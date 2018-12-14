На станции в Антарктиде погибли два гражданина США

На одной из научно-исследовательских станций в Антарктиде произошёл трагический инцидент с американскими гражданами. В сообщении Национального научного фонда США говорится о том, что на объекте, где расположен питающий радиостанцию генератор, погибли два человека. Речь идёт о наёмных рабочих станции Мак-Мердо, которые занимались обеспечением пожарной безопасности объектов. Они представляли технический персонал компании Leidos.По последним данным, сотрудники миссии выполняли осмотр систем пожаротушения. Всё это время рядом с помещением находился ожидавший их вертолёт. После длительного отсутствия пилот заподозрил неладное и отправился за сотрудниками. Внутри генераторного помещения он и обнаружил их мёртвыми. Причём все сведения публикуются именно со слов пилота винтокрылой машины.В сводке отмечается, что начато расследование причин гибели граждан США на крупнейшей антарктической исследовательской станции. Отмечено, что поводов заподозрить совершение убийства нет. В Мак-Мердо на постоянной основе живут и работают более тысячи человек.В СМИ США тем временем заявлено, что сотрудники противопожарной миссии могли погибнуть от удара током. Других подробностей, связанных с трагедией в Антарктиде, на данный момент не публикуется.Для справки: станция Мак-Мердо основана в 1956 году, находится на берегу океана - в 5 км от новозеландской станции Скотт. Средняя температура воздуха на станции в летнем (для южного полушария) декабре составляет около -2 по Цельсию. Годовая средняя температура - 16,6. На станции имеется собственный аэродром.