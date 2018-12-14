НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи

Североатлантический альянс поставит вооруженным силам Украины высокотехнологичное, защищённое коммуникационное оборудование, передает RT со ссылкой на The Washington Times. Такое обещание генсека Йенса Столтенберга, по мнению американского издания, является "ответом Европы на агрессию России" против Украины.Столтенберг пообещал, что НАТО до конца года поставит ВСУ безопасные средства связи. Как отмечает издание, скорей всего на этот шаг альянс заставил пойти Трамп, который буквально неделю назад настоял на том, чтобы НАТО "стало лидером" в вопросе противостояния "российской агрессии на Украине". Ранее генсек НАТО заявлял только о политической поддержке Украины.Американское издание утверждает, что обещание поставить Украине средства связи, стало первым "ощутимым военным ответом Европы на нападение Москвы на украинские военно-морские суда".Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.Генсек НАТО также заявил, что в ответ на агрессивные действия России НАТО за последние несколько лет значительно усилило своё присутствие в Чёрном море.Ранее Россия заявила, что не намерена отпускать украинских моряков и отдавать украинские катера из-за давления США и НАТО.