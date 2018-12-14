Украинский депутат обвинил Евросоюз в обмане

Страны Евросоюза не дают Украине возможность создавать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством локомотивов, вертолетов и так далее,

Евросоюз обманул Украину при заключении торговых соглашений, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Виктора Бондаря.По словам Бондаря, Киеву предоставили квоты на поставку украинских товаров в ЕС, которые производители выбирают за первый квартал каждого года.пояснил он.Депутат добавил, что такие неравные взаимоотношения вынуждают украинскую сторону закупать европейские высокотехнологичные изделия. В связи с этим он призвал правительство начать думать в первую очередь о национальных экономических интересах.Ранее эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Киев так и не смог воспользоваться выгодами от соглашения от ассоциации с ЕС. Согласно их заключению, экономические преимущества, связанные с открытостью для торговли, до сих пор остаются для Украины весьма ограниченными. И это, несмотря на крупнейшие в Евросоюзе площади плодородных земель, стратегически важное географическое положение республики, а также население с высоким уровнем образования.Напомним, соглашение об ассоциации с ЕС Петр Порошенко подписал в июне 2014 года одновременно с Грузией и Молдовой. В том же году начала действовать политическая часть соглашения. А в 2016 году вступили в силу положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.