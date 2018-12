Сильные и слабые стороны авиационной составляющей стратегических ядерных сил России

Xian H-6K

Northrop B-2A Spirit

Ту-95МС рядом с B-52H «Стратофортресс», авиабаза Барксдейл, США, 1 мая 1992 года

Ту-160, 2014 год

Ту-22М3 наносит бомбовый удар по объектам террористов в Сирии

Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день состоят из так называемой ядерной триады, в которую входят Ракетные войска стратегического назначения с их межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) как шахтного, так и мобильного базирования, стратегические морские силы в составе ВМФ с атомными подводными лодками, носителями МБР морского базирования, и стратегическая авиация в составе ВВС России. По состоянию на 1 сентября 2018 года на основании официального заявления МИД России в составе стратегических ядерных сил Российской Федерации имеется 517 развернутых стратегических носителей ядерного оружия , оснащенных 1420 ядерными боезарядами. Общее количество развернутых и неразвернутых носителей ядерного оружия составляет 775 единиц.Стоит отметить, что, согласно договору СНВ-III, каждый развернутый стратегический бомбардировщик засчитывается как носитель с одним ядерным зарядом. При этом количество крылатых ракет с ядерной БЧ и ядерных бомб, которые могут нести развернутые стратегические бомбардировщики, не учитывается. В нашей стране все стратегические бомбардировщики входят в состав Дальней авиации – объединения ВВС России в подчинении главнокомандующего ВКС. Можно отметить, что Дальняя авиация обладает уникальными свойствами, являясь частью стратегических ядерных сил страны, она, в отличие от РВСН или ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в составе ВМФ, может достаточно эффективно использоваться в обычных военных конфликтах. Эта особенность объясняется достаточно просто, стратегические бомбардировщики могут нести на борту как ядерные, так и обычные образцы вооружений. Сегодня на вооружении Дальней авиации ВВС России находятся стратегические бомбардировщики Ту-160 (10 Ту-160 + 6 Ту-160М) и Ту-95МС (46 Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (61 + 1 Ту-22М3М). Здесь и далее до раздела «Боевой состав российской Дальней Авиации» данные о количестве самолетов приводятся из ежегодного справочника The Military Balance 2018, подготовленного Международным институтом стратегических исследований (IISS).Современные стратегические бомбардировщики – это очень дорогие и сложные в производстве и эксплуатации боевые системы. Подобные самолеты есть на вооружении лишь у «большой тройки» государств, обладающих ядерным оружием. Помимо России, собственными стратегическими бомбардировщиками обладают только ВВС США и КНР. При этом единственный китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6 первоначально являлся копией на данный момент сильно устаревшего советского тяжелого реактивного бомбардировщика Ту-16. Последние модификации данного самолета Xian H-6K прошли с тех пор серьезный процесс модернизации, но их все равно трудно отнести к современным боевым машинам.Всего в арсенале ВВС НОАК имеется порядка 150 дальних бомбардировщиков Xian H-6K (около 90) и Xian H-6Н/M (около 60), являющихся носителями стратегических крылатых ракет. Наиболее современной модификацией самолета на данный момент является бомбардировщик Xian H-6K. Данная модель совершила свой первый полет 5 января 2007 года и была официально принята на вооружение в 2011 году. Самолет отличается наличием новых турбовентиляторных двигателей Д-30КП-2 российского производства тягой порядка 118 кН каждый, модернизированной кабиной экипажа и увеличенными воздухозаборниками, на самолете также отказались от оборонительного вооружения в виде 23-мм автоматической пушки. Боевая нагрузка выросла до 12 000 кг (на первых моделях Xian H-6 было до 9000 кг). Боевой радиус действия был увеличен с 1800 до 3000 км. Китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6K в состоянии нести до 6 крылатых ракет CJ-10A, являющихся копиями советской ракеты Х-55.В настоящее время Китай работает над созданием аналога российской крылатой ракеты Х-101. При этом в арсенале китайских «стратегов» есть и обычные образцы вооружений, к примеру, достаточно эффективные противокорабельные ракеты, которые могут представлять опасность в первую очередь для авианосных групп США. При этом осенью 2018 года китайские СМИ сообщили о том, что в КНР разрабатывается стратегический бомбардировщик нового поколения, который станет аналогом американского стратегического бомбардировщика B-2. Известно, что новый малозаметный стратегический бомбардировщик Xian H-20 разрабатывается Сианьской авиационно-промышленной корпорацией. Машина должна быть представлена публике в ноябре 2019 года на мероприятии, которое будет посвящено 70-летию Военно-воздушных сил КНР. Судя по имеющимся данным, Xian H-20, как и американский B-2, выполнен по схеме «летающее крыло». Характеристики новинки держатся в секрете. Предполагается, что самолет может оказаться на вооружении ВВС НОАК к 2025 году, постепенно заменив устаревшие Xian H-6. Учитывая успехи Китая в создании истребителя пятого поколения и общий уровень развития экономики и промышленности, нет оснований сомневаться в реальности озвученных планов. Скорее всего, китайская новинка появится раньше, чем российский аналог – ПАК ДА.При совершении боевых вылетов на максимальную (межконтинентальную) дальность полета (несколько тысяч километров) стратегические бомбардировщики именно из-за дальности становятся уязвимы для атак истребителей противника. Также большая дальность представляет трудности с организацией истребительного прикрытия собственной авиацией. В то же время против современных ЗРК эти огромные самолеты также уязвимы и защитить их от зенитных ракет не сможет и истребительное прикрытие. Выходов из ситуации может быть три. Все три реализованы только в США. К примеру, тихоходный и огромный по размерам стратегический бомбардировщик В-52, самому молодому из которых скоро исполнится 60 лет, является носителем крылатых ракет воздушного базирования, которые могут применяться до входа в зону действия ПВО противника (также могут использоваться и российские «стратеги»). Американский стратегический бомбардировщик В-1 пользуется сочетанием малозаметности и способностью выполнения длительных полетов на малых высотах, а стратегический бомбардировщик В-2, выполненный по технологии Стелс, тяжело обнаружить даже с использованием современных РЛС. Данный бомбардировщик в состоянии дойти до цели на большой высоте. И бомбардировщик В-1, и В-2 должны доставлять ракеты малой дальности и бомбы, как можно ближе к цели.Развитием концепции, заложенной в В-2, должен стать новый американский стратегический бомбардировщик B-21 «Райдер», в перспективе он должен прийти на смену всем трем предыдущим типам американских «стратегов». В настоящее время на вооружении ВВС США находится 20 стратегических бомбардировщиков Northrop B-2A Spirit, 61 Rockwell B-1B Lancer и 70 Boeing B-52 Stratofortress, суммарно 151 самолет. Заменить их планируется примерно сотней бомбардировщиков B-21.Американцы активно использовали и продолжают использовать свои стратегические бомбардировщики в различных локальных войнах. Единственный военный опыт применения российских Ту-95 и Ту-160 – это боевая операция ВКС России в Сирии, Китай и вовсе никогда не использовал свои стратегические бомбардировщики Xian H-6K в военных конфликтах. Опыт использования «стратегов» в локальных войнах показывает, что их огромная боевая нагрузка позволяет использовать такие самолеты в качестве супер-бомбардировщиков, способных сбросить на войска и наземные объекты противника десятки тонн бомб за один вылет. Один стратегический бомбардировщик может заменить до 10 обычных самолетов фронтовой (тактической) авиации. Правда, подобный вариант их применения может быть реализован лишь при полном подавлении вражеской ПВО, либо при полном отсутствии у противника полноценной системы ПВО.Россия в настоящее время не имеет «аналога» американского бомбардировщика В-2, им может стать лишь проект ПАК ДА, если он будет реализован на практике. В то же время аналогом В-52 легко можно назвать нашего старожила – Ту-95МС – тихоходный огромный самолет, способный нести от 6 до 16 крылатых ракет воздушного базирования (дальность полета подобных ракет, оснащенных ядерной БЧ, достигает 3500 километров). Другой российский стратегический бомбардировщик Ту-160 внешне напоминает американский B-1, он также в состоянии выполнять полеты на малых высотах и обладает малой заметностью. При этом «американец» обладает небольшой сверхзвуковой скоростью (1,2 Маха), тогда как Ту-160 в состоянии летать со скоростью до 2,1 Маха. Помимо этого В-1 лишен возможности нести крылатые ракеты, а Ту-160 может нести до 12 ракет X-55. При этом оба российских «стратега» в состоянии применять неядерные крылатые ракеты Х-555 и Х-101, которые уже успешно использовались в Сирии, а также обычные авиабомбы (до 40 тонн на Ту-160 и до 21 тонн на Ту-95МС).Помимо классических стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 на вооружении Дальней авиации ВВС России находятся сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые на данный момент времени, можно отнести к единственным в мире бомбардировщикам средней дальности. Данный самолет может нести на борту сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) X-22, предназначенные для поражения крупных надводных кораблей противника, его главная цель – авианосцы, либо до 24 тонн обычных авиационных бомб. Нормальная боевая нагрузка данного самолета составляет 12 тонн, боевой радиус действия при такой нагрузке составляет от 1500 до 2400 километров в зависимости от профиля и скорости выполняемого полета. Это позволяет Ту-22М3, действуя с российской территории, достигать почти любой точки Евразии или Северной Африки.В настоящее время в России реализуется программа модернизации бомбардировщика Ту-160 до версии Ту-160М2. Благодаря обновленным двигателям самолет сможет увеличить дальность полета на тысячу километров, что примерно на 10 процентов повысит его эффективность. Помимо этого самолеты Ту-160М2 получат новую авионику, системы РЭБ, средства контроля, новые системы управления вооружением. Как отмечает американское издание The National Interest: «В отличие от американских стратегических бомбардировщиков B-2 «Спирит» и даже перспективных B-21 «Райдер», российские «стратеги» рассчитаны на поражение наземных целей, находясь внутри плотно закрытого воздушного пространства, используя крылатые ракеты большой дальности». Американские эксперты считают, что бомбардировщики Ту-160М2 получат крылатые ракеты-невидимки нового поколения, о чем ранее говорил замминистра обороны России Юрий Борисов. По его словам, эти новые ракеты превзойдут имеющиеся X-55, X-555 и даже X-101.Как отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Анатольевич Храмчихин в статье « Воздушные стратеги » в Независимом военном обозрении, на сегодняшний день стратегические бомбардировщики российской Дальней авиации входят в состав двух тяжелых бомбардировочных авиационных дивизий. В Саратовской области в городе Энгельс дислоцирована 22-я дивизия. На ее вооружении находятся все имеющиеся в строю 16 бомбардировщиков Ту-160, в том числе 6-7 самолетов, которые были модернизированы до версии Ту-160М, а также 14 турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС, в том числе 7-8 машин, модернизированных до версии Ту-95МСМ. Вторая тяжелая бомбардировочная дивизия – 326-я – дислоцирована в Амурской области в поселке Украинка. Здесь на вооружении находятся 28-29 бомбардировщиков Ту-95МС, включая 1-2 модернизированных Ту-95МСМ.Дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав двух тяжелых бомбардировочных авиационных полков. 52-й полк дислоцируется в Калужской области на аэродроме Шайковка. На его вооружении находится 17 самолетов Ту-22М3, из которых три машины оборудованы специализированной вычислительной системой СВП-24 «Гефест», которая позволяет применять обычные авиационные бомбы с эффективностью приближенной к высокоточному оружию. 200-й полк дислоцируется в Иркутской области на аэродроме Белая, в его составе находится от 17 до 24 бомбардировщиков Ту-22М3, в том числе 1-2 машины с системой СВП-24 «Гефест». Помимо этого в составе 40-го смешанного авиационного полка в Мурманской области на аэродроме Оленья имеется еще два бомбардировщика Ту-22М3.Под Рязанью на аэродроме Дягилево дислоцируется 43-й центр боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации ВВС России. На вооружении центра находится до 5-9 бомбардировщиков Ту-22М3 (в том числе 2-3 машины с «Гефестом») и до 7-8 бомбардировщиков Ту-95МС. Еще три дальних бомбардировщика Ту-22М3 имеются в распоряжении других учебных центров ВКС России, не относящихся к Дальней авиации. Два или три стратегических бомбардировщика Ту-160 имеются в распоряжении ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, однако данные самолеты не считаются боевыми единицами. До 150 самолетов Ту-22М3 находится на хранении.В состав Дальней авиации входят еще два авиационных полка. В том числе 27-й смешанный полк, который дислоцируется в Тамбове. На вооружении полка имеется 20 учебных самолетов Ту-134УБЛ, а также 8 транспортных машин. 203-й авиационной полк, расположенный в Дягилево, имеет на вооружение 18 самолетов-заправщиков Ил-78, в том числе 13 Ил-78М. Это единственные самолеты-заправщики, которыми сегодня располагают ВКС России. Столь малое количество подобных самолетов – это уязвимое место всей российской боевой авиации. Для сравнения ВВС США располагают сегодня 458 самолетами-заправщиками (еще 175 самолетов на хранении), а в морской авиации имеется еще 77 самолетов-заправщиков (38 на хранении). Все американские самолеты-заправщики в постоянном режиме обслуживают и обеспечивают полеты стратегической, тактической, транспортной и палубной авиации. В то же время российские самолеты-заправщики в состоянии всерьез обслуживать исключительно стратегическую авиацию, а самолеты фронтовой авиации почти не имеют шансов реализовать свои возможности по дозаправке в воздухе. Причина банальна – недостаточное количество Ил-78 в составе ВКС, при этом перспектив исправления сложившейся ситуации в обозримом будущем не наблюдается. Данная проблема характерна и для ВВС НОАК, китайская авиация располагает в совокупности 13 самолетами-заправщиками Xian H-6U/DU и тремя Ил-78.В ближайшее время в России планируется развернуть выпуск стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Машина, выполненная в планере самолета Ту-160, получит совершенно новое бортовое оборудование и новое вооружение. В планах – постройка 50 подобных стратегических бомбардировщиков, которые частично должны прийти на замену части имеющихся на вооружении машин. Ранее российский президент Владимир Путин уже говорил о том, что появление нового варианта стратегического бомбардировщика Ту-160 станет серьезным шагом на пути укрепления российской ядерной триады.Сегодня можно говорить о том, что военный конфликт в Сирии позволил на практике оценить возможности российской Дальней авиации, как одного из инструментов внешней и военной политики страны. Развитие Дальней авиации, безусловно, будет продолжаться, как и всей ядерной триады. Планируется, что основным стратегическим бомбардировщиком станет ПАК ДА – Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации, разработка которого в России ведется с 2009 года. Однако, по информации из открытых источников, самолет, который в концептуальном плане является российским ответом на B-2, даже по самым оптимистичным прогнозам не появится на вооружении до 2028 года.Последнее обстоятельство, по всей видимости, является объяснением активных работ по проекту Ту-160М2 и появлению планов модернизации имеющегося парка бомбардировщиков Ту-22М3 до версии М3М. По мнению американских экспертов журнала The National Interest, вариант с модернизацией Ту-160 до версии Ту-160М2 технически и экономически более оправдан и более эффективен, чем резкий переход к разрабатываемому стелс-бомбардировщику ПАК-ДА. Эксперты издания отмечают, что Москва все равно не откажется от создания ПАК-ДА, однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе возможностей модернизированного Ту-160М2 будет достаточно.Как считает Александр Храмчихин, подобный подход российских властей временно улучшает ситуацию, но не решает до конца саму проблему. По его словам, опыт других видов ВС России показывает, что модернизация старых советских образцов вооружений идет в стране гораздо успешнее, чем создание принципиально новых российских боевых систем. Через десять лет это может стать очень большой проблемой, которую невозможно будет решить без «реанимации» в России системы науки и образования, которым не уделяется должного внимания.