Украина собирается раскошелиться на истребители США

Председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут 8 декабря в эфире 5 канала заявил, что на Украине разрабатывают Концепцию развития военно-воздушных сил в среднесрочной перспективе, которая предусматривает закупку американских самолетов-истребителей.Авторы Концепции предлагают закупить либо новые, либо бывшие в использовании истребители США. Учитывая не так давно реализованную Концепцию развития военно-морских сил, в результате которой Украина закупила у США два тридцатилетних списанных патрульных катера, вероятнее всего, это будут такие же старые самолеты.Более того, совсем недавно, в сентябре текущего года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждал население страны в необходимости новых кредитов МВФ для погашения старых долгов, в связи с чем тарифы на газ для населения пришлось поднять практически на четверть. По словам председателя кабмина, это решение позволило избежать дефолта в стране. Таким образом, непонятно, откуда будут выделяться средства на закупку дорогостоящих американских самолетов, если без новых кредитов Украина стоит на грани дефолта.На текущий момент украинские ВВС состоят преимущественно из советской техники, что подразумевает подготовку летного и технического состава под эти самолеты. В случае же перехода на американские самолеты Украине придется раскошелиться как минимум на переобучение летчиков и техников. Учитывая особенности ведения американского оружейного бизнеса, США навяжут вместе с самолетами их ремонт и техническое обслуживание, что сделает и без того недешевые игрушки еще более дорогими.При этом в украинских СМИ толпы военных экспертов начали утверждать, что весь существующий парк ВВС Украины придется заменить в ближайшее время, так как у самолетов заканчивается срок эксплуатации. По какой причине не производилась плановая замена устаревающей техники за время независимости Украины, эксперты не рассказывают. Тем не менее, большинство из них заявляет, что в условиях противостояния с Россией Украине необходимо обеспечить пополнение своего парка.По последним данным, за год российская промышленность поставляет ВКС Российской Федерации около 100 боевых самолетов. Эта цифра сопоставима с численностью всего украинского парка военно-воздушных сил. Таким образом, громкие заявления Петра Порошенко «о сдерживании российской агрессии» только на фоне одного этого факта говорят о нелепости его утверждений.Очевидно, что в случае реализации предложенной концепции главным выгодоприобретателем станут прежде всего США. Во-первых, Вашингтон продаст старую рухлядь, исчерпавшую или почти исчерпавшую срок эксплуатации. Во-вторых, обеспечит себе стабильный доход в связи постоянным ремонтом и техническим обслуживанием старых самолетов. В-третьих, заработает на переобучении летного состава. В-четвертых, представит это все как помощь стране, «борющейся с агрессором».Верхушка украинских чиновников, учитывая чудовищную коррупцию в стране, тоже останется в выигрыше. Пострадают лишь бюджет и обороноспособность страны. Но кого это волнует? Очередная «зрада» в «переможьей» шкуре.