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Дивизион С-400 заступает на боевое дежурство на западной границе России

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Размещенный в Ленинградской области дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства на западных рубежах РФ через несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного военного округа.

Дивизион С-400 заступает на боевое дежурство на западной границе России



Как сообщили в ЗВО, по планам Минобороны, зенитный ракетный дивизион противовоздушной обороны, дислоцируемый в городе Луга Ленинградской области, заступает на боевое дежурство 20 декабря этого года. До этого, около года он выполнял задачи, находясь на опытно-боевом дежурстве. На вооружении дивизиона стоят зенитные ракетные системы С-400, предназначенные для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 км.



Между тем сообщается, что сегодня в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство первый полк, полностью перевооруженный на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. Перевооружение полка завершилось в ноябре этого года, и после проведения необходимых мероприятий, полк приступил к выполнению боевых задач, возложенных на РВСН. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения стоят ракеты УР-100НУ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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