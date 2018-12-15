Минобороны РФ: Пентагон демонстративно игнорирует обращения России

Пентагон уже трое суток игнорирует предложение министра обороны России Сергея Шойгу обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и проблемы в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Российское Минобороны через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России несколько дней назад передало министру обороны США Джеймсу Мэттису два обращения, касающихся ситуации в Сирии на подконтрольной США территории и договора ДРМСД. Глава российского военного ведомства предлагал обсудить возникшие разногласия по обоим вопросам. По прошествии трех суток после обращения от американской стороны не последовало даже формального ответа.В Минобороны России подчеркнули, что отсутствие реакции с американской стороны, говорит только о том, что США не желают решать возникшие проблемы на подконтрольных США территориях Сирии, а также вопросы ДРМСД. Пентагон не готов к открытому диалогу по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, добавили в российском Минобороны.Ранее Соединенные Штаты заявили, что приостанавливают действие договора ДРМСД, до сих пор не пояснив, что имеют ввиду под этим определением. Причиной этого, как пояснил американский Госдеп, является якобы нарушение договора со стороны России.