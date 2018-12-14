ВО-пятница: Сеть "похоронила" Порошенко, в Киеве демонтируют памятник Суворову
В рубрике «ВО-пятница» (она же «Клуб любителей пятницы») представляем материал, который мог бы обрадовать от 89 до 93% жителей Украины – в общем, всех тех украинских граждан, которые отказывают Петру Порошенко в электоральной поддержке. Сегодня в Яндексе было объявлено о том, что Пётр Алексеевич Порошенко умер – безвременно ушёл на 54-м году жизни. Сеть "похоронила" президента незалежной?
Это сообщение вызвало шквал эмоций у пользователей, однако информация не подтвердилась.
После этого на сайте poroshenkoff.com был опубликован счётчик с изображением действующего президента Украины в тюремной робе за решёткой. Счётчик показывает точное время – вплоть до сотых долей секунды - «до посадки» Порошенко. Судя по всему, создатели счётчика синонимизируют дату «посадки» с датой президентских выборов на Украине.
На самом деле, все эти «интернет-приколы» выглядят наивно в сравнении с тем, что на самом деле происходит на Украине. Всё это можно высмеивать, подрисовывать решётки перед физиономией олигарха-президента, но факт остаётся фактом: соседняя страна фактически окончательно скатилась в антироссийскую воронку с миллионами откровенно ненавидящих Россию людей. Гонению подвергают все, кто взывает к остаткам разума.
Сегодня очередной антироссийский шаг – в Киеве. Украинские власти приняли решение о демонтаже памятника выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову.
Соответствующее обращение в департамент культурного наследия Киева внёс генерал Игорь Гордийчук, начальник военного лицея имени Богуна. Гордийчук заявил, что памятник Суворову в Киеве не может находиться в госреестре. Теперь Минкульт утверждает окончательное решение о демонтаже памятника полководцу. Это как минимум неуважением к тем десяткам тысяч солдат и офицеров, уроженцев территорий, соответствующих нынешней Украине, участвовавших в победоносных суворовских походах.
Украинцы уже горько пошутили: "Кого (что) же поставят вместо Суворова - Бандеру с Шухевичем или зелёную ногу?" Напомним, что ранее вместо статуи Ленина на постаменте появилась голубая рука.
Это сообщение вызвало шквал эмоций у пользователей, однако информация не подтвердилась.
После этого на сайте poroshenkoff.com был опубликован счётчик с изображением действующего президента Украины в тюремной робе за решёткой. Счётчик показывает точное время – вплоть до сотых долей секунды - «до посадки» Порошенко. Судя по всему, создатели счётчика синонимизируют дату «посадки» с датой президентских выборов на Украине.
На самом деле, все эти «интернет-приколы» выглядят наивно в сравнении с тем, что на самом деле происходит на Украине. Всё это можно высмеивать, подрисовывать решётки перед физиономией олигарха-президента, но факт остаётся фактом: соседняя страна фактически окончательно скатилась в антироссийскую воронку с миллионами откровенно ненавидящих Россию людей. Гонению подвергают все, кто взывает к остаткам разума.
Сегодня очередной антироссийский шаг – в Киеве. Украинские власти приняли решение о демонтаже памятника выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову.
Соответствующее обращение в департамент культурного наследия Киева внёс генерал Игорь Гордийчук, начальник военного лицея имени Богуна. Гордийчук заявил, что памятник Суворову в Киеве не может находиться в госреестре. Теперь Минкульт утверждает окончательное решение о демонтаже памятника полководцу. Это как минимум неуважением к тем десяткам тысяч солдат и офицеров, уроженцев территорий, соответствующих нынешней Украине, участвовавших в победоносных суворовских походах.
Украинцы уже горько пошутили: "Кого (что) же поставят вместо Суворова - Бандеру с Шухевичем или зелёную ногу?" Напомним, что ранее вместо статуи Ленина на постаменте появилась голубая рука.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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