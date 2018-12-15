Двигатель ТВ7-117СТ от "Климова"

Одной из разработок, которой по праву гордится АО «ОДК-Климов», является новый двигатель ТВ7-117СТ.Исполнительный директор АО Александр Ватагин рассказал, что этот двигатель - своего рода инновационный продукт в сфере мирового двигателестроения. Его производство правительство России определило в качестве приоритетного проекта развития российской авиационной промышленности. Кроме того, разработка этого двигателя решит проблему замещения украинских комплектующих и позволит ликвидировать зависимость от украинских поставок.Двигатель ТВ7-117СТ – современная модель линейки двигателей, которая по своим характеристикам во многом превосходит предшественников, а также превосходит американские двигатели PW-127. Основной показатель, за счёт которого разработчикам удалось повысить характеристики двигателя ТВ7-117СТ – это создание суперсовременной системы управления, которая является настолько совершенной и умной, что позволяет даже при конструктивных изменениях достигать лучших показателей.Как идут работы по усовершенствованию двигателя? Какие перспективы это даёт для развития российской авиации? Ответы на эти и другие вопросы - в видео ТК "Звезда":