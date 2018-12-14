На станции в Антарктиде погибли два гражданина США
На одной из научно-исследовательских станций в Антарктиде произошёл трагический инцидент с американскими гражданами. В сообщении Национального научного фонда США говорится о том, что на объекте, где расположен питающий радиостанцию генератор, погибли два человека. Речь идёт о наёмных рабочих станции Мак-Мердо, которые занимались обеспечением пожарной безопасности объектов. Они представляли технический персонал компании Leidos.
По последним данным, сотрудники миссии выполняли осмотр систем пожаротушения. Всё это время рядом с помещением находился ожидавший их вертолёт. После длительного отсутствия пилот заподозрил неладное и отправился за сотрудниками. Внутри генераторного помещения он и обнаружил их мёртвыми. Причём все сведения публикуются именно со слов пилота винтокрылой машины.
В сводке отмечается, что начато расследование причин гибели граждан США на крупнейшей антарктической исследовательской станции. Отмечено, что поводов заподозрить совершение убийства нет. В Мак-Мердо на постоянной основе живут и работают более тысячи человек.
В СМИ США тем временем заявлено, что сотрудники противопожарной миссии могли погибнуть от удара током. Других подробностей, связанных с трагедией в Антарктиде, на данный момент не публикуется.
Для справки: станция Мак-Мердо основана в 1956 году, находится на берегу океана - в 5 км от новозеландской станции Скотт. Средняя температура воздуха на станции в летнем (для южного полушария) декабре составляет около -2 по Цельсию. Годовая средняя температура - 16,6. На станции имеется собственный аэродром.
По последним данным, сотрудники миссии выполняли осмотр систем пожаротушения. Всё это время рядом с помещением находился ожидавший их вертолёт. После длительного отсутствия пилот заподозрил неладное и отправился за сотрудниками. Внутри генераторного помещения он и обнаружил их мёртвыми. Причём все сведения публикуются именно со слов пилота винтокрылой машины.
В сводке отмечается, что начато расследование причин гибели граждан США на крупнейшей антарктической исследовательской станции. Отмечено, что поводов заподозрить совершение убийства нет. В Мак-Мердо на постоянной основе живут и работают более тысячи человек.
В СМИ США тем временем заявлено, что сотрудники противопожарной миссии могли погибнуть от удара током. Других подробностей, связанных с трагедией в Антарктиде, на данный момент не публикуется.
Для справки: станция Мак-Мердо основана в 1956 году, находится на берегу океана - в 5 км от новозеландской станции Скотт. Средняя температура воздуха на станции в летнем (для южного полушария) декабре составляет около -2 по Цельсию. Годовая средняя температура - 16,6. На станции имеется собственный аэродром.
- Использованы фотографии:
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