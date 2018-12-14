Командующего ВМСУ вызвали в Пентагон после поручения Трампа

Командующий военно-морскими силами Украины «танкист» Воронченко прибыл с визитом в Вашингтон. Сообщается, что его приняли в Пентагоне. Отмечено, что одной из основных тем для обсуждения стала тема «противодействия российской агрессии в связи с событиями в Керченском проливе».Встреча украинского военачальника со своим американским коллегой адмиралом Джоном Ричардсоном, по некоторым данным, уже состоялась.В американских СМИ дают понять, что Воронченко был вызван в американское военное ведомство, которое получило директиву от президента США Дональда Трампа. Средства массовой информации сообщают, что Трамп поручил «уточнить, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как отправить корабли ВМС ВСУ в направлении Керченского пролива».И именно Воронченко теперь должен «убедить» Вашингтон в том, что «предупреждение было». А если не убедит? Надо полагать, что в этом случае факты попросту будут подтасованы.Напомним, что в ходе брифинга ФСБ в Москве было отмечено, но никакого заблаговременного уведомления капитана Керченского порта о прохождении украинских бронекатеров и рейдового буксира со стороны ВМСУ не было. Мало того, капитаны украинских бронекатеров осуществили незаконное пересечение морских границ России в той точке, которая относилась к территориальным водам России ещё до воссоединения с Крымом.В украинских СМИ тем временем заявили, что Воронченко и Ричардсон обсудят «тесную работу с союзниками и партнёрами по недопущению агрессии России в Чёрном и Азовском морях».