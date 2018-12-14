Армия ДНР приведена в полную боевую готовность

Все воинские подразделения и части Донецкой народной республики приведены в полную боевую готовность в связи с угрозой наступления вооруженных сил Украины, заявили в оперативном командовании ДНР.В связи с угрозой наступления ВСУ, воинские части и подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность, а на территории Донбасса созданы народные вооруженные дружины, заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Военнослужащие ДНР готовы к отражению наступления ВСУ, воинские части доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.В связи с возможным нападением, позиции воинских подразделений ДНР переоборудованы в инженерном отношении таким образом, что позволяют выдерживать попадания 152-мм артиллерийских снарядов. Артиллерия республики находится в готовности выдвинуться на подготовленные позиции. Жизненно важные объекты республики усилены средствами ПВО, проведена работа по рассредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории ДНР для ведения тотального сопротивления.В населенных пунктах Новоазовск, Тельманово, Комсомольское, Старобешево жители самостоятельно сформировали народные дружины, чтобы с началом агрессии ВСУ воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения.Между тем, разведка ДНР сообщает о рассредоточении вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи украинских танковых подразделений, которые составят первый эшелон наступательной группировки ВСУ. Танковые подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения.