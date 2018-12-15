Цирк на выезде: итоги шестого Форума свободной России

Мероприятие проводилось в литовском городе Вильнюсе. Настолько масштабное, но и законспирированное, что узнать о нем кроме как из запроса в поисковике было довольно сложно. Если вы узнали о существовании этой площадки для уютных посиделок профессиональных оппозиционеров только сейчас, не спешите искать записи прошлых форумов. Гарри Каспаров, Артемий Троицкий, считающий себя адвокатом Марк Фейгин, восставший из мертвых Аркадий Бабченко, Евгений Чичваркин и многие другие достойные спикеры – список участников и содержание выступлений не изменились.Повестка форума была очень насыщенная: обсудили и «гибридную агрессию» Россию на молодое и нежное тело украинской демократии с подробным разбором инцидента в Керченском проливе, затронули тему санкций, нашли консенсус относительно вопроса о том, сколько «кровавый режим» сможет продержаться в случае экономической блокады и прекращения Евросоюзом импорта российских углеводородов (спойлер – два-три месяца). Про пять лет украинского «экономического чуда» с фантастическим рост цен на услуги ЖКХ (который не сопровождался пропорциональным ростом их качества или увеличением заработка) и отнюдь не беспроцентными кредитами от МВФ никто не вспомнил.Вопреки часто высказываемой точке зрения, что оппозиционеры борются исключительно с Кремлем, российским гражданам также «досталось». «Не надо недооценивать этих людей. У них есть ресурсы, у них есть бабло, у них есть мощная армия, у них есть 140 миллионов человек, в той или иной степени поехавших головой», – считает Аркадий Бабченко.На форуме также принят новый проект «База», цель которого – поиск, обобщение и систематизация сведений о лицах, «ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод». Иными словами, «База» – основа для кампании люстрации в случае захвата власти оппозицией, а заодно и способ пополнить санкционные списки США и ЕС. Марк Фейгин поделился информацией о том, какие слои общества станут источником для пополнения «Базы» – сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, средств массовой информации. Тут же он добавил, что цели санкционной политики у западных стран и протестного сообщества разнятся, российские оппозиционеры-де поддерживают идеи, а не страны, и вообще не являются ничьим сателлитом. Достойные продолжатели дела создателей украинского портала «Миротворец».В общем, форум удался. Кремль в шестой раз заклеймили, агонизирующему «российскому рейху» отвели от силы несколько месяцев жизни, сделали протокольные фотографии у пресс-волла.Особо отметим украинского журналиста телеканала ATR Муждабаева: «Я не верю ни в какую Россию в нынешнем виде, что она изменится. Нынешняя Россия должна быть демонтирована, и на ее месте должны быть созданы другие страны <…> Эта система нежизнеспособна, эта империя все равно рухнет».Вот такой невеселый финал развлекательного шоу.