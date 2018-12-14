Израиль провёл испытания боевого модуля для БТР "Намер"

В Израиле завершен первый этап испытаний необитаемого боевого модуля, предназначенного для установки на бронетранспортеры "Намер" и Эйтар". Испытания проводили управление по разработке "Меркава" и БТТ (МАНТАК) в МО Израиля, данный этап признан успешным, передает блог bmpd со ссылкой на oleggranovsky.В сети появилось видео применения БТР "Намер" ракетного противотанкового комплекса "Гиль" (Spike-MR или Spike-LR). Особенностью этой системы является внутреннее размещение пусковой установки, что позволяет защищать ее от пуль и осколков снарядов. Обращает на себя внимание, что пуски ракет производились при остановке бронетранспортера. Возможно, что испытания комплекса в движении предусмотрены при проведении следующего этапа испытаний, ведь современные БТР и БМП давно применяют ракетное вооружение в движении. Тем более, что израильские компании давно завоевали мировое признание в производстве противотанковых ракетных комплексов."Намер" - тяжелый бронетранспортер, также классифицируемый как тяжелая БМП, созданный на базе танка "Меркава" Мк4. В настоящее время считается самым защищенным БТР в мире. Первые экземпляры были вооружены крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7-мм, но серийный "Намер" оборудуют боевым модулем, вооруженным 30 или 40-мм автоматической пушкой.