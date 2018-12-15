В США оценили авиапроект "PCA" для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500

Это более чем втрое дороже F-35А, цена которого сегодня составляет примерно 94 млн долларов.

Планируется, что самолёт PCA будет иметь существенную большую дальность полёта и полезную нагрузку, нежели F-22. Также речь идёт об улучшенных параметрах скрытности. Эти характеристики позволяет ему выполнять боевые задачи в условиях работы самых современных и перспективных средств ПВО, которые имеют и планируют создавать Россия и Китай как потенциальные противники США.