Выборы-2019 на Украине могут повторить выборы 1996 года в России

Отмена выборов на Украине в интересах только одного человека. Это Путин.

Российский сенатор и ведущей аналитической программы Алексей Пушков представил сценарии, на реализацию которых может пойти президент Украины Пётр Порошенко с целью сохранить под собой кресло на второй президентский срок. По словам Алексея Пушкова, стоит обратить внимание на высказывания других потенциальных кандидатов в украинские президенты.Так, Пушков напоминает о заявлении, сделанным несколько месяцев назад лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Она высказалась о способности Порошенко пойти на новый виток эскалации вооружённого конфликта. По словам Тимошенко, действующий президент может пойти на отмену или перенос выборов, если использует возможность по «перезапуску» боевых действий.Напомним, что сам Порошенко на фоне введения военного положения заявлял о том, что "выборы 31 марта 2019 года состоятся в любом случае", и добавил:Алексей Пушков отмечает, что вторым сценарием, который может реализовать Порошенко (фактически под покровительством западных «партнёров»), является банальная фальсификация на выборах с объявление о "демократической победе". Фактически речь идёт о подтасовке результатов, что продлит Порошенко президентские полномочия на тот самый второй срок.В этом случае всё (выборы-2019 на Украине) может повторить российский образец выборов 1996 года, когда гонку во втором туре, как сообщил Центризбирком, выиграл Борис Ельцин – и это при минимальном президентском рейтинге.Напомним, что впоследствии лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно сообщал об известных ему подтасовках в ходе подсчёта голосов. По словам Зюганова, тогда – в 1996 году – выборы во втором туре выиграл он, и он мог бы вывести на улицы народ, но не пошёл на это, «зная, чем это может обернуться для страны».