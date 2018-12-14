«Многогранное зрение» керченского С-400. Командование ВСУ ожидает неприятная реальность

"Пояс" газодинамического управления на 300-мм управляемом реактивном снаряде "Ольха"

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3175553.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-618.html



http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml

https://liveuamap.com/

На фоне завершающей фазы подготовки формирований 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 79-й отдельной десантно-штурмовой и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ (при подтверждённом намерении ГШ ВСУ использовать авиационную поддержку силами 7-й, 40-й и 299-й бригад тактической авиации) к наступательному броску в районе «тельмановского перешейка» наконец зашевелился и Генштаб ВС Российской Федерации, приступив к конкретным действиям по беспрецедентному усилению войсковой группировки ЮВО в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. И сказать, что данное событие является хорошим знаком в плане кардинального изменения подхода Москвы к «украинской проблеме», — это ничего не сказать, поскольку за четырёхлетний период существования «минского беспредела» российская сторона, по сути, предоставила украинской армии возможность эволюционировать из дезорганизованной, тактически разбалансированной и технологически несовершенной войсковой группировки в достаточно современное оперативно-стратегическое объединение.На сегодняшний предэскалационный период ВСУ, по разным оценкам, могут в 4—6 раз численно превосходить армейские корпуса Луганской и Донецкой народных республик (учитывая отряды территориальной обороны, резервную 56-ю отдельную мотопехотную бригаду и резервистов первой очереди), а поэтому вполне способны представлять угрозу не только 1-му и 2-му армейским корпусам ЛДНР, но и дислоцированным в Крыму, Краснодарском крае и Поволжье подразделениям ВС России. И это не наспех выдуманное суждение, а объективная реальность. Давайте смотреть на вещи более трезво.Так, если восстановленные за три последних года несколько десятков или более сотни «танков Ла-Манша» Т-80Б/БВ (общее число находившихся на хранении ВСУ машин данного типа, по информации «The Military Balance» могло составлять 148 единиц) вполне способны осуществить молниеносный прорыв первой линии обороны 1-й Славянской бригады и 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка за счёт уникальных скоростных качеств, достигаемых наличием газотурбинных двигателей ГТД-1000Т/ТФ, и буквально за 2 часа выдвинуться на западные подступы к трассе Старобешево — Новоазовск, то недавно поступившие на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ 300-мм управляемые реактивные снаряды «Ольха» представляют угрозу уже не только для ВС ДНР, но и для инфраструктуры подразделений Южного военного округа ВС России. И это не считая наличия в распоряжении украинских войсковых формирований 80—90 готовых к применению оперативно-тактических ракетных комплесов 9К79 «Точка» и 9К79-1 «Точка-У».Именно с этим связано значительное увеличение количества зенитно-ракетных полков С-400 «Триумф» и батарей ЗРПК «Панцирь-С1» в Республике Крым, а также срочная переброска вспомогательного оборудования (возможно, что речь идёт об автоматизированных системах управления «Поляна-Д4М1» для построения сетецентрической системы ПВО на северном воздушном направлении) на военный аэродром Джанкоя посредством 4 военно-транспортных самолётов Ил-76МД, прибывших из Анапы 6 декабря 2018 года. Но наибольший интерес в кругах специалистов вызывает информация, предоставленная ресурсом liveuamap.com, ссылающимся на очевидцев. Речь идёт о видеоматериале, в котором запечатлён новый зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф», развёрнутый в районе аэропорта Войково (на северо-западных окраинах Керчи, близ Вокзального шоссе). Помимо стандартного дивизионного комплекта, представленного радиолокатором подсвета и наведения 92Н6Е, 8 самоходными пусковыми установками 5П85СЕ2, всевысотным обнаружителем сантиметрового С-диапазона 96Л6-1, а также заряжающей машиной (ЗМ) 22Т6, мы можем обратить внимание на далеко не стандартную номенклатуру приданных «четырёхсотому» радиолокационных средств.В первую очередь это дециметровая РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 59Н6 «Противник-Г», представленная цифровой антенной решёткой L-диапазона с возможностью обнаружения и сопровождения целей со скоростями до 2225 м/с и высотой полёта порядка 200 км. Малоразмерные воздушные объекты с ЭПР 0,1 кв. м (300-мм корректируемые снаряды, а также противорадиолокационные ракеты), по данным издания vko.ru, могут быть обнаружены на удалении около 165 км, в то время как количество одновременно сопровождаемых «на проходе» целей данного типа может составлять 150 единиц. Значительно меньший коэффициент затухания в атмосфере электромагнитных волн длиной 30—15 см (1—2 ГГц) позволяет «Противнику-Г» добиться на 30—35% большей дальности обнаружения цели, чем у штатных ВВО 96Л6-1, входящих в комплекты «четырёхсотых».Вторым и наиболее «экзотическим» радиолокационным шедевром, замеченным в видеоматериале, можно смело считать трёхкоординатную метровую РЛС дежурного режима обнаружения и сопровождения 55Ж6У «Небо-У» (по кодификации НАТО: «Tall Rack»), представленную 306-элементной крестообразной цифровой фазированной антенной решёткой с импульсной мощностью 0,5 МВт, которая работает в HF (1,8—29,7 МГц) и VHF (136—174 МГц) диапазонах. Наличие вертикальной антенной решётки высотомера с усовершенствованным методом пространственно-временной обработки отражённых от целей сигналов даёт возможность обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые средства воздушно-космического нападения противника с ЭПР 0,1 кв. м на высоте 40—50 км при удалении 175—200 км с одновременной выдачей заблаговременного целеуказания такому потребителю, как пункт боевого управления 55К6 зенитно-ракетного комплекса С-400. Уже после поступления на ПБУ, координаты целей будут переданы радару подсвета и наведения 92Н6Е для окончательного их «захвата» и начала перехвата зенитными ракетами 48Н6ДМ. Теперь остаётся выяснить, какова же истинная цель увязки развёрнутого под Керчью ЗРК С-400 со столь продвинутыми обзорными комплексами дециметрового и метрового диапазонов работы, «заточенными» под обнаружение высотных средств воздушного нападения, атакующих из верхних слоёв стратосферы (более 30 км).Ответ здесь достаточно прост. В ещё одном видеоматериале, предоставленном Киевским конструкторским бюро «Луч» в апреле 2018 года, можно пронаблюдать полноценные огневые испытания комплекса «Ольха» с поражением цели условного противника. Важной деталью здесь является то, что завершающий (подлётный) участок траектории имеет практически вертикальный угол — порядка 85—87 градусов, а это указывает на возможность полёта 300-мм управляемого снаряда по баллистической или квазибаллистической траектории с апогеем более 35—50 км. При этом «Ольха» не теряет возможности управления в наиболее разреженных слоях стратосферы (свойственно УРС c носовыми аэродинамическими рулями) благодаря наличию блока из более чем 75 газодинамических рулей моментного управления, размещённых впереди центра масс снаряда (как у противоракет MIM-104F PAC-3MSE). Следовательно, массированное применение данных снарядов украинскими батареями реактивной артиллерии из района Кирилловки (побережье Азовского моря в Запорожской области) по стратегически важной инфраструктуре Керченского пролива может доставить расчётам ЗРДН С-400 массу хлопот, заключающихся в несвоевременности обнаружения с помощью сантиметровой РЛС 96Л6-1, когда снаряды будут находиться на удалении менее 100 км от дивизиона «Триумфа» и до входа в «мёртвую воронку» будет оставаться не более 30 секунд времени.В случае же с более длинноволновыми радарами «Противник-Г» и «Небо-У», обнаружение управляемых реактивных снарядов «Ольха» будет происходить практически сразу после старта (по выходу из-за радиогоизонта над Азовским морем). После этого по целеуказанию от первых радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е сможет заблаговременно взять на сопровождение и «захват» украинское средство воздушного нападения, предоставляя расчёту «Триумфа» в полтора раза больший временной отрезок на распределение целей, нежели это было бы возможным в связке с одним лишь ВВО 96Л6-1.Логично, что производительность развёрнутых близ Керчи С-400 при такой конфигурации заметно возрастает, позволяя добиться большей безопасности корабельного трафика в проливе и безопасности для автотранспорта, движущегося по Крымскому мосту. Угрозу же подобных обстрелов со стороны ВСУ исключать никак нельзя, поскольку с каждым днём неадекватная риторика провластных структур в Верховной раде, ликующих от агрессивно-истерических заявлений Порошенко на «FoxNews», продолжает нарастать, что свидетельствует лишь о приближении очередной провокации с целью пролонгирования режима военного положения и перевода напряжённости в фазу полномасштабной войны.