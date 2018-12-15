Конец «хаджинского кармана»?
Вчера, 14 декабря 2018 года, курдскими «Сирийскими демократическими силами», действовавшими при поддержке ВВС западной коалиции, был окончательно захвачен город Хаджин, центр ультрарадикальных халифатистов в Восточной Сирии.
Как сообщает французское информационное агентство «AFP», курдские формирования после недели тяжёлых боёв при очень активной поддержке с воздуха смогли уже в минувший четверг загнать оборонявших свою очередную «столицу» джихадистов в сеть туннелей на окраине Хаджина. В пятницу «SDF» удалось практически полностью очистить от боевиков террористического и запрещённого в РФ «Исламского государства» этот их последний оплот.
Область, удерживавшаяся «игиловцами» на территории мухафазы Дейр-эз-Зор, в районе городов Абу-Кемаль – Хаджин – Мейядин, была известна долгое время как «хаджинский карман». Этот район являлся последним крупным осколком некогда огромного неохалифата джихадистов, раскинувшегося на территориях Сирии и Ирака.
Выжившие в ходе обороны Хаджина ультрарадикальные халифатисты вчера отступили в район поселений Соуза и Аль-Шаафа, где, видимо, попытаются продолжить оборону остатков своего анклава.
По данным британских экспертов, в боях за Хаджин приняло участие не менее 17.000 солдат из состава курдско-арабских соединений «SDF», которым противостояло примерно 2.000 «игиловцев».
Сопротивление джихадистов было крайне упорным: несмотря на абсолютное превосходство коалиции в авиации и артиллерии, они под прикрытием песчаных бурь переходили в ожесточённые контратаки, используя бронированные машины смертников в авангарде. В итоге курдские соединения только убитыми за несколько недель боёв потеряли более 500 человек (число только обнаруженных трупов халифатистов уже перевалило за 900).
Однако в ходе ожесточённых боёв погибло как минимум 320 человек, которых можно назвать в той или иной степени мирными жителями, проживавшими рядом с джихадистами (отметим, что большинство действительно мирного населения этого региона бежало в другие провинции Сирии ещё в самом начале боёв, в сентябре-октябре 2018, что и объясняет относительно всё же небольшие жертвы среди нонкомбатантов).
Ещё немаловажной чертой, отмечаемой западными экспертами, является практически полное отсутствие пленных в боях за Хаджин. Как курдские, так и арабские добровольцы ожесточены акциями геноцида по этноконфессиональному принципу, совершёнными халифатистами (как в Дейр-эз-Зоре, так и в других районах Сирии), и если те в редких случаях даже пытаются сдаваться, то их, по свидетельству очевидцев, просто не берут в плен.
Также, по словам участников боевых действий в этом регионе, осмотр трупов джихадистов показывает, что там сражается полнейший «интернационал». Местных сирийцев или иракцев там едва ли половина. Значительная часть убитых халифатистов – это фанатики, приехавшие из арабских стран Магриба, из бывших советских республик Средней Азии, с областей российского Кавказа; есть даже граждане Евросоюза и выходцы из Индонезии…
Однако, несмотря на достигнутые успехи, заявление о «решении проблемы «Исламского государства» в Сирии в течение ближайших 30 дней», с каким уже успели выступить представители курдского генералитета и их вашингтонские кураторы, выглядит излишне оптимистичным.
Как считают многие даже американские военные аналитики, включая Брюса Хоффмана, эксперта по контртеррористической деятельности Джорджтаунского университета (Вашингтон), боевики в этом районе настроены сражаться до конца. Они опираются на обширную сеть разнообразных укрепсооружений, включая скальные укрытия, возведённые за несколько лет их владения этим районом, а поэтому ликвидация остатков «хаджинского котла», возможно, растянется на достаточно долгий срок.
Как сообщает французское информационное агентство «AFP», курдские формирования после недели тяжёлых боёв при очень активной поддержке с воздуха смогли уже в минувший четверг загнать оборонявших свою очередную «столицу» джихадистов в сеть туннелей на окраине Хаджина. В пятницу «SDF» удалось практически полностью очистить от боевиков террористического и запрещённого в РФ «Исламского государства» этот их последний оплот.
Джихадисты в провинции Дейр эз-Зор. Источник фото: s.yimg.com
Область, удерживавшаяся «игиловцами» на территории мухафазы Дейр-эз-Зор, в районе городов Абу-Кемаль – Хаджин – Мейядин, была известна долгое время как «хаджинский карман». Этот район являлся последним крупным осколком некогда огромного неохалифата джихадистов, раскинувшегося на территориях Сирии и Ирака.
Выжившие в ходе обороны Хаджина ультрарадикальные халифатисты вчера отступили в район поселений Соуза и Аль-Шаафа, где, видимо, попытаются продолжить оборону остатков своего анклава.
По данным британских экспертов, в боях за Хаджин приняло участие не менее 17.000 солдат из состава курдско-арабских соединений «SDF», которым противостояло примерно 2.000 «игиловцев».
Сопротивление джихадистов было крайне упорным: несмотря на абсолютное превосходство коалиции в авиации и артиллерии, они под прикрытием песчаных бурь переходили в ожесточённые контратаки, используя бронированные машины смертников в авангарде. В итоге курдские соединения только убитыми за несколько недель боёв потеряли более 500 человек (число только обнаруженных трупов халифатистов уже перевалило за 900).
Однако в ходе ожесточённых боёв погибло как минимум 320 человек, которых можно назвать в той или иной степени мирными жителями, проживавшими рядом с джихадистами (отметим, что большинство действительно мирного населения этого региона бежало в другие провинции Сирии ещё в самом начале боёв, в сентябре-октябре 2018, что и объясняет относительно всё же небольшие жертвы среди нонкомбатантов).
Ещё немаловажной чертой, отмечаемой западными экспертами, является практически полное отсутствие пленных в боях за Хаджин. Как курдские, так и арабские добровольцы ожесточены акциями геноцида по этноконфессиональному принципу, совершёнными халифатистами (как в Дейр-эз-Зоре, так и в других районах Сирии), и если те в редких случаях даже пытаются сдаваться, то их, по свидетельству очевидцев, просто не берут в плен.
Зона боёв в "Хаджинском кармане". Источник фото: afp.com
Также, по словам участников боевых действий в этом регионе, осмотр трупов джихадистов показывает, что там сражается полнейший «интернационал». Местных сирийцев или иракцев там едва ли половина. Значительная часть убитых халифатистов – это фанатики, приехавшие из арабских стран Магриба, из бывших советских республик Средней Азии, с областей российского Кавказа; есть даже граждане Евросоюза и выходцы из Индонезии…
Однако, несмотря на достигнутые успехи, заявление о «решении проблемы «Исламского государства» в Сирии в течение ближайших 30 дней», с каким уже успели выступить представители курдского генералитета и их вашингтонские кураторы, выглядит излишне оптимистичным.
Как считают многие даже американские военные аналитики, включая Брюса Хоффмана, эксперта по контртеррористической деятельности Джорджтаунского университета (Вашингтон), боевики в этом районе настроены сражаться до конца. Они опираются на обширную сеть разнообразных укрепсооружений, включая скальные укрытия, возведённые за несколько лет их владения этим районом, а поэтому ликвидация остатков «хаджинского котла», возможно, растянется на достаточно долгий срок.
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