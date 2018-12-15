Норвегия подняла F-16 для сопровождения возвращавшихся из Венесуэлы Ту-160
Российские стратегические бомбардировщики вернулись с аэродрома в Венесуэле к местам постоянной дислокации на территорию РФ.
По сообщениям информационного агентства РИА Новости, самолёты ВКС РФ на отдельных участках маршрута сопровождались истребителями натовских стран. По некоторым данным, речь идёт (в том числе) и об истребителях королевских ВВС Норвегии – F-16.
По некоторым данным, норвежская авиация поднималась в воздух с авиабазы Будё, где также располагается группы быстрого реагирования норвежских войск. Истребители ВВС Норвегии «довели» российские бомбардировщики фактически до российской зоны ответственности и возвратились на аэродром.
Ракетоносцы Ту-160 осуществили перелёт над Карибским морем, Атлантикой, Норвежским и Баренцевым морями, преодолев в беспересадочном варианте более 12 тысяч км при осуществлении дозаправки в воздухе над нейтральными водами.
Напомним, что российские стратегические бомбардировщики совершали визит в Венесуэлу вместе с самолётами Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Разгрузка транспортника в аэропорту Каракаса, как и появление Ту-160 в Венесуэле, вызвала особенное раздражение у Соединённых Штатов Америки. При этом американский посол решил блеснуть несколько неуместным в данной ситуации остроумием, назвав Ту-160 ВКС РФ «музейными экспонатами». Если речь идёт о «музейных экспонатах», то стоило ли с явным раздражением трубить о российском перелёте в Венесуэлу во всех крупнейших американских газетах?..
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке к совершению госпереворота в латиноамериканской стране.
По сообщениям информационного агентства РИА Новости, самолёты ВКС РФ на отдельных участках маршрута сопровождались истребителями натовских стран. По некоторым данным, речь идёт (в том числе) и об истребителях королевских ВВС Норвегии – F-16.
По некоторым данным, норвежская авиация поднималась в воздух с авиабазы Будё, где также располагается группы быстрого реагирования норвежских войск. Истребители ВВС Норвегии «довели» российские бомбардировщики фактически до российской зоны ответственности и возвратились на аэродром.
Ракетоносцы Ту-160 осуществили перелёт над Карибским морем, Атлантикой, Норвежским и Баренцевым морями, преодолев в беспересадочном варианте более 12 тысяч км при осуществлении дозаправки в воздухе над нейтральными водами.
Напомним, что российские стратегические бомбардировщики совершали визит в Венесуэлу вместе с самолётами Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Разгрузка транспортника в аэропорту Каракаса, как и появление Ту-160 в Венесуэле, вызвала особенное раздражение у Соединённых Штатов Америки. При этом американский посол решил блеснуть несколько неуместным в данной ситуации остроумием, назвав Ту-160 ВКС РФ «музейными экспонатами». Если речь идёт о «музейных экспонатах», то стоило ли с явным раздражением трубить о российском перелёте в Венесуэлу во всех крупнейших американских газетах?..
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке к совершению госпереворота в латиноамериканской стране.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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