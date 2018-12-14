Мария Бутина признала вину по пункту о "сговоре против США"
Нашла подтверждение информация о том, что Мария Бутина, арестованная в США по подозрению во «вмешательстве в выборы» и работу «на российские спецслужбы», признала один из пунктов обвинения. Причём этот пункт фактически является наиболее тяжким, чего уже достаточно американской системе для того, чтобы упечь гражданку России за решётку на долгие годы.
Сообщается, что Мария Бутина после многочисленных допросов «признала», что якобы участвовала в сговоре против США - с целью нанесения вреда Соединённым Штатам Америки. Сама эта формулировка, представленная американскими СМИ, однозначно говорит только об одном: какие методы используются так называемым американским правосудием для выбивания необходимых показаний. Заявление о «сговоре для нанесения вреда стране» отсылает к формулировкам тех времён в истории СССР, которые сами США постоянно выставляют как «преступления сталинизма».
В ходе одного из судебных заседаний Мария Бутина заявила, что «в сговоре участвовала с 2015 по 2018 годы» - «до момента задержания».
Казалось, что вот-вот Мария произнесёт нечто из разряда: «Спасибо американским стражам правопорядка за то, что остановили меня».
На самом деле, весь этот американский процесс напоминает самое настоящее средневековое судилище. Ровно с таким же «успехом» в России можно задержать практически любого гражданина США и «пришить» тому всё, что угодно. Однако Россия сегодня не настолько демократическая страна, насколько ею являются США, чтобы позволить себе хватать американских граждан и превращать их в орудие внутриполитической борьбы.
Эксперты отмечают, что не нужно быть тонким психологом, чтобы понять факт оказания давления на Марию Бутину. Цель давления одна - заставить признать "вмешательство России во внутриамериканские дела".
Адвокаты Марии Бутиной заявили, что их подзащитной после «частичного признания» грозит до пяти лет тюрьмы.
Для справки: Мария Бутина - основатель общероссийской общественной организации "Право на оружие".
Сообщается, что Мария Бутина после многочисленных допросов «признала», что якобы участвовала в сговоре против США - с целью нанесения вреда Соединённым Штатам Америки. Сама эта формулировка, представленная американскими СМИ, однозначно говорит только об одном: какие методы используются так называемым американским правосудием для выбивания необходимых показаний. Заявление о «сговоре для нанесения вреда стране» отсылает к формулировкам тех времён в истории СССР, которые сами США постоянно выставляют как «преступления сталинизма».
В ходе одного из судебных заседаний Мария Бутина заявила, что «в сговоре участвовала с 2015 по 2018 годы» - «до момента задержания».
Казалось, что вот-вот Мария произнесёт нечто из разряда: «Спасибо американским стражам правопорядка за то, что остановили меня».
На самом деле, весь этот американский процесс напоминает самое настоящее средневековое судилище. Ровно с таким же «успехом» в России можно задержать практически любого гражданина США и «пришить» тому всё, что угодно. Однако Россия сегодня не настолько демократическая страна, насколько ею являются США, чтобы позволить себе хватать американских граждан и превращать их в орудие внутриполитической борьбы.
Эксперты отмечают, что не нужно быть тонким психологом, чтобы понять факт оказания давления на Марию Бутину. Цель давления одна - заставить признать "вмешательство России во внутриамериканские дела".
Адвокаты Марии Бутиной заявили, что их подзащитной после «частичного признания» грозит до пяти лет тюрьмы.
Для справки: Мария Бутина - основатель общероссийской общественной организации "Право на оружие".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/Мария Бутина
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