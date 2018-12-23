Оружейная тайна: пистолет-пулемёт R9-Arms
Представители криминальных кругов для более удобного ведения темных делишек стараются заполучить то или иное стрелковое оружие. Нередко они используют образцы кустарного производства, не отличающиеся совершенством и высокими характеристиками. Однако нелегальные оружейные мастерские могут выпускать и более удачные образцы. Так, на протяжении нескольких последних лет в сводках европейской полиции регулярно фигурируют пистолеты-пулеметы R9-Arms. Это оружие неизвестного происхождения, но явно заводского производства пользуется определенной популярностью среди преступников.
Историческая справка
Впервые правоохранители столкнулась с ранее неизвестным образцом оружия в 2006 году. Полиция и Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии обнаружила в Хорватском Загорье очередной подпольный цех по производству стрелкового оружия с небольшим складом готовой продукции. Нелегальное предприятие принадлежало Мирко и Ивану Вугрекам – известным оружейникам-любителям. Свои первые образцы они разработали и изготовили еще во времена гражданской войны и, по всей видимости, не отказались от продолжения работ в этом направлении.
Один из первых изъятых R9-Arms
На «предприятии» семьи Вугрек нашли и изъяли большое количество вооружения и боеприпасов разных типов. При этом одна из находок сильно удивила полицейских. В ходе обыска был найден пистолет-пулемет неизвестной модели, с которым еще не приходилось сталкиваться полиции Хорватии или других стран. В существующих справочниках это оружие тоже отсутствовало. Находка привлекла внимание специалистов и любителей оружейной тематики, и вскоре получила заслуженную известность.
Неизвестный компактный пистолет-пулемет имел целый набор маркировок, но они не помогли установить происхождение оружия, время его производства и т.д. На левом борту подвижного кожуха затвора имелась надпись «R9-ARMS Corp. USA». На левой стороне рамки имелась маркировка для переводчика огня: надписи Single и Auto. Справа на кожухе была крупная надпись 9х19; на рамке – место для серийного номера с литерой «№». Впрочем, на всех известных образцах номер не выбивался.
Маркировка позволяла предположить, что пистолет-пулемет был изготовлен некой компанией R9-Arms из Соединенных Штатов. Однако в США никогда не было оружейного предприятия с таким названием, а американские контролирующие органы ничего не знали о подобных вооружениях. Очевидно, что надпись на кожухе была сделана исключительно «для вида». Точное название необычного пистолета-пулемета до сих пор остается загадкой, но в оружейных кругах его прозвали R9-Arms – по маркировке на подвижном кожухе.
Вид сверху на рамку
В дальнейшем европейские правоохранители из разных стран несколько раз изымали у преступников новые образцы пистолета-пулемета R9-Arms. Определенный интерес представляет инцидент 2012 года. Полиция Великобритании задержала водителя грузовика из Нидерландов, пытавшегося провезти в страну наркотики. У задержанного обнаружили пистолет-пулемет R9-Arms, причем оснащенный глушителем. Это был первый образец такого рода.
В 2015 году полицейские вновь пришли с обысками на бывшую «фабрику» Вугреков в Хорватском Загорье, и вновь нашли целый арсенал. Среди прочих образцов были многочисленные изделия R9-Arms с магазинами и глушителями. Два случая обнаружения пистолетов-пулеметов в одном месте стали поводом для соответствующих подозрений. Согласно одной из самых популярных версий, такое оружие производилось именно в Хорватии. Впрочем, пока это предположение не получило достойных доказательств.
В пользу версии о хорватском происхождении говорит тот факт, что значительные количества R9-Arms были изъяты у мастеров-оружейников Мирко и Ивана Вугреков. Тем не менее, задержанные не признались в самостоятельном изготовлении оружия и причастности к производству R9-Arms. Какие-либо доказательства их участия в производстве полиция не нашла. Были основания полагать, что подозреваемые лишь перепродавали готовое вооружение чужой сборки.
Кожух затвора, вид снизу-сбоку
Пистолеты-пулеметы неизвестного происхождения до сих пор попадают в сводки европейской полиции. Последний случай обнаружения R9-Arms имел место всего несколько месяцев назад. В начале сентября в порту британского Дувра был обнаружен грузовик с партией нелегального оружия. Вместе с заводскими образцами в нем нашли один пистолет-пулемет R9-Arms.
О существовании пистолетов-пулеметов R9-Arms стало известно еще 12 лет назад. С тех пор было изъято не менее десятка таких изделий, однако ситуация с информацией так и не изменилась. Точное происхождение пистолетов-пулеметов остается неизвестным – хотя и существует достаточно правдоподобная версия. В итоге R9-Arms по-прежнему остаются одной из главных загадок в оружейной сфере. Когда появятся ответы на все интересующие вопросы – остается только гадать.
Особенности конструкции
Прежде всего, от других образцов стрелкового оружия нелегального происхождения пистолеты-пулеметы R9-Arms отличаются высоким качеством и культурой производства. При их изготовлении использовались металлообрабатывающие станки разных типов, явно управлявшиеся обученными специалистами. Кроме того, подпольные оружейники не стали использовать самые простые варианты автоматики, характерные для кустарных вооружений. В результате R9-Arms представляют интерес не только из-за своей необычной истории.
С точки зрения конструкции компактный пистолет-пулемет похож на различные самозарядные пистолеты, однако имеет некоторые характерные особенности. Использована простейшая автоматика на основе свободного затвора, находящегося под подвижным кожухом. При этом используется не самый распространенный среди пистолетов-пулеметов ударно-спусковой механизм куркового типа. В целом, R9-Arms не выглядит прямой копией какого-либо существующего образца и является самостоятельной разработкой, пусть даже и на основе хорошо известных и освоенных решений.
Основой пистолета-пулемета являются рамка и кожух затвора, похожие на детали «классических» пистолетов. Рамка выполнена в виде фрезерованной детали Т-образного профиля. Она имеет верхний лоток для размещения части необходимых деталей. В рукоятке разместили приемную шахту магазина, а задняя часть рамки вмещает основную массу деталей УСМ. Компоновка кожуха затвора заимствована у самозарядных пистолетов. Внутри передней его части находится неподвижный ствол с возвратной пружиной. Сзади расположен затвор с подпружиненным ударником.
Пистолет-пулемет получил нарезной ствол калибром 9 мм длиной 130-140 мм. Патронник рассчитан под боеприпас 9х19 мм «Парабеллум» – один из самых популярных пистолетных патронов нашего времени. Ствол во время стрельбы остается на своем месте и не перемещается. На своем месте его удерживает поперечный штифт рамки, входящий в полукруглый вырез на приливе под патронником. Дульная часть ствола имеет резьбу для установки необходимых устройств.
Затвор пистолета-пулемета выполнен в качестве встроенного элемента кожуха. В нем имеется продольный канал для ударника и его пружины. Во время цикла перезарядки затвор совершает возвратно-поступательное движение вместе с кожухом. При смещении кожуха назад его передняя стенка сжимает возвратную пружину, установленную вокруг ствола.
Задняя часть рамки и УСМ. Внизу - шахта магазина
Позади приемной шахты магазина в рамке находится ударно-спусковой механизм куркового типа. Характерной чертой этого УСМ являются относительно большие размеры и масса курка. Сзади курок подпирается витой боевой пружиной, надетой на направляющий стержень. Управление УСМ осуществляется при помощи традиционного спускового крючка, вынесенного перед шахтой магазина. При помощи продольных тяг по бокам шахты осуществлялся привод П-образного шептала. Конструкция УСМ позволяла вести огонь одиночными или очередями. Выбор режима огня осуществлялся при помощи флажка в задней части рамки.
Пистолет-пулемет R9-Arms должен использовать патроны 9х19 мм, подаваемые из отъемных коробчатых магазинов. Подпольные конструкторы не стали создавать свой магазин и заимствовали это устройство у серийного пистолета-пулемета Uzi. Такой коробчатый магазин помещается внутрь пистолетной рукоятки и фиксируется защелкой на ее нижней части. Вместе с R9-Arms изымались магазины разной емкости, вплоть до нескольких десятков патронов. По всей видимости, разные эксплуатанты могут использовать это оружие с магазинами и на 25, и на 50 патронов – в зависимости от потребностей и доступа к серийным изделиям.
С точки зрения эргономики R9-Arms похож на некоторые другие пистолеты-пулеметы или самозарядные пистолеты. Оружие удерживается за вертикальную рукоятку со спрямленной передней поверхностью, перед которой находятся спусковой крючок и защитная скоба. Рукоятка имеет пластиковую накладку с рифлением. Для удобства взведения сзади на кожухе затвора предусмотрены вертикальные насечки. Задняя часть рамки имеет некие углубления. Вполне возможно, что R9-Arms может оснащаться съемным проволочным прикладом.
Пистолет-пулемет с глушителем, изъятый у водителя-контрабандиста в 2012 г.
Оружие оснащается простейшими прицельными приспособлениями. Сверху спереди на кожухе имеется крупная мушка. Сзади располагается целик с боковой защитой. Прицел рассчитан для использования на дальностях до нескольких десятков метров – стандартной для подобного оружия.
Изделие может комплектоваться дополнительными устройствами. В передней части рамки конструкторы предусмотрели короткую планку для монтажа необходимых аксессуаров. Несколько изъятых образцов были оснащены лазерным целеуказателем. Дульная часть ствола предусматривает установку глушителя кустарного производства. При его отсутствии резьба закрывается специальной гайкой.
Пистолет-пулемет R9-Arms имеет длину порядка 240 мм. Высота изделия без магазина – около 180 мм. Масса неизвестна. Согласно доступным данным, примененная автоматика позволяет получить техническую скорострельность до 850-900 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы – до 20-30 м.
Подпольные преимущества
Нетрудно заметить, что неизвестные авторы пистолета-пулемета R9-Arms применили в своем проекте целый ряд уже известных и проработанных решений. Одновременно с этим они соединили их оригинальным образом и получили любопытные результаты. Кроме того, оружие их разработки изготавливалось с должной аккуратностью и этим выгодно отличается от других подпольных изделий.
Результаты одной из операций полиции Нидерландов
С точки зрения общих особенностей конструкции R9-Arms не выглядит чем-то оригинальным. Все основные решения этого проекта известны по существующим образцам. В то же время, некоторые особенности пистолета-пулемета привлекают внимание. В первую очередь, интересен отказ от свободного затвора с фиксированным ударником в пользу ударно-спускового механизма с курком. При внимательном рассмотрении такое решение выглядит грамотным и логичным.
Пистолет-пулемет использует сравнительно мощный патрон. Отдача при стрельбе очередью может быть слишком сильной для оружия без приклада, в результате чего точность и кучность оставит желать лучшего. Конструкторы-подпольщики нашли элегантное решение этой проблемы. При откате затвор и кожух должны сжимать возвратную пружину, а также смещать массивный курок и сжимать его боевую пружину. Импульс отдачи распределяется между несколькими деталями и гасится эффективнее.
Таким образом, неизвестные оружейники пожертвовали простотой конструкции ради улучшения огневых характеристик. Нетрудно представить, как вел бы себя во время стрельбы пистолет-пулемет с такой компоновкой и эргономикой, оснащенный упрощенным спусковым механизмом.
Прочие технические особенности оружия заимствовались у других образцов не без осмысления и доработки. Кроме того, авторы проекта учитывали специфику применения вооружения криминальным элементом. В итоге получилось легкое и компактное оружие с достаточно высокой огневой мощью. Также оно допускает скрытное ношение и применение – при использовании дополнительного прибора бесшумной стрельбы.
Загадка века
Пистолеты-пулеметы R9-Arms были впервые обнаружены еще в 2006 году, и тогда же появились первые версии об их происхождении. В дальнейшем такое оружие неоднократно изымалось у преступников, но ситуация с информацией почти не изменилась. Существующие версии об авторах интересного образца получали только косвенные доказательства, но прямые подтверждения до сих пор отсутствуют.
По очевидным причинам, неизвестен не только изготовитель оружия, но и объемы его производства. За последние годы было изъято более десятка серийных изделий и, по всей видимости, в нелегальном обороте остаются в разы большие количества такого оружия. Удастся ли выявить и изъять все эти пистолеты-пулеметы – большой вопрос. Вряд ли их хозяева будут сдаваться добровольно и нести в полицию свое необычное оружие. Поэтому правоохранительным органам разных стран предстоит большая работа, особенно если учитывать, что помимо пистолетов-пулеметов R9-Arms у преступников имеется немало прочего вооружения.
Возможно, в будущем появятся новые сведения о происхождении необычного кустарного пистолета-пулемета. Станут известны авторы проекта и производители серийного оружия. Однако возможно и менее оптимистичное развитие событий, в результате чего подробности так и останутся тайной. Так или иначе, отсутствие подробных данных о происхождении оружия привлекает к нему внимание. Очевидно, что пистолет-пулемет R9-Arms получил известность не только из-за оригинальной конструкции, но и в связи с загадочным происхождением.
По материалам сайтов:
https://thefirearmblog.com/
https://forgottenweapons.com/
http://smallarmsreview.com/
http://sadefensejournal.com/
http://ar15.com/
Историческая справка
Впервые правоохранители столкнулась с ранее неизвестным образцом оружия в 2006 году. Полиция и Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии обнаружила в Хорватском Загорье очередной подпольный цех по производству стрелкового оружия с небольшим складом готовой продукции. Нелегальное предприятие принадлежало Мирко и Ивану Вугрекам – известным оружейникам-любителям. Свои первые образцы они разработали и изготовили еще во времена гражданской войны и, по всей видимости, не отказались от продолжения работ в этом направлении.
Один из первых изъятых R9-Arms
На «предприятии» семьи Вугрек нашли и изъяли большое количество вооружения и боеприпасов разных типов. При этом одна из находок сильно удивила полицейских. В ходе обыска был найден пистолет-пулемет неизвестной модели, с которым еще не приходилось сталкиваться полиции Хорватии или других стран. В существующих справочниках это оружие тоже отсутствовало. Находка привлекла внимание специалистов и любителей оружейной тематики, и вскоре получила заслуженную известность.
Неизвестный компактный пистолет-пулемет имел целый набор маркировок, но они не помогли установить происхождение оружия, время его производства и т.д. На левом борту подвижного кожуха затвора имелась надпись «R9-ARMS Corp. USA». На левой стороне рамки имелась маркировка для переводчика огня: надписи Single и Auto. Справа на кожухе была крупная надпись 9х19; на рамке – место для серийного номера с литерой «№». Впрочем, на всех известных образцах номер не выбивался.
Маркировка позволяла предположить, что пистолет-пулемет был изготовлен некой компанией R9-Arms из Соединенных Штатов. Однако в США никогда не было оружейного предприятия с таким названием, а американские контролирующие органы ничего не знали о подобных вооружениях. Очевидно, что надпись на кожухе была сделана исключительно «для вида». Точное название необычного пистолета-пулемета до сих пор остается загадкой, но в оружейных кругах его прозвали R9-Arms – по маркировке на подвижном кожухе.
Вид сверху на рамку
В дальнейшем европейские правоохранители из разных стран несколько раз изымали у преступников новые образцы пистолета-пулемета R9-Arms. Определенный интерес представляет инцидент 2012 года. Полиция Великобритании задержала водителя грузовика из Нидерландов, пытавшегося провезти в страну наркотики. У задержанного обнаружили пистолет-пулемет R9-Arms, причем оснащенный глушителем. Это был первый образец такого рода.
В 2015 году полицейские вновь пришли с обысками на бывшую «фабрику» Вугреков в Хорватском Загорье, и вновь нашли целый арсенал. Среди прочих образцов были многочисленные изделия R9-Arms с магазинами и глушителями. Два случая обнаружения пистолетов-пулеметов в одном месте стали поводом для соответствующих подозрений. Согласно одной из самых популярных версий, такое оружие производилось именно в Хорватии. Впрочем, пока это предположение не получило достойных доказательств.
В пользу версии о хорватском происхождении говорит тот факт, что значительные количества R9-Arms были изъяты у мастеров-оружейников Мирко и Ивана Вугреков. Тем не менее, задержанные не признались в самостоятельном изготовлении оружия и причастности к производству R9-Arms. Какие-либо доказательства их участия в производстве полиция не нашла. Были основания полагать, что подозреваемые лишь перепродавали готовое вооружение чужой сборки.
Кожух затвора, вид снизу-сбоку
Пистолеты-пулеметы неизвестного происхождения до сих пор попадают в сводки европейской полиции. Последний случай обнаружения R9-Arms имел место всего несколько месяцев назад. В начале сентября в порту британского Дувра был обнаружен грузовик с партией нелегального оружия. Вместе с заводскими образцами в нем нашли один пистолет-пулемет R9-Arms.
О существовании пистолетов-пулеметов R9-Arms стало известно еще 12 лет назад. С тех пор было изъято не менее десятка таких изделий, однако ситуация с информацией так и не изменилась. Точное происхождение пистолетов-пулеметов остается неизвестным – хотя и существует достаточно правдоподобная версия. В итоге R9-Arms по-прежнему остаются одной из главных загадок в оружейной сфере. Когда появятся ответы на все интересующие вопросы – остается только гадать.
Особенности конструкции
Прежде всего, от других образцов стрелкового оружия нелегального происхождения пистолеты-пулеметы R9-Arms отличаются высоким качеством и культурой производства. При их изготовлении использовались металлообрабатывающие станки разных типов, явно управлявшиеся обученными специалистами. Кроме того, подпольные оружейники не стали использовать самые простые варианты автоматики, характерные для кустарных вооружений. В результате R9-Arms представляют интерес не только из-за своей необычной истории.
С точки зрения конструкции компактный пистолет-пулемет похож на различные самозарядные пистолеты, однако имеет некоторые характерные особенности. Использована простейшая автоматика на основе свободного затвора, находящегося под подвижным кожухом. При этом используется не самый распространенный среди пистолетов-пулеметов ударно-спусковой механизм куркового типа. В целом, R9-Arms не выглядит прямой копией какого-либо существующего образца и является самостоятельной разработкой, пусть даже и на основе хорошо известных и освоенных решений.
Основой пистолета-пулемета являются рамка и кожух затвора, похожие на детали «классических» пистолетов. Рамка выполнена в виде фрезерованной детали Т-образного профиля. Она имеет верхний лоток для размещения части необходимых деталей. В рукоятке разместили приемную шахту магазина, а задняя часть рамки вмещает основную массу деталей УСМ. Компоновка кожуха затвора заимствована у самозарядных пистолетов. Внутри передней его части находится неподвижный ствол с возвратной пружиной. Сзади расположен затвор с подпружиненным ударником.
Пистолет-пулемет получил нарезной ствол калибром 9 мм длиной 130-140 мм. Патронник рассчитан под боеприпас 9х19 мм «Парабеллум» – один из самых популярных пистолетных патронов нашего времени. Ствол во время стрельбы остается на своем месте и не перемещается. На своем месте его удерживает поперечный штифт рамки, входящий в полукруглый вырез на приливе под патронником. Дульная часть ствола имеет резьбу для установки необходимых устройств.
Затвор пистолета-пулемета выполнен в качестве встроенного элемента кожуха. В нем имеется продольный канал для ударника и его пружины. Во время цикла перезарядки затвор совершает возвратно-поступательное движение вместе с кожухом. При смещении кожуха назад его передняя стенка сжимает возвратную пружину, установленную вокруг ствола.
Задняя часть рамки и УСМ. Внизу - шахта магазина
Позади приемной шахты магазина в рамке находится ударно-спусковой механизм куркового типа. Характерной чертой этого УСМ являются относительно большие размеры и масса курка. Сзади курок подпирается витой боевой пружиной, надетой на направляющий стержень. Управление УСМ осуществляется при помощи традиционного спускового крючка, вынесенного перед шахтой магазина. При помощи продольных тяг по бокам шахты осуществлялся привод П-образного шептала. Конструкция УСМ позволяла вести огонь одиночными или очередями. Выбор режима огня осуществлялся при помощи флажка в задней части рамки.
Пистолет-пулемет R9-Arms должен использовать патроны 9х19 мм, подаваемые из отъемных коробчатых магазинов. Подпольные конструкторы не стали создавать свой магазин и заимствовали это устройство у серийного пистолета-пулемета Uzi. Такой коробчатый магазин помещается внутрь пистолетной рукоятки и фиксируется защелкой на ее нижней части. Вместе с R9-Arms изымались магазины разной емкости, вплоть до нескольких десятков патронов. По всей видимости, разные эксплуатанты могут использовать это оружие с магазинами и на 25, и на 50 патронов – в зависимости от потребностей и доступа к серийным изделиям.
С точки зрения эргономики R9-Arms похож на некоторые другие пистолеты-пулеметы или самозарядные пистолеты. Оружие удерживается за вертикальную рукоятку со спрямленной передней поверхностью, перед которой находятся спусковой крючок и защитная скоба. Рукоятка имеет пластиковую накладку с рифлением. Для удобства взведения сзади на кожухе затвора предусмотрены вертикальные насечки. Задняя часть рамки имеет некие углубления. Вполне возможно, что R9-Arms может оснащаться съемным проволочным прикладом.
Пистолет-пулемет с глушителем, изъятый у водителя-контрабандиста в 2012 г.
Оружие оснащается простейшими прицельными приспособлениями. Сверху спереди на кожухе имеется крупная мушка. Сзади располагается целик с боковой защитой. Прицел рассчитан для использования на дальностях до нескольких десятков метров – стандартной для подобного оружия.
Изделие может комплектоваться дополнительными устройствами. В передней части рамки конструкторы предусмотрели короткую планку для монтажа необходимых аксессуаров. Несколько изъятых образцов были оснащены лазерным целеуказателем. Дульная часть ствола предусматривает установку глушителя кустарного производства. При его отсутствии резьба закрывается специальной гайкой.
Пистолет-пулемет R9-Arms имеет длину порядка 240 мм. Высота изделия без магазина – около 180 мм. Масса неизвестна. Согласно доступным данным, примененная автоматика позволяет получить техническую скорострельность до 850-900 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы – до 20-30 м.
Подпольные преимущества
Нетрудно заметить, что неизвестные авторы пистолета-пулемета R9-Arms применили в своем проекте целый ряд уже известных и проработанных решений. Одновременно с этим они соединили их оригинальным образом и получили любопытные результаты. Кроме того, оружие их разработки изготавливалось с должной аккуратностью и этим выгодно отличается от других подпольных изделий.
Результаты одной из операций полиции Нидерландов
С точки зрения общих особенностей конструкции R9-Arms не выглядит чем-то оригинальным. Все основные решения этого проекта известны по существующим образцам. В то же время, некоторые особенности пистолета-пулемета привлекают внимание. В первую очередь, интересен отказ от свободного затвора с фиксированным ударником в пользу ударно-спускового механизма с курком. При внимательном рассмотрении такое решение выглядит грамотным и логичным.
Пистолет-пулемет использует сравнительно мощный патрон. Отдача при стрельбе очередью может быть слишком сильной для оружия без приклада, в результате чего точность и кучность оставит желать лучшего. Конструкторы-подпольщики нашли элегантное решение этой проблемы. При откате затвор и кожух должны сжимать возвратную пружину, а также смещать массивный курок и сжимать его боевую пружину. Импульс отдачи распределяется между несколькими деталями и гасится эффективнее.
Таким образом, неизвестные оружейники пожертвовали простотой конструкции ради улучшения огневых характеристик. Нетрудно представить, как вел бы себя во время стрельбы пистолет-пулемет с такой компоновкой и эргономикой, оснащенный упрощенным спусковым механизмом.
Прочие технические особенности оружия заимствовались у других образцов не без осмысления и доработки. Кроме того, авторы проекта учитывали специфику применения вооружения криминальным элементом. В итоге получилось легкое и компактное оружие с достаточно высокой огневой мощью. Также оно допускает скрытное ношение и применение – при использовании дополнительного прибора бесшумной стрельбы.
Загадка века
Пистолеты-пулеметы R9-Arms были впервые обнаружены еще в 2006 году, и тогда же появились первые версии об их происхождении. В дальнейшем такое оружие неоднократно изымалось у преступников, но ситуация с информацией почти не изменилась. Существующие версии об авторах интересного образца получали только косвенные доказательства, но прямые подтверждения до сих пор отсутствуют.
По очевидным причинам, неизвестен не только изготовитель оружия, но и объемы его производства. За последние годы было изъято более десятка серийных изделий и, по всей видимости, в нелегальном обороте остаются в разы большие количества такого оружия. Удастся ли выявить и изъять все эти пистолеты-пулеметы – большой вопрос. Вряд ли их хозяева будут сдаваться добровольно и нести в полицию свое необычное оружие. Поэтому правоохранительным органам разных стран предстоит большая работа, особенно если учитывать, что помимо пистолетов-пулеметов R9-Arms у преступников имеется немало прочего вооружения.
Возможно, в будущем появятся новые сведения о происхождении необычного кустарного пистолета-пулемета. Станут известны авторы проекта и производители серийного оружия. Однако возможно и менее оптимистичное развитие событий, в результате чего подробности так и останутся тайной. Так или иначе, отсутствие подробных данных о происхождении оружия привлекает к нему внимание. Очевидно, что пистолет-пулемет R9-Arms получил известность не только из-за оригинальной конструкции, но и в связи с загадочным происхождением.
По материалам сайтов:
https://thefirearmblog.com/
https://forgottenweapons.com/
http://smallarmsreview.com/
http://sadefensejournal.com/
http://ar15.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Thefirearmblog.com, Forgottenweapons.com
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