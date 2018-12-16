Задачка для посла США: помирить украинцев с венграми

Американский посол в Будапеште Дэвид Корнштейн призвал Венгрию восстановить хорошие отношения с Украиной, основным поводом для мира назвав пресловутую «российскую агрессию».С 1 сентября текущего года на Украине вступили в силу нововведения закона об образовании, подразумевающего обучение учеников средней школы исключительно на украинском языке. Этот факт возмутил не только граждан Украины. Венгрия и Румыния заявили, что закон нарушает права нацменьшинств в стране.В связи с этим Будапешт неоднократно блокировал Комиссию Украина — НАТО на уровне министров. Стоит отметить, что только в Закарпатской области, отошедшей УССР по результатам Второй мировой войны, проживает более 150 тыс. этнических венгров. Ситуацию усложняет упрощенная система выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области, что возмутило официальный Киев, а глава МИД Павел Климкин пообещал выслать консула Венгрии из страны. Официально на Украине двойное гражданство запрещено, но и наказания за наличие двух паспортов не предусмотрено.Желающих получить венгерский паспорт оказалось немало, причем не только среди этнических венгров, но и среди украинцев, что, в общем, неудивительно. Рост цен на продукты питания и тарифов на коммунальные услуги, война на Донбассе с периодическими добровольно-принудительными мобилизациями, а теперь и военное положение ставящее под вопрос перспективы возможных изменений в стране.Будапешт, не добившись от Киева абсолютно никакого прогресса по закону об образовании, решил действовать на перспективу. Таким образом, на украинской территории в данный момент проживает около 100 тыс. подданных Венгрии. Чем это может закончиться для Украины, которая отыграет свой номер в спектакле «сдерживание российской агрессии», догадаться несложно.Кроме того, после внесения изменений в конституцию относительно курса Украины на ЕС и НАТО, блокирование Венгрией Комиссии Украина — НАТО выглядит как полная «зрада» со стороны западного соседа. Особенно в то время, когда Киев пожертвовал тремя ржавыми корытами в Керченском проливе ради очередного обвинения России в агрессии.Интересы Венгрии, конечно, важны, но посол США в Будапеште недвусмысленно дал понять, что в приоритете — интересы НАТО (читай: США). «Если Украине не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии», — сказал он парламентскому комитету.«Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине — это разговаривать с Украиной, а не блокировать участие Украины в Альянсе», — добавил он. Это ничего, что разговоры Будапешта с Киевом уже больше года ни к чему не приводят, строительство националистического государства требует некоторых не вполне толерантных мер.Пока Вашингтону будет выгодно создавать напряженность на границах с Россией, США будет поддерживать киевский режим, поманивая его подвешенной перед носом морковкой в виде членства в ЕС и НАТО и периодически бить по рукам тем украинским «партнерам», кто будет отвлекать Украину от этой иллюзии.