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У границ РФ за год зафиксированы полёты тысяч иностранных военных самолётов

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Дежурные силы ПВО в текущем году обнаружили и сопроводили около 3 тысяч военных иностранных самолетов, из которых более тысячи – самолеты-разведчики, рассказал в интервью газете Красная звезда начальник радиотехнических войск ВКС Андрей Кобан.

У границ РФ за год зафиксированы полёты тысяч иностранных военных самолётов



По словам генерала, напряженность боевому дежурству придает в первую очередь повышение интенсивности воздушного движения в зоне ответственности радиотехнических войск.

В 2018 году расчетами обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тыс. воздушных судов. Из них около 3-х тысяч – боевые иностранные самолеты, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков, сообщил он.

При этом дежурные силы приводились в готовность №1 более 4 тыс. раз.

Это наглядно доказывает высокую напряженность дежурства, к которому радиотехнические войска привыкли и к которому готовы, отметил Кобан.

Генерал добавил, что ежедневно дежурные силы обнаруживают около 5-ти тыс. судов, половина из которых – иностранные самолеты. В готовность приводятся около 20 подразделений.

Он рассказал, что станции дежурного режима способны одновременно обнаруживать более 200 воздушных объектов – вертолетов, самолетов БЛА и ракет на дальности до 400 км и высотах до 100 км. Среди них новейшие радиолокационные комплексы «Небо», станции средних и больших высот «Гамма», «Волга», «Сопка», маловысотные радары «Каста» и «Подлет».

Напомним, 15 декабря в России отмечается День радиотехнических войск ВКС.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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