Представители хакерской группы Anonymous опубликовали очередные материалы, касающиеся западного проекта Integrity Initiative. В них сообщается о многих инициативах, включая преступную инициативу по минированию Севастополя.В материале отмечено, что британская разведка платила агентам за ложные показания, например, по такому делу как якобы российское вмешательство в события в Каталонии. Напомним, что речь идёт о каталонском желании обрести независимость от Мадрида.Хакеры отмечают, что такого рода работой, в частности, занимался директор Института государственного правления Кристофер Донелли, паспортные данные и реквизиты счетов которого обнаружены в списках Integrity Initiative. Отмечено, что Донелли проводил дезинформацию для того, чтобы ввести в заблуждение британских парламентариев. Речь идёт и о деле Скрипаля.В одном из документов обнаружены сведения о том, что Кристофер Донелли в 2014 году предлагал осуществление военных мер в отношении России. Эти меры заключались в минировании бухты Севастополя для обеспечения «санитарного кордона» в отношении российского Черноморского флота.Отмечено, что в Лондон приглашались представители спецслужб Украины для обсуждения этой и другой военных мер в отношении России и российских военнослужащих. Другой военной мерой являлось использование вооружений против российской спутниковой группировки. Соответствующая инициатива также исходила от г-на Донелли.Anonymous однозначно заявляют о том, что проект Integrity Initiative ведёт деятельность по вмешательству во внутренние дела и стран Европейского союза.