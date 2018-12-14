Уничтожен «главный шариатский палач моджахедов» южного Афганистана
Как сообщает афганский информационный портал «Khaama Press», сегодня подтвердилась информация о том, что среди прочих джихадистов, уничтоженных в результате авианалёта, произведённого вчера, 13 декабря 2018 года, американским ударным беспилотником, найден "главный шариатский палач моджахеддинов» южного Афганистана.
Силы правопорядка провинции Забуль подтвердили, что одиозный лидер одной из групп боевиков – сторонников признанного террористическим и запрещённого в РФ движения «Талибан» был убит со своими телохранителями в результате успешного удара с воздуха около 16:00 по местному времени в месте, известном как Каджер-Хель (район Шаджой).
Полковник Мохаммед Майяр, шеф правительственных сил полиции провинции Забуль, сообщил что провинциальный лидер джихадистов, известный под именем «Харун», «прославился» тем, что многократно организовывал публичные казни мирных жителей, во время которых любил исполнять обязанности палача (доказана его причастность к обезглавливанию нескольких старейших поселений и многих, попавших в плен к боевикам, сотрудников афганских правоохранительных органов).
Кроме того, именно «Харун» был теневым военным лидером, который планировал и координировал атаки подразделения, готовившего самоубийц на юге Афганистана.
Силы правопорядка провинции Забуль подтвердили, что одиозный лидер одной из групп боевиков – сторонников признанного террористическим и запрещённого в РФ движения «Талибан» был убит со своими телохранителями в результате успешного удара с воздуха около 16:00 по местному времени в месте, известном как Каджер-Хель (район Шаджой).
Источник фото : https://www.khaama.com/taliban-executioner-killed-in-u-s-drone-strike-in-zabul-province-02826/
Полковник Мохаммед Майяр, шеф правительственных сил полиции провинции Забуль, сообщил что провинциальный лидер джихадистов, известный под именем «Харун», «прославился» тем, что многократно организовывал публичные казни мирных жителей, во время которых любил исполнять обязанности палача (доказана его причастность к обезглавливанию нескольких старейших поселений и многих, попавших в плен к боевикам, сотрудников афганских правоохранительных органов).
Кроме того, именно «Харун» был теневым военным лидером, который планировал и координировал атаки подразделения, готовившего самоубийц на юге Афганистана.
- Использованы фотографии:
- www.khaama.com
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