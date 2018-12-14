РФ может предъявить Эстонии иск из-за неисправного вагона и аварии под Омском
Эстонии грозит многомиллионный иск из-за неисправного вагона, ремонтировавшегося на предприятии эстонской компании, который стал причиной схода товарного поезда под Ишимом, сообщает портал Seti.ee.
Авария произошла в 30 ноября на 537-м километре Свердловской железной дороги на участке Называевская – Ишим. С рельсов сошел поезд, перевозивший, в том числе военную технику. Часть вагонов и цистерн опрокинулась. Согласно информации пресс-службы ЦВО, гусеничная военная техника в сопровождении караула следовала на ремонтный завод. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта).
По данным Тюменская транспортной прокуратуры, с рельсов сошли 57 вагонов. Пострадавших нет. Первоначальная версия – дефект рельса.
Дальнейшее расследование показало, что причиной аварии могла стать поломка колесных пар универсального вагона, прошедшего ремонт в Тапском депо эстонской госкомпании Operail (ранее называлась EVR Cargo).
Предполагается, что неисправная колесная пара повредила рельс, что в итоге привело к аварии.
В материале отмечается, что после происшествия российские специалисты провели техническую экспертизу 51-го вагона, ранее отремонтированного в Эстонии. Оказалось, что 12 из них не соответствуют предъявляемым требованиям.
Эстонская сторона оспаривает выводы российских следователей, указывая на наличие множества нюансов, требующих дополнительной проверки. Инженеры из Эстонии побывали на месте аварии и приняли участие в работе межведомственной комиссии, устанавливающей причины происшествия.
Эксплуатация на территории РФ ремонтировавшихся в Эстонии вагонов приостановлена. Если будет доказано, что некачественный ремонт стал причиной аварии в Омской области, то компании Operail предъявят многомиллионный иск.
Эстонская сторона уже сообщила, что контроль за качеством ремонтных работ в Тапском депо ужесточен.
В эстонском городе Тапа располагается не только железнодорожное депо, но и натовский военный контингент.
Авария произошла в 30 ноября на 537-м километре Свердловской железной дороги на участке Называевская – Ишим. С рельсов сошел поезд, перевозивший, в том числе военную технику. Часть вагонов и цистерн опрокинулась. Согласно информации пресс-службы ЦВО, гусеничная военная техника в сопровождении караула следовала на ремонтный завод. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта).
По данным Тюменская транспортной прокуратуры, с рельсов сошли 57 вагонов. Пострадавших нет. Первоначальная версия – дефект рельса.
Дальнейшее расследование показало, что причиной аварии могла стать поломка колесных пар универсального вагона, прошедшего ремонт в Тапском депо эстонской госкомпании Operail (ранее называлась EVR Cargo).
Предполагается, что неисправная колесная пара повредила рельс, что в итоге привело к аварии.
В материале отмечается, что после происшествия российские специалисты провели техническую экспертизу 51-го вагона, ранее отремонтированного в Эстонии. Оказалось, что 12 из них не соответствуют предъявляемым требованиям.
Эстонская сторона оспаривает выводы российских следователей, указывая на наличие множества нюансов, требующих дополнительной проверки. Инженеры из Эстонии побывали на месте аварии и приняли участие в работе межведомственной комиссии, устанавливающей причины происшествия.
Эксплуатация на территории РФ ремонтировавшихся в Эстонии вагонов приостановлена. Если будет доказано, что некачественный ремонт стал причиной аварии в Омской области, то компании Operail предъявят многомиллионный иск.
Эстонская сторона уже сообщила, что контроль за качеством ремонтных работ в Тапском депо ужесточен.
В эстонском городе Тапа располагается не только железнодорожное депо, но и натовский военный контингент.
- Использованы фотографии:
- vk.com
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