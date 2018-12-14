Полиция Франции ликвидировала страсбургского террориста

Французские СМИ сообщили о ликвидации преступника, который несколько дней назад устроил расстрел посетителей крупнейшей рождественской ярмарки Европы – в Страсбурге.Более двух суток 29-летний местный житель Шериф Шикатт скрывался от стражей правопорядка, уехав с места преступления на такси. Ранее сообщалось, что в перестрелке в военным патрулём он получил лёгкое ранение руки. Его жертвами тогда стали три человека (первоначально сообщалось о четырёх погибших), 13 – получили ранения.Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что «народ Франции гордится полицейскими», которые ликвидировали Шикатта в одном из кварталов Страсбурга. Речь идёт о квартале Нойдорф, где преступник скрывался всё последнее время. Примечательно, что именно в этом квартале Шикатт и провёл большую часть своей жизни.По словам Кастанера, преступник имел связи с группировкой «Исламское государство» (*запрещена в России). Это заявление выглядит странно, учитывая тот факт, что в личном деле Шикатта имелась пометка о необходимости держать его под контролем правоохранителей – в связи с тем, что он уже проходил по уголовным делам. Получается, что либо контроля не было, и игиловец спокойно разгуливал по центру Европы, либо принадлежность Шикатта к ИГ* надумана Кастанером для повышения значимости операции.По словам представителей департамента полиции Страсбурге, установить местонахождения террориста помогла одна из местных жительниц, которая узнала его по фотографии. Также заявлено об итогах эффективности исследования записей видеокамер.При задержании Шикатт оказал сопротивление и был убит.