В Египте завершён этап крупнейшей за последние годы силовой операции
Как сообщает ливанское информационное агентство «Al-Masdar News», очередной этап крупнейшей за последние годы антитеррористической операции, проведённой египетскими силовиками, завершился на этой неделе.
К сожалению, немногие из наших соотечественников знали и знают о том, что на территории казавшегося таким гостеприимным Египта есть 4 региона, где уже долгие годы действуют вооружённые группы джихадистов, а значительная доля местного населения придерживается радикальных исламистских взглядов.
Территории, находящиеся в той или иной мере под контролем джихадистов в Египте, это: внутренние части Синайского полуострова (в близости к курортной зоне Шарм эш-Шейха), пустынный район центра страны (недалеко от экскурсионного центра Луксор и в досягаемости курортной зоны Хургада), мало контролируемая силами правительства зона юга страны (рядом с таким местом скопления древностей, как район Асуана) и обширнейшая зона пустыни на границей с Ливией (крупнейшая по площади, но единственная, относительно удалённая от международных центров отдыха и экскурсий).
Недавнее кровавое нападение джихадистов на автобусный караван мирных христианских паломников (местных египетских христиан-коптов) наконец спровоцировало ответную реакцию каирского правительства, результатом чего стало проведение широкомасштабных антитеррористических мероприятий в этой стране.
Сначала был очищен (по крайней мере, по официальным заявлениям египетских силовиков) от вооружённых экстремистов центральный район Эль-Минья, где в том числе была ликвидирована бандгруппа, напавшая на паломников.
Несколько позднее начался проходивший параллельно следующий этап антитеррористической операции, получивший название «Синай 2018», дополненный операциями на ливийской границе, и который завершился на минувшей неделе.
Представители египетской армии сообщили, что в ходе него им удалось очистить от присутствия вооружённых джихадистов Синайский полуостров и некоторые районы ливийско-египетской границы.
Всего было арестовано 403 только разыскиваемых преступников и религиозных экстремистов, 27 террористов было уничтожено. 61 единица полноприводного транспорта, использовавшегося для пустынных рейдов, была уничтожена. 28 автомобилей и 83 мотоцикла без номерных знаков, замеченных как в нападениях экстремистов, так и в контрабанде оружия и наркотиков, были изъяты.
Будем надеяться, что антитеррористические мероприятия властей Египта продолжатся и в следующем году, и это приведёт к спаду волны исламского радикализма, захлестнувшей эту страну уже на протяжении многих лет.
К сожалению, немногие из наших соотечественников знали и знают о том, что на территории казавшегося таким гостеприимным Египта есть 4 региона, где уже долгие годы действуют вооружённые группы джихадистов, а значительная доля местного населения придерживается радикальных исламистских взглядов.
Территории, находящиеся в той или иной мере под контролем джихадистов в Египте, это: внутренние части Синайского полуострова (в близости к курортной зоне Шарм эш-Шейха), пустынный район центра страны (недалеко от экскурсионного центра Луксор и в досягаемости курортной зоны Хургада), мало контролируемая силами правительства зона юга страны (рядом с таким местом скопления древностей, как район Асуана) и обширнейшая зона пустыни на границей с Ливией (крупнейшая по площади, но единственная, относительно удалённая от международных центров отдыха и экскурсий).
Солдаты египетских армейских соединений в ходе антитеррористической операции
Источник фото : https://www.almasdarnews.com/article/egyptian-military-eliminates-27-terrorists-during-new-operation/
Недавнее кровавое нападение джихадистов на автобусный караван мирных христианских паломников (местных египетских христиан-коптов) наконец спровоцировало ответную реакцию каирского правительства, результатом чего стало проведение широкомасштабных антитеррористических мероприятий в этой стране.
Сначала был очищен (по крайней мере, по официальным заявлениям египетских силовиков) от вооружённых экстремистов центральный район Эль-Минья, где в том числе была ликвидирована бандгруппа, напавшая на паломников.
Несколько позднее начался проходивший параллельно следующий этап антитеррористической операции, получивший название «Синай 2018», дополненный операциями на ливийской границе, и который завершился на минувшей неделе.
Представители египетской армии сообщили, что в ходе него им удалось очистить от присутствия вооружённых джихадистов Синайский полуостров и некоторые районы ливийско-египетской границы.
Всего было арестовано 403 только разыскиваемых преступников и религиозных экстремистов, 27 террористов было уничтожено. 61 единица полноприводного транспорта, использовавшегося для пустынных рейдов, была уничтожена. 28 автомобилей и 83 мотоцикла без номерных знаков, замеченных как в нападениях экстремистов, так и в контрабанде оружия и наркотиков, были изъяты.
Будем надеяться, что антитеррористические мероприятия властей Египта продолжатся и в следующем году, и это приведёт к спаду волны исламского радикализма, захлестнувшей эту страну уже на протяжении многих лет.
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