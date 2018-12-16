Донецкой элите не дают наслаждаться жизнью

Многие утверждают, что проходящие в главном городе ДНР турниры по бильярду и конкурсы красоты с призовыми фондами в несколько миллионов рублей – оптимистичный симптом восстановления нормальной жизни республики. Для других это пляски на гробах и пощечина населению, большая часть которого живет, мягко говоря, небогато.Почему-то сторонники элитарных культурно-массовых мероприятий постоянно вспоминают блокадный Ленинград, в котором работали театры. Сравнение вообще-то кощунственное. В сравнении с Ленинградом шахтерскому городу, слава богу, еще очень и очень повезло.В Донецке под самыми лютыми обстрелами тоже работали и оперный театр, и филармония. Еще и не всегда можно было билет достать. Разница в том, что позволить себе сходить в театр мог кто угодно: пенсионер, студент или мать-одиночка. Сегодняшние мероприятия носят несколько иной характер: посетить их подавляющему большинству населения не по карману.Был спешно переформатированный «Императорский бал» при покойном Захарченко, теперь, при Пушилине, есть турниры по бильярду и конкурсы красоты, на которых реинтегрируются жители оккупированной части Донбасса. Призовой фонд таких реинтеграционных мероприятий обычно делится пополам – половина распределяется между жителями ДНР (выходит по 3-5 тысяч на брата), а жители подконтрольных Украине территорий, поскольку их, как правило, немного, получают жирные куски по 50-100 тысяч.Население недобро шутит о том, что участников с «той стороны» организаторы мероприятий приглашают из числа своих знакомых и родственников. Говоря откровенно, результаты прошедшего недавно в Донецке конкурса красоты, в котором победила жительница Авдеевки с очень специфической внешностью, заставляют всерьез задуматься о справедливости подобных обвинений.Кстати, в соседнем Луганске также проходят мероприятия по аналогичной программе реинтеграции (сейчас их временно приостановили в связи с введением военного положения в ряде областей Украины), но они носят куда более скромный характер и направлены в основном на молодежь, краеведение, литературу и социальные проекты.Не проводятся там ни «секс-олимпиады», ни «императорские балы», ни «презентации парфюмов». И дело тут скорее всего не в том, что Донецк — это «цивилизация», а Луганск — «провинция». Вероятно, местные «элитарии» крепко помнят небольшой, но очень обстоятельный процесс переформатирования местных «элит» осенью 2017 года и сделали соответствующие выводы.А вот в Донецке «элиты», посещающие показы мод и прочие статусные мероприятия, все никак не могут осознать, что тратить честно или нечестно заработанные деньги нужно таким образом, чтобы не раздражать реально нуждающееся население, а вслед за ним и кураторов.В конце концов, никто не против. Проводите хоть «Императорский бал», хоть БДСМ-вечеринки: просто не надо совмещать это с республиканской политикой и широко оглашать о своих забавах с «блэкджеком и шлюхами» постепенно сатанеющему населению.А поскольку подавляющее большинство донецких «элитариев» является представителями местного политикума, правительства или высокопоставленными чиновниками (плюс несколько десятков приближенных журналистов), то получается, что «на манеже все те же» и все это подается в республиканских СМИ и комментируется публичными лицами как должное.Получается, что небольшой контингент людей демонстрирует всему остальному населению, что у них есть деньги, происхождение которых они не всегда готовы объяснить, и обстоятельно рассказывает, как приятно они их тратят.Вся эта история повторялась в разные времена и в разных странах такое количество раз, что нет смысла объяснять, чем все это чревато в первую очередь для самих «элитариев», которых если не порвут массы и не «сольют» конкуренты, то обязательно рано или поздно вычистят кураторы, уставшие от всего это никому не нужного шума.Кстати, в пятницу, 14 декабря, в Донецке стало на одного любителя тонких развлечений и элитарных забав меньше. Прокуратура арестовала бывшего и.о. замминистра доходов и сборов ДНР Михаила Халина за превышение служебных полномочий и «отжиме» собственности в агропромышленном комплексе ДНР на сумму 850 млн. рублей.А ведь вполне возможно, что еще недавно этот человек мирно отдыхал в Lounge-баре, наслаждался показом мод и остроумно объяснял, что все эти мероприятия важны и нужны республике, что «вы хотите, чтобы была одна война кругом» и вспоминал про блокадный Ленинград.