос так… Так, как надо.Как было, например, с товарищем Рудольфом Абелем/Вильямом Фишером.Но для этого что нужно? То, чего у нас нет. И уже вряд ли будет. Просто потому, что эта жесткость, она не нужна тем, кто реально сегодня определяет нашу внешнюю политику.А зачем?День в день практически никто из правителей не вспомнил о страшной дате в современной российской истории — начале 1-й чеченской войны. Войны, о которой как-то не хотят вспоминать сегодня. Как когда-то не хотели вспоминать о войнах, в которых гибли наши граждане, но которые были "не у нас".Мужики несли цветы к немногочисленным памятникам страны, к могилам друзей.А что те, которые наверху? А они тоже были заняты. Да так проникновенно, что все мы оказались чуть ли не в общенациональном трауре по поводу смерти американской гражданки, которая «была образцом гражданина новой России». Таким образцом, что даже сам президент страны и высшие чиновники России склонили головы с чувством «глубокой утраты и личного горя».Какие там парни, погибшие в Грозном и его окрестностях? О чем мы вообще?Тут же ещё и столетие «великого русского писателя» подоспело. Ещё одного из когорты «ума, чести и совести» нашей страны. Того самого «пророка», которого, по старой российской традиции, всегда нет в родном Отечестве. Ну так вот сложилось, да и вообще, из центра мировой демократии вещать удобнее.Пророка, который ещё когда все предсказал и предвидел! Но мы его не поняли. Не оценили. Но на 100-летний юбилей памятник поставили. Табличек мемориальных в местах, где ступала нога великого, повесили множество. Правда, в некоторых, не совсем понимающих суть момента, городах, вроде Гусь-Хрустального, табличку сразу и разбили...Низкий наш поклон гусям хрустальным, клювам которых бронестекло не преграда.А в США российская гражданка все-таки призналась в преступлении, которое ей инкриминировали американские копы. А китайскую гражданку из канадской тюрьмы почему-то отпустили. И канадцы выразили «глубокую озабоченность» по поводу ареста своего экс-дипломата.Почему нас совершенно не удивляет то, что американцы могут арестовать любого человека любой страны в любой точке земного шара? Почему нас не удивляет, что российских граждан судят по американским законам даже тогда, когда выясняется, что в США они не собирались и никогда не были вообще? Почему нас не удивляет американский истребитель над страной, которая отказалась выдать арестованного американца? Не удивляет даже бомбежка мирных городов и селений...Лишь бы не было войны? Знакомо, знаково.Почему сегодня так тщательно обсасывают историю с задержанием украинских судов в Черном море? Кто-то сомневается, что через месяц-другой уже мы будем агрессорами, которые ворвались в украинские воды и атаковали мирных украинских военморов? Именно так и будет!А вот мы их всех! «Искандерами», «Калибрами», «Ярсами»…Уныло-то как…Кто нас боится? Американцы? Европейцы? Британцы? Украинцы? Вот украинские власти – да, им есть чего бояться.А все остальные понимают, что воевать с ними мы не будем ровно до того момента, пока они сами не решат на нас напасть.Будем выражать озабоченность. Прилагать усилия. Вести конструктивный диалог. Но бить не будем. А они? А они будут играть по тем правилам, по которым им выгоднее. В том числе и по дипломатическим.Думаете, Украина успокоилась и больше не полезет своим «флотом» на провокации? Полезет, и скоро полезет. У них еще на пару попыток есть корабликов. Можно будет поиграться.А почему?А потому, что, когда умолкают пушки (даже если там и всего-то пара дырок в катерах), начинается война на дипломатическом поприще.Где у нас далеко не все так прекрасно, как хотелось бы.Но дело даже не в недостаточной подготовке дипломатов, дело в абсолютном равнодушии власти к своим гражданам. И в завываниях «Эха», «Дождя», «РБК», «Росбалта» и прочих есть рациональное зерно.Если Алексеева, всю жизнь боровшаяся против «советского режима», заслуживает большего внимания, чем «агент влияния» Бутина, а память «великого» Солженицына перевешивает память обо всех наших парнях, погибших в чеченских войнах, это говорит о многом. Печально.Но это факт. Солженицыну будут и дальше клепать памятники и таблички, его «произведения» будут вколачиваться в то, что сейчас обзывается «школьной программой», Алексеевой тоже что-нибудь отольют в бронзе.Бутина, Бут, Ярошенко, Мингазов, Буряков, Панин и еще около 300 россиян будут благополучно забыты. Равно как и все оставшиеся на территории Чечни.Налепить памятников Солженицыну и Алексеевой, конечно, проще. Это понятно, вот только как-то нерадостно от этого понимания.