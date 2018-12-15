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Норвегия подняла F-16 для сопровождения возвращавшихся из Венесуэлы Ту-160

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Российские стратегические бомбардировщики вернулись с аэродрома в Венесуэле к местам постоянной дислокации на территорию РФ.

Норвегия подняла F-16 для сопровождения возвращавшихся из Венесуэлы Ту-160



По сообщениям информационного агентства РИА Новости, самолёты ВКС РФ на отдельных участках маршрута сопровождались истребителями натовских стран. По некоторым данным, речь идёт (в том числе) и об истребителях королевских ВВС Норвегии – F-16.

По некоторым данным, норвежская авиация поднималась в воздух с авиабазы Будё, где также располагается группы быстрого реагирования норвежских войск. Истребители ВВС Норвегии «довели» российские бомбардировщики фактически до российской зоны ответственности и возвратились на аэродром.

Ракетоносцы Ту-160 осуществили перелёт над Карибским морем, Атлантикой, Норвежским и Баренцевым морями, преодолев в беспересадочном варианте более 12 тысяч км при осуществлении дозаправки в воздухе над нейтральными водами.

Напомним, что российские стратегические бомбардировщики совершали визит в Венесуэлу вместе с самолётами Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Разгрузка транспортника в аэропорту Каракаса, как и появление Ту-160 в Венесуэле, вызвала особенное раздражение у Соединённых Штатов Америки. При этом американский посол решил блеснуть несколько неуместным в данной ситуации остроумием, назвав Ту-160 ВКС РФ «музейными экспонатами». Если речь идёт о «музейных экспонатах», то стоило ли с явным раздражением трубить о российском перелёте в Венесуэлу во всех крупнейших американских газетах?..

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке к совершению госпереворота в латиноамериканской стране.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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