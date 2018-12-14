Десантник ВСУ о шевроне дивизии СС: Думал, что это пиратский флаг

Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомлённости, думая, что это пиратский флаг, одна из разновидностей. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность.

Командование десантно-штурмовыми войсками ВСУ через несколько дней после появления на странице президента Порошенко фото с десантником, на форме которого была нацистская символика, решило представить «разъяснение». Явно долго соображали, как вообще можно объяснить использование украинским бойцом ДШВ символики дивизии СС «Мёртвая голова».В итоге всё представлено в виде объяснения самого десантника, который якобы «не знал», что за нашивку использует на своей форме.Из заявления украинского военнослужащего:В командовании ДШВ это представили, как исчерпывающее объяснение инцидента. Но теперь получается, что современная украинская десантура вольна использовать любую символику, превращая военную форму в неуставной набор знаков отличия и нашивок. Мало того, для современного украинского десантника не выглядит неприемлемым использование, как он сам утверждает, пиратского флага. Идентифицирует себя не с нацистами, так с пиратами… Что ж, занимательный факт, который многое рассказывает о тех, кого власти Украины отправляют воевать против своих же соотечественников на Донбасс после получения теми инструктажей от американских и канадских офицеров.