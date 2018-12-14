Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал находящиеся в Венесуэле российские стратегические бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами, передает РИА Новости.
Ранее в аэропорту Каракаса совершили посадку два ракетоносца Ту-160, транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России.
По его словам, Вашингтон обратил внимание на присутствие в Венесуэле бомбардировщиков 80-х годов. Получается, что США «привезли судно-госпиталь», а русские прибыли на бомбардировщиках, «и это тоже послание», добавил он.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность в связи с появлением в Каракасе российских военных самолетов, отметив, что не считает такой шаг Москвы дружеским жестом. Он заявил также, что страны региона должны быть готовы к действиям венесуэльского лидера, но не поддаваться на его провокации.
Между тем главком ВКС Сергей Суровкин поставил задачу организовать подготовку перелета авиационной группы, находящейся в Венесуэле, к местам постоянного базирования, и выполнить его в соответствии с утвержденным решением.
Два дня назад госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал прилет российских военных самолетов, обвинив «коррумпированные» власти России и Венесуэлы в растранжиривании государственных денег. В Москве назвали заявление Помпео непрофессиональным и неприемлемым, отметив при этом, что на американский военный бюджет можно прокормить всю Африку.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визиты в страну иностранных военных самолетов продолжатся.
Ранее в аэропорту Каракаса совершили посадку два ракетоносца Ту-160, транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России.
Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея,заявил Уитакер.
По его словам, Вашингтон обратил внимание на присутствие в Венесуэле бомбардировщиков 80-х годов. Получается, что США «привезли судно-госпиталь», а русские прибыли на бомбардировщиках, «и это тоже послание», добавил он.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность в связи с появлением в Каракасе российских военных самолетов, отметив, что не считает такой шаг Москвы дружеским жестом. Он заявил также, что страны региона должны быть готовы к действиям венесуэльского лидера, но не поддаваться на его провокации.
Между тем главком ВКС Сергей Суровкин поставил задачу организовать подготовку перелета авиационной группы, находящейся в Венесуэле, к местам постоянного базирования, и выполнить его в соответствии с утвержденным решением.
Два дня назад госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал прилет российских военных самолетов, обвинив «коррумпированные» власти России и Венесуэлы в растранжиривании государственных денег. В Москве назвали заявление Помпео непрофессиональным и неприемлемым, отметив при этом, что на американский военный бюджет можно прокормить всю Африку.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визиты в страну иностранных военных самолетов продолжатся.
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