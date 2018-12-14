Украина возвращает в строй «Шилки»
Командование ВСУ, задыхающееся от недостатка современной техники, вынуждено возвращать в войска даже те образцы вооружения, которые были признаны устаревшими до начала вооруженного конфликта в Донбассе, пишет Российская газета.
Долгое время основой украинской ПВО являлся зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 «Тунгуска». Всего в соединениях их насчитывалось около 70 единиц. Многие из них со временем начали требовать ремонта, а у ракет истекали сроки эксплуатации.
В то же время установки ЗСУ-23-4 «Шилка», доставшиеся по наследству от Советской Армии, были выведены на склады. Их планировали продать небогатым странам, а всё что останется – утилизировать.
Однако после развязывания войны в Донбассе и начавшегося формирования новых соединений, генералы столкнулись с дефицитом боевой техники. Уже летом 2014 года они начали возвращать в войска «Шилки». Поначалу для стрельбы по наземным целям брали единицы, лишь те, что не требовали серьезного ремонта. Но затем такими установками стали вновь вооружать подразделения ПВО.
Сегодня ЗСУ-23-4 поступают уже на вооружение морской пехоты. Капитальным ремонтом «Шилок» занимаются специалисты Балаклейского предприятия.
При этом по-прежнему предпринимаются попытки реализовать часть оставшихся машин за рубеж. С этой целью разрабатываются варианты модернизации. В рамках проектов предусматривалась замена старой радиолокационной станции на современный вариант, а также установка ракетного оружия. Тем не менее, желающих обзавестись такими установками пока не нашлось.
Долгое время основой украинской ПВО являлся зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 «Тунгуска». Всего в соединениях их насчитывалось около 70 единиц. Многие из них со временем начали требовать ремонта, а у ракет истекали сроки эксплуатации.
В то же время установки ЗСУ-23-4 «Шилка», доставшиеся по наследству от Советской Армии, были выведены на склады. Их планировали продать небогатым странам, а всё что останется – утилизировать.
Однако после развязывания войны в Донбассе и начавшегося формирования новых соединений, генералы столкнулись с дефицитом боевой техники. Уже летом 2014 года они начали возвращать в войска «Шилки». Поначалу для стрельбы по наземным целям брали единицы, лишь те, что не требовали серьезного ремонта. Но затем такими установками стали вновь вооружать подразделения ПВО.
Сегодня ЗСУ-23-4 поступают уже на вооружение морской пехоты. Капитальным ремонтом «Шилок» занимаются специалисты Балаклейского предприятия.
При этом по-прежнему предпринимаются попытки реализовать часть оставшихся машин за рубеж. С этой целью разрабатываются варианты модернизации. В рамках проектов предусматривалась замена старой радиолокационной станции на современный вариант, а также установка ракетного оружия. Тем не менее, желающих обзавестись такими установками пока не нашлось.
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