Лукашенко заподозрил Россию в попытках "поглотить" Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва может "инкорпорировать Белоруссию в состав России" под видом глубокой интеграции, сообщает "Интерфакс".
Отвечая на вопросы российских журналистов на пресс-конференции в Минске, Александр Лукашенко заметил, что Россия пытается инкорпорировать (включение малого в состав большого - прим. ВО) Белоруссию в состав России. Он заявил, что так понимает российские "намеки": получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Россия "не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", добавил он.
По мнению Лукашенко, идея поглощения белорусского государства идет напрямую из Москвы под видом "глубокой интеграции", которая необходима для того, чтобы Белоруссия получила компенсацию за налоговый маневр в России. При этом некоторые в Москве прямо говорят - мы готовы, чтобы Белоруссия шестью областями вошла в состав России. Но этого не будет, добавил он, для Белоруссии суверенитет - "это святое".
Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общих судов, центрального банка и других органов.
Отвечая на вопросы российских журналистов на пресс-конференции в Минске, Александр Лукашенко заметил, что Россия пытается инкорпорировать (включение малого в состав большого - прим. ВО) Белоруссию в состав России. Он заявил, что так понимает российские "намеки": получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Россия "не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", добавил он.
По мнению Лукашенко, идея поглощения белорусского государства идет напрямую из Москвы под видом "глубокой интеграции", которая необходима для того, чтобы Белоруссия получила компенсацию за налоговый маневр в России. При этом некоторые в Москве прямо говорят - мы готовы, чтобы Белоруссия шестью областями вошла в состав России. Но этого не будет, добавил он, для Белоруссии суверенитет - "это святое".
Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общих судов, центрального банка и других органов.
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