Сильные и слабые стороны авиационной составляющей стратегических ядерных сил России

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Xian H-6K

Northrop B-2A Spirit

Ту-95МС рядом с B-52H «Стратофортресс», авиабаза Барксдейл, США, 1 мая 1992 года

Ту-160, 2014 год

Ту-22М3 наносит бомбовый удар по объектам террористов в Сирии

Источники информации:

http://nvo.ng.ru/armament/2018-12-06/1_1025_strategy.html

https://www.popmech.ru/weapon/news-445822-knr-pokazhet-bombardirovshchik-nevidimku-cherez-god

https://www.ntv.ru/novosti/1995940

The Military Balance 2018/International Institute for Strategic Studies

Материалы из открытых источников