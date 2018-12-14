МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
Для российской армии разрабатывается буксируемая 152-мм гаубица, необходимость которой в сухопутных войсках продемонстрировали боевые действия в Сирии, сообщают Известия со ссылкой Минобороны.
Новый вариант орудия 2А88, используемого в самоходной установке «Коалиция-СВ», должен быть готов к испытаниям уже в 2019 году. Орудие будет более компактным, что позволит транспортировать его не только тягачами, но и авиацией, например, в горы и другие труднодоступные и отдаленные районы. Не исключено, что для этого будет изменена длина ствола гаубицы, говорится в материале.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, решение о разработке нового варианта гаубицы поможет сохранить традицию серийного производства дуплексов: самоходная установка – буксируемая гаубица.
Он отметил, что существуют две причины начать производство буксируемой «Коалиции»: во-первых, это будет более мобильная система, которую можно будет перебрасывать даже на внешней подвеске вертолета, во-вторых, унификация стволов и казенных частей значительно удешевит производство и обслуживание орудия.
Напомним, работы по созданию самоходной установки «Коалиция-СВ» начались в 2006 году. К 2013 году были созданы два первых опытных образца на шасси Т-90. На следующий год выпущена серия из 10 машин. Именно они в 2015 году приняли участие в Параде Победы на Красной площади.
Установка способна поражать цели на дистанции до 70 км при скорострельности до 16 выстрелов в минуту.
Новый вариант орудия 2А88, используемого в самоходной установке «Коалиция-СВ», должен быть готов к испытаниям уже в 2019 году. Орудие будет более компактным, что позволит транспортировать его не только тягачами, но и авиацией, например, в горы и другие труднодоступные и отдаленные районы. Не исключено, что для этого будет изменена длина ствола гаубицы, говорится в материале.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, решение о разработке нового варианта гаубицы поможет сохранить традицию серийного производства дуплексов: самоходная установка – буксируемая гаубица.
Он отметил, что существуют две причины начать производство буксируемой «Коалиции»: во-первых, это будет более мобильная система, которую можно будет перебрасывать даже на внешней подвеске вертолета, во-вторых, унификация стволов и казенных частей значительно удешевит производство и обслуживание орудия.
Напомним, работы по созданию самоходной установки «Коалиция-СВ» начались в 2006 году. К 2013 году были созданы два первых опытных образца на шасси Т-90. На следующий год выпущена серия из 10 машин. Именно они в 2015 году приняли участие в Параде Победы на Красной площади.
Установка способна поражать цели на дистанции до 70 км при скорострельности до 16 выстрелов в минуту.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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