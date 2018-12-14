Умер Виктор Карлович Слока - создатель РЛС "Дон-2Н"

Виктор Карлович был настоящим лидером и твердо верил: невыполнимых задач не бывает

В Москве на 87-м году жизни скончался генеральный конструктор "Радиотехнического института имени А.Л. Минца", Герой России Виктор Карлович Слока, сообщила пресс-служба концерна "Радиотехнические и Информационные системы" (РТИ)Виктор Карлович являлся создателем уникальных радиоинформационных комплексов и радиолокационных станций, в том числе крупнейшей в мире многофункциональной РЛС "Дон-2Н", которая стала основой системы противоракетной обороны А-135, защищающей Центральный промышленный район и Москву. Кроме этого, Слока опубликовал более 120 научных трудов, посвященных приему и обработке сложных радиолокационных сигналов. За создание РЛС "Дон-2Н" Виктору Карловичу было присвоено звание Героя Российской Федерации- заявили в концерне.Разработку станции, которая могла засечь любой объект на расстоянии до четырех тысяч километров, включая космос, Слока начал в 1972 году. В 1973 году выпущен эскизный проект "Дон-2Н", а в 1978 году под Софрино началось строительство. В 1980 году начались работы по установке, монтажу и наладке оборудования. В 1989 году станция была принята на вооружение, а в 1996 году поставлена на боевое дежурство в составе системы ПРО Центрального промышленного района А-135.Военное Обозрение выражает соболезнования родственникам и друзьям покойного.