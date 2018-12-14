Ведомство Набиуллиной под конец года подняло ключевую ставку

Сегодня главный финрегулятор страны объявил о повышении ключевой ставки. С понедельника (17 декабря) она составит 7,75% годовых. Повышение таким образом составило четверть процентного пункта. На данный момент ставка ЦБ – 7,5%.Кстати, это уже второе повышение ключевой ставки в текущем году. Эксперты полагают, что Банк России пошёл на принятие такого решения в связи с тем, что опасается возможных резких скачков курса рубля в последние недели года текущего и в первые недели года будущего. При этом многие полагают, что если никаких негативных последствий за это время для российской национальной валюты не проявится, то ведомство Эльвиры Набиуллиной может уже в феврале снова вернуть ключевую ставку к сегодняшнему уровню.Все эти прогнозы экономических «гуру» на самом деле выглядят гаданиями на кофейной гуще. Ещё около двух месяцев назад прогнозисты от экономики твердили, что к концу года нефть может превысить ценовую отметку в 90 долларов за баррель (марка Brent). Сегодня же нефть торгуется в районе 60 американских долларов за бочку, иногда проседая и ниже. При этом скачки барреля достаточно внушительные. В прошлые недели проседание порой достигало отметки в 6%.Теперь финансисты наблюдают за тем, как на решение ЦБ РФ отреагирует российский рубль. Именно на "стабильность курса", как отметили в Банке России в эти минуты, и было в первую очередь направлено сегодняшнее решение.