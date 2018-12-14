В ЕС отказались от введения санкций против РФ за "керченский инцидент"

Нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских.

Попытка украинского президента (и его кураторов) с помощью откровенной провокации в Чёрном море в очередной раз «натравить» Европу на Россию потерпела громкое фиаско. Европейский совет по итогам саммита распространил заявление, в котором не дал рекомендаций странам, входящим в Европейский союз, о введении антироссийских санкций за действия российских пограничников в районе Керченского пролива. Фактически это означает отказ коллективной Европы от новой порции санкций.Напомним, что на введении антироссийских санкций фактически за выполнение российскими пограничниками своих прямых обязанностей по защите границ РФ настаивала, во-первых, Украина, во-вторых, несколько стран восточной периферии ЕС, включая Литву.В документе, однако, инцидент в районе Керчи назван Евросоветом «нарушением Россией международного права». В то же время добавлено, что обеим сторонам (Украине и России) необходимо добиться «снижения эскалации».При этом обозначилось направление, которое в большей степени волнует европейцев. Это возможность прохождения их собственными судами пролива из Чёрного моря в Азовское и обратно.Из заявления Евросовета:Нужно отметить, что Украина в качестве "жёстких мер" настаивала на введении санкций против портов РФ на Азовском море.Напомним, что ранее, на брифинге ФСБ, было сообщено, что досмотр проходят лишь около 10-12% судов, следующих под Крымским мостом. При этом основной досмотр организуется для тех судов, которые следуют в азовские порты Российской Федерации, а не в порты Украины. Ситуацию с якобы «длительным досмотром» в Погранслужбе ФСБ назвали надуманной.