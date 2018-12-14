Лукашенко заподозрил Россию в попытках "поглотить" Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва может "инкорпорировать Белоруссию в состав России" под видом глубокой интеграции, сообщает "Интерфакс".Отвечая на вопросы российских журналистов на пресс-конференции в Минске, Александр Лукашенко заметил, что Россия пытается инкорпорировать (включение малого в состав большого - прим. ВО) Белоруссию в состав России. Он заявил, что так понимает российские "намеки": получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Россия "не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", добавил он.По мнению Лукашенко, идея поглощения белорусского государства идет напрямую из Москвы под видом "глубокой интеграции", которая необходима для того, чтобы Белоруссия получила компенсацию за налоговый маневр в России. При этом некоторые в Москве прямо говорят - мы готовы, чтобы Белоруссия шестью областями вошла в состав России. Но этого не будет, добавил он, для Белоруссии суверенитет - "это святое".Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общих судов, центрального банка и других органов.