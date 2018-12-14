В Сети обсуждается инициатива законодателей по "защите Рунета"

Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Сегодня Сеть активно обсуждает внесение на рассмотрение нижней палатой парламента законопроекта, который подразумевает «защиту Рунета». Речь идёт о том, что в нашей стране, по инициативе сенаторов Людмилы Боковой и Андрея Клишаса, а также депутата Госдумы Андрея Лугового, планируется создание специализированной структуры, которая могла бы поддерживать работу российских операторов Глобальной сети.Из пояснительной записки к законопроекту:Представители российской законодательной власти не скрывают, что законопроект родился в связи ранее озвученными угрозами недружественных зарубежных политиков по «отключению Рунета» от Всемирной паутины. Эксперты отмечали, что технологически в современных условиях сделать это крайне затруднительно, однако как минимум повлиять на работу российского сегмента Сети всё же возможно.В законопроекте предусматривается выполнение целого комплекса мер, направленного, в том числе, и на минимизацию передачи трафика из России за рубеж. Также предусматривается систематическое проведение учений, в которых помимо операторов связи будут участвовать и представители органов власти. Эти учения планируется связать с мерами по поддержанию работоспособности российского сегмента Интернета. Также планируется использование механизмов по определению источников трафика.Отдельные пользователи уже назвали законопроект попыткой создать «китайский вариант» Интернета в России – с тотальным контролем. При этом любой человек, который знаком с тем самым «китайскими вариантом», скажет, что миллионы китайцев давно имеют возможности обходить запретные механизмы, создающие те или иные неудобства при работе в «чайна-нете».