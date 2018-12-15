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Израиль планирует создать боевой лазер как дополнение к "Железному куполу"

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Израильское оборонное ведомство намерено разработать боевые лазерные установки, способные защищать объекты от миномётных мин и неуправляемых ракет. Проект данной установки обойдётся Израилю на сумму не менее 800 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

В Минобороны Израиля считают, что установка лазерных противоракетных комплексов может стать эффективным дополнением к возможностям батарей «Железного купола».


Израиль планирует создать боевой лазер как дополнение к "Железному куполу"


Кроме того, это позволит значительно сократить расходы государства на отражение ударов ракет и временной период реагирования на них.
Заявление израильских военных о разработке противоракетного лазера было сделано после того, как израильская территория подверглась массированному обстрелу со стороны ХАМАС. В ходе атаки израильский «Железный купол» не смог перехватить все выпущенные боеприпасы.

Однако пока не сообщается, когда начнётся разработка нового комплекса. Между тем высказываются предположения о том, что первый противоракетный лазер может появиться уже через год.

Необходимо отметить, что это не первый заказ оборонным ведомством Израиля разработки противоракетного лазера. С середины 1990-х и до первой половины 2000-х годов в стране велась разработка боевой установки с химическим лазером Nautilus THEL при участии нескольких американских компаний. В ходе испытаний лазерным комплексом были успешно сбиты 28 снарядов, выпущенных РСЗО. Однако в 2006 году израильские военные решили закрыть этот проект, поскольку он представлял опасность для окружающей среды из-за химических веществ, использовавшихся в составе этого комплекса в качестве источника энергии.

После этого израильские военные стали активно развивать эшелонированную систему противоракетной обороны с применением различного рода противоракет.
Использованы фотографии:
Emanuel Yellin, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22743307
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