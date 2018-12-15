Пока в Стокгольме идут мирные переговоры, ВВС саудовской коалиции наносят по хуситам авиаудары
Несмотря на проводимые в Стокгольме мирные переговоры по урегулированию ситуации в Йемене, ВВС стран коалиции во главе с Саудовской Аравией, как передаёт ливанское информационное агентство «Al-Masdar News», продолжили наносить удары по позициям йеменских повстанцев.
Всего за 2 дня на этой неделе коалиционные ВВС нанесли более 50 авиаударов, преимущественно по целям в провинциях Саада, Ходейда, Хаджа, Таиз и Мариб. При этом из-за крайней слабости оставшихся систем ПВО хуситов практически никаких потерь воздушная группировка коалиции не понесла, исключая сбитие 12 декабря 2018 года над районом Аль-Дурихайм лёгкого самолёта-разведчика (по другим данным, это был БПЛА).
В дополнение в этому на земле подразделения саудовских наёмников на минувшей недели возобновили активные боевые действия в мухафазе Ходейда, целью которых был захват стратегического порта, расположенного в этой провинции. Но успеха, несмотря на активную поддержку с воздуха, в очередной раз нанятые на саудовские деньги суданцы и сомалийцы не достигли.
Однако главной новостью, анонсированной генеральным секретарём ООН Антонио Гуттеришем, как сообщает телеканал «Euronews», стало заключение предварительного соглашения о прекращении огня в Йемене.
Согласно положениям принятого документа, стороны обоюдно выводят свои подразделения из Ходейды, и этот порт передаётся под международный контроль ООН с целью обеспечения гуманитарных поставок продовольствия, питьевой воды и медикаментов.
«Сегодня мы стали свидетелями поворотного момента, крайне важного для будущего политического урегулирования в Йемене» отметил А. Гуттериш.
Стороны конфликта и международное сообщество выражают надежду, что деэскалация в зоне Ходейды и снятие блокады Йемена позволят благоприятно разрешить сложную гуманитарную ситуацию в этой стране (где до трети населения в прямом смысле голодает, а до 3 млн. человек, ставших за годы гражданской войны вынужденными переселенцами, находятся на грани выживания).
Всего за 2 дня на этой неделе коалиционные ВВС нанесли более 50 авиаударов, преимущественно по целям в провинциях Саада, Ходейда, Хаджа, Таиз и Мариб. При этом из-за крайней слабости оставшихся систем ПВО хуситов практически никаких потерь воздушная группировка коалиции не понесла, исключая сбитие 12 декабря 2018 года над районом Аль-Дурихайм лёгкого самолёта-разведчика (по другим данным, это был БПЛА).
Саудовский F-16 в небе Йемена.
В дополнение в этому на земле подразделения саудовских наёмников на минувшей недели возобновили активные боевые действия в мухафазе Ходейда, целью которых был захват стратегического порта, расположенного в этой провинции. Но успеха, несмотря на активную поддержку с воздуха, в очередной раз нанятые на саудовские деньги суданцы и сомалийцы не достигли.
Однако главной новостью, анонсированной генеральным секретарём ООН Антонио Гуттеришем, как сообщает телеканал «Euronews», стало заключение предварительного соглашения о прекращении огня в Йемене.
Согласно положениям принятого документа, стороны обоюдно выводят свои подразделения из Ходейды, и этот порт передаётся под международный контроль ООН с целью обеспечения гуманитарных поставок продовольствия, питьевой воды и медикаментов.
«Сегодня мы стали свидетелями поворотного момента, крайне важного для будущего политического урегулирования в Йемене» отметил А. Гуттериш.
Стороны конфликта и международное сообщество выражают надежду, что деэскалация в зоне Ходейды и снятие блокады Йемена позволят благоприятно разрешить сложную гуманитарную ситуацию в этой стране (где до трети населения в прямом смысле голодает, а до 3 млн. человек, ставших за годы гражданской войны вынужденными переселенцами, находятся на грани выживания).
- Использованы фотографии:
- Almasdarnews, Euronews
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