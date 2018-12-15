Украинская бронетехника в 100 м от "серой зоны" на Донбассе

Накануне в Донецке было объявлено о том, что республиканские вооружённые силы были приведены в состояние полной боевой готовности. Поводом для этого стало резкое повышение концентрации украинских силовиков на достаточно узком участке вдоль линии соприкосновения. На одном только 40-километровом участке в районе Мариуполя и Широкино ВСУ разместили около 12 тысяч человек, сотни единиц военной техники, включая тяжёлые вооружения. При этом основной контингент ВСУ – штурмовые подразделения. На основе этого факта был сделан вывод о том, что Киев готовит наступление для прорыва на южном участке фронта с целью выхода к российской границе и отрезания ДНР от Азовского моря.Накануне украинские войска осуществили несколько десятков обстрелов сопредельной территории, применив в том числе миномёты. Сообщается о гибели двоих военнослужащих НМ ДНР. Штаб так называемой ООС заявляет об ответном огне с позиций армии ДНР и получении ранения одним украинским военнослужащим. При этом в материале пресс-службы ООС говорится, что с начала 15 декабря войска ДНР, которых Киев, продолжающий гражданскую войну против собственного народа, называет «российско-террористическими» или «оккупационными», по позициям ВСУ огонь не открывали. Чего нельзя сказать о самих украинских войсках.На этом фоне украинские силовики осуществляют пропагандистские акции среди населения территорий, прилегающих к линии соприкосновения. Так, в одной из мариупольских школ была проведена агитационная акция «в поддержку украинских пограничников». В ходе этого мероприятия учащимся в том числе и начальных классов было сообщено, что украинские пограничники «сдерживают российских агрессоров». Младшеклассников облачили в зелёные береты, призвав, что они должны проникнуться "духом защиты рубежей". Такого рода акции объясняются введённым военным положением.Фактически речь идёт о работе пропагандистских сил в отношении подрастающего поколения украинцев. Можно себе представить, каким будет итог такого рода откровенной антироссийской пропаганды.Украинскими волонтёрами публикуются снимки бронетехники на позициях 72-й бригады ВСУ.Отмечается, что от позиций до так называемой "серой зоны" около 100 метров. Это фактическое доказательство прямого нарушения Минских соглашений. Правда, в Киеве об этих соглашениях уже давно никто не говорит.Фото с позиций ВСУ:Эксперты отмечают, что полноценного наступления от Киева вряд ли стоит ожидать, однако очередная вооружённая провокация по приказу командования ВСУ вполне возможна. В том числе и провокация с той целью, чтобы украинские военнослужащие при пересечении линии соприкосновения оказались задержанными вместе с военной техникой силами ВСУ.Стало известно, что капитан украинского бронекатера "Никополь" вслед за другим украинским моряком в Москве объявил себя "военнопленным". Фамилия капитана "Никополя" - Небылица (Богдан Небылица).