Итоги недели. Мёртвая мать Кузьмы

Секта благодарных Чубайсу

Чубайс, Чубайс да хрен на него, пришёл он из ниоткуда и уходит в никуда! Он простой исполнитель, а вот кто за ним, вот это намного интереснее!

А мы ещё и не сказали своё СПАСИБО ни крупному олигархату за приватизацию сырьевых ресурсов (конституционное ограбление народа), не сказали мы СПАСИБО и за приватизацию энергетических, химических, металлургических и других, хребтовых для страны (бандитское ограбление народа), мощностей, не хотим (да и не за что!!) говорить "спасибо" либералам за инфраструктурную тележную архаичность...

Спасибо, за голод, смерти, разруху, войны, воровство, грабеж народа!

«По словам Чубайса, российское общество «глубоко инфантильно»,

Вот тут прав, собака, прав. "Хавает наш пипл". "Терпилы"- имя наше. Очень многое долго терпим.

Космическое дырковедение

Не пойму, кому нужно это расследование? Сейчас "highly likely" рулит! Надо было матрасный экипаж сначала в Матросскую Тишину, как сознаются - сразу в дурдом и лечить лет 8, до овощей!

Очень просто: если сверлили в космосе - то будут следы на других слоях корабля, но если лажанули на заводе (ту железку просверлили не там, и чтобы не получить втык работник который сверлил замаскировал не правильное отверстие), то на других слоях не будет следов сверла... Отверстия обычно сверлятся на заготовках, деталях отдельно, вот сейчас станет все ясно...

Почему то сразу представил Рогозина, держащего фрагмент обшивки перед камерами, на очередной пресс конференции

Понятно, что у этого отверстия есть имя и фамилия, надеюсь, что сейчас он сгрызает последние ногти зубами со страха, очень надеюсь

Президент мира – обратный отсчёт

Раньше американцы хоть удосуживались прикрывать свои действия грамотной легендой, на данный момент дела, похоже, совсем никуда? Уже не скрывают направленность сателлитов, звериную их сущность, говорить, что "новые демократические государства " строятся хоть по каким-то законам - смешно!

Предыдущая инкарнация Пети, с отличием всего на одну букву (гетман Петр Дорошенко) в 1669-м положил Украину под султана, а сам стал "беем вилаейта Украина". Грошей тоже було нема - так что дань платил натурой (дивчин - в гаремы, парубков - в янычары). Так и сейчас что изменилось? В европейских борделях спрос на живой товар есть, да и в Афган США предпочтут не своих джи-ай посылать, а "пушечное мясо" с Нэзалэжной!

Американцам нужен конфликт, желательно горячий, в котором Россия однозначно будет назначена виновной. Но коммерческий интерес тут есть. Во-первых, легче будет союзникам оружие своё втюхивать. А во-вторых, отмена СП-2 для США также актуальна.

Помнится, грузин американцы тоже отчаянно консультировали... А потом наши спецы подорвали их катера в Поти! Да и другого оружия уничтожили массу и вывезли кое-что ... Мне, знаете, что интересно, а где наши типа друзья-братья из бывших советских республик? Ну, зарвалась Украина чудит-тупит, а вот братья белорусы с казахами, армянами например каааак пристыдили бы их! Чего, мол, на Россию гавкаете? Забыли, что ли кто вам заводов понастроил, кто вас дотировал, Ленина, наконец, забыли отца основателя вашего?!

Стратегическое ноу-хау: made in China

В своих воспоминаниях Пэн Де Хуэй приводит слова своего визави: "Я первый генерал в истории США, который заключил мирное соглашение с противником, не одержав победы". Это 1953 год. Но некоторые считают с самого меткого китайского выстрела, сразившего Джона Берча в 1945 году и в зародыше прекратившего интервенцию США в Китай.

Китайцы молодцы, не то что наши "мы не такие".

Ждём внесения залога за этого дипломата. Китайских денег, внесённых за госпожу Мэн, как раз должно хватить.

Всё правильно, есть интересы финансовые. Должна была произойти драчка!

Бум посмотреть, и там, и там ресурс финансовый и другие прочие не слабые, соизмеримые!

Топовых фигур зацепили, так это или только начало, или… да фиг её знает, как оно пойдёт!

Карибский кризис 2

Умный ответ США, но только там надо разместить их на постоянной основе…

Давайте подождём, когда США выйдут из ДРСМД, что-то мне так кажется, что появление наших ракет средней дальности может произойти и там, ну так, чтобы жизнь мёдом для США не казалась.

Россия предоставит Венесуэле $5 млрд. и 600 тыс. тонн зерна. Помимо нефтяной отрасли, ещё $1 млрд. инвестиций планируется вложить в производство по добыче золота. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице в «Твиттере».

Да, жаль Чавес мало пожил: он бы ответил Трампу!

Ту-160 прилетели с штатным вооружением, а вот что привезли Ан-124 — вопрос.

Мёртвая мать Кузьмы

Давайте поживём ещё немного, а?

Вообще, концепция ответно-встречного ЯУ какая-то ущербная.

О какой победе может идти речь? Мы даже антибиотики не производим собственные, детские сухие смеси тоже, др. препараты также.

Промышленность, кроме танков, ничего не делает. То дешёвое в виде электроинструмента с шильдиком "Сделано в РФ" делается в КНР, наша только коробка (в лучшем случае).

Думаете, КНР подпишется в случае чего? Хрен! Европа и США — её главные экономические партнёры.

Мифы про то, что государства НАТО слабы в военном отношении, полнейшая глупость. Впомните Ирак, Сербию, Ливию, конфликты Израиля со своими соседями (в них с одной стороны западная военная мысль, с другой — наша).

Достаточно нам отключить интернет, ограничить сотовую и проводную связь, отключить нас от банковской системы, и всё, война не нужна. Каменный век. Экономика встанет.

Единственная война, в которой мы можем не победить, но, по крайней мере, отомстить за погибших товарищей, это война пятого поколения. Т.е. термоядерная. Однако даже в этом случае мы адекватно ответим, если начнём первыми, в противном случае наш удар не будет смертельным.

Думаю, никто не хочет этого.

P. S. Кроме 6,5 и 7 палаты.

В отключение связи можно вдвоём играть! У нас сохранились подземные кабельные телекоммуникации. Без связи мы не останемся. Плюс у военных свои каналы. Банковская платежка продублирована, где находится датацентр — гостайна. А мы им можем порезать межконтинентальные кабели связи. Выбить спутники с орбиты. Отключить в Европе радиосвязь можем, ни сотовой, ни релейки, ни спутниковой не оставим! Вы меня извините, но шапками закидывать мы ещё не разучились. Просто долго запрягаем…

Победителя сожрут китайцы. Если переживут, конечно же…

В последнее время только и слышно про "Периметр". Или пугают наших "партнёров", или это только последний шанс отомстить супостатам.

Подлётное время ракет средней дальности с баз НАТО исчисляется минутами, так что да, вполне вероятно, что команду на ответный удар уже будет отправлять некому…

Действительно, совершенно непонятно, почему мы с вами – народ российский – такие неблагодарные в отношении успешных бизнесменов. Да в пояс должны бизнесу кланяться, Анатолию Борисовичу длани целовать. Вся ведь проблема именно в нас, в народе. Это мы не сумели правильно распорядиться удивительным подарком приватизации – ваучером. Сегодня бы уже у каждого было по «свечному заводику», и ни о каком пенсионном возрасте бы никто не подумал беспокоиться.Но бездарно упустили свою возможность превратить прямоугольную бумажонку в заветную мечту, а теперь у нас, понимаешь, виноват Чубайс. Так он ведь хотел, как лучше. И сейчас – хочет.Ээх, стыдно за нас. Сты-ы-ыд-наа-а-а-а.А ведь уже сегодня перед правлением Роснано мы должны бить челом о заснеженный асфальт, демонстрируя свою благодарность теми свершениями, которые Анатолий Борисович и его соратники для нас с вами добыли:В связи с необходимостью искупить вину народную, предлагается проект постановления в формате «Итогов недели». На заводах, в школах, библиотеках, больницах, шахтах и войсковых частях оформить уголки «Благодарность Чубайсу». На сих уголках отображать всю ту кипучую деятельность бизнеса 90-х, которая вела нас к процветанию. Ежедневно, в 12:00 по местному времени, проводить двухчасовку благодарности с песнями, плясками и прямой трансляцией в YouTube. В вечерних ток-шоу на федеральных каналах в перерывах обсуждения темы о том, как всё плохо на Украине, отмечать особо отличившихся и представлять к поощрению в виде фото Анатолия Борисовича формата А0.Учитывая выводы предыдущих комиссий по поводу случавшихся с космическими аппаратами, скажем так, инцидентов, можно с уверенностью говорить, что если отверстие в «Союзе» появилось, то вариантов два: а) виноват кладовщик, б) виновата техничка. Третьего не дано. Ведь если установить вину кого-то рангом чуть выше, то придётся затрагивать целый комплекс проблем – вплоть до системы подготовки современных «технарей» и ответственности руководящего состава госпредприятий при выполнении заказа.Можно, конечно, списать на лунатизм американских астронавтов, которые на стадии быстрого сна захотели на выход. Но в этом случае в США потребуют доказательств. Это ж с их стороны можно и «хайли лайкли», а для всех остальных – строгое международное право, которое остальные неукоснительно должны соблюдать.А по большому счёту, настоящее восхищение вызвала работа российских космонавтов «за бортом». Семь часов сложнейшей работы в прямом смысле слова нечеловеческих условиях. Это к тому, что отдельные дамы и господа давеча задавались вопросом, а чего это современным космонавтам звания Героев дают – «чай, не Гагарины и не Леоновы». Да – чай, не Гагарины, - не поспоришь. Но если такая работа не героизм, тогда что?..Намедни г-н обердепутат Мосийчук грозился уничтожить Крымский мост. Также на неделе отставной недогенералиссимус от СБУ заявил, что «готов в случае встречи ликвидировать президента России». В те же дни Пётр Лексеич Порошенко объявил, что, дескать, господин Путин, это война… В общем, казалось, что украинская армия вот-вот двинет свои танковые колонны в направлении как минимум Белгорода и Воронежа, как максимум – Хабаровска и Нерюнгри. Казалось, что украинская бронемоскитная армада вот-вот начнёт непобедимую поступь в акватории сразу двух морей… Ан-нет. Опять не дождались. Да и как дождаться… Не для того на Украине военное положение введено…Сам же Пётр Лексич, поняв, что болтанул лишнего, живо отыграл назад, заявив, что, мол, война уже идёт, и что украинские войска уже доблестно сдерживают агрессора с той целью, чтобы солнце свободы и демократии сияло над Европой. Правда, снова не удержался и в конце объяснительной попросил малость грОшей у озарённых солнцем той самой свободы европейцев.Икнув, европейцы начали шарить по карманам в поиске мелочи для олигарх-актёришки-побирушки. Нашарили… Петру Лексеичу показали – в руки, правда, пока не насыпали…А у того времени-то не вагон. До 27 декабря уже меньше двух недель – военное положение истекает по срокам, и сам украинский атаман понимает, что нужно что-то предпринимать, ибо наступающий год может оказаться для него годом экстренной эмиграции. Обратный отсчёт уже идёт.APASUSВалютные войны, войны с винтовками и пушками, войны шпионов — всё это, оказывается, устарело. Канада и Китай в соавторстве претендуют на стратегическое ноу-хау: войну арестов.Разумеется, под арест попадают исключительно богачи.Прелюдией к войне стало задержание в аэропорту Ванкувера финансовой директрисы «Хуавея» г-жи Мэн Ваньчжоу. Взять её под стражу попросили своих партнёров американцы. Однако деньги получили предприимчивые канадцы, отпустившие мадам Мэн под залог в 10 млн. долларов (канадских). Впрочем, даму могут вывезти в США, а там, где-нибудь в Вашингтоне, ей выпишут ещё один залог, миллионов в 15 или 30 USD. Там это умеют. Пока она «посажена» в дом мужа в Ванкувере.Пример предприимчивых канадцев и американцев немедленно скопировали предприимчивые же китайцы.В КНР задержали канадского старшего советника по Северо-Восточной Азии Майкла Коврига.В Госдепе тотчас выразили «обеспокоенность», но Пекин не замедлил ответить и на это.В Китае был задержан канадский бизнесмен Майкл Спавор. В СМИ даже написали, что он «пропал», и МИД Канады, мол, безуспешно пытается «выйти с ним на связь». Звучит так, будто его запустили на орбиту.От китайских же властей известно, что на этого бизнесмена сшили уголовное дело: мол, сей предприимчивый мистер творил такое, что угрожало национальной безопасности КНР.Собственно, в том же самом обвиняется нынче и Майкл Ковриг. Видимо, ОПГ.За такие-то обвинения 10 миллионов канадских долларов маловато будет! Согласитесь, тут не тюремным сроком и не домашним арестом попахивает, а постановкой к стенке.Как считает эксперт из Низшей школы экономики (НШЭ) Иван Голозадов-Бесштанный, началась новая финансовая война между Западом и Востоком. Пока счёт 1 : 2 в пользу КНР, но вообще в этой войне арестов, как и в валютных войнах, победителей не будет. Поначалу будет казаться, что выигрывает самый жадный, но в конце концов проиграют все.— вопрошает профессор НШЭ. —Покуда американские стратеги думают, как бы половчее напасть на Венесуэлу со стороны демократической братской Бразилии, русские стратеги на самолётах Ту-160 «Белый лебедь» и Ан-124 «Руслан» доставили кое-что в Венесуэлу. Что было на борту, не знает никто, даже ЦРУ.Ту-160, между прочим, — это самый настоящий «стратег», то есть стратегический бомбардировщик, ракетоносец. По подсчётам Пентагона, русских самолётов, способных нести ядерное оружие, прилетело в Венесуэлу аж две штуки. Как раз хватит, чтобы испепелить Вашингтон и всю Вашингтонскую область.Чины из Пентагона внимательно следят через очки, бинокли и подзорные трубы за полётами российских «стратегов». Это не шутка: по их мнению, Ту-160 могут «нанести удар по территории США крылатыми ракетами». По крайней мере, точно так думают в Пентагоне, а там ведь генералы и майоры не штаны протирают.Что до президента Венесуэлы, то он как раз побывал в Москве. Вернувшись на солнечную родину, он заявил, что Каракас теперь предъявит Соединённым Штатам ультиматум в письменном виде. Что будет написано в том ультиматуме, никому не говорят.Это неудивительно: русские не говорят, что на бортах Ту-160 и Ан-124, венесуэльцы не говорят, что напишут в бумажке.И только про американцев всё известно: готовят атаку с юга на мирную Венесуэлу.В современной военной стратегии такое поведение наступающей стороны, когда она выдаёт свои планы противнику, называется полной транспарентностью.Будем ждать: вероятно, Пентагон, Госдеп и Белый дом скоро расскажут ещё кое-что. Через своих советников, полковников или просто в «Твиттере», через кнопочку «Поделиться».По мнению суперэксперта и гипераналитика Вдуя Солнцедара из журнала «The National Protest», у применения сверхсекретного беспощадного русского оружия есть два варианта: сразу и попозже.Упомянутое оружие — это вооружение «Судного дня»: система «Периметр», иначе «Мёртвая рука».Полковник Солнцедар считает, что в то время, пока Соединённые Штаты будут развёртывать в Европе свои ракеты средней дальности, русские окончательно и бесповоротно примут доктрину «бесчеловечного» ядерного удара.Стоит заметить, что мистер Солнцедар перепутал два определения: бесчеловечный и роботизированный.Как выяснилось, американцы в погонах боятся вовсе не военных русских — людей, как ни странно, довольно мирных и постоянно оперирующих словом «оборона», которое в Америке тоже, видимо, превратно истолковывают.Боятся американские полковники и генералы русских роботов. Таких, которые не снимались в кино про «терминатора», потому что сверхсекретны.И недаром в нумере «The National Protest» рассказывается о страшных вооружениях: крылатых ракетах «с силовой ядерной установкой», «роботизированных подводных лодках с боеголовками по сто мегатонн» и даже «космических спутниках Рогозина «Батут-М», которые «летают над Землёй по американской орбите».Склонный к преждевременной панике мистер Солнцедар допускает, что Москва даже «готова расчехлить» систему «Периметр» («Мёртвую руку») прямо сегодня, дабы не откладывать святое дело обороны в долгий ящик.Далее супераналитик делает логичный вывод: США следует помедленнее выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы русская «мёртвая мать Кузьмы» не торопилась нанести ответный удар.Таким предложением заканчивает свою статью полковник Солнцедар.