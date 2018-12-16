Операция «Цезарь». Начало, ставшее концом
Начало 1945 г. В прибрежных водах Норвегии британская субмарина преследовала немецкую подлодку. Оба судна опустились на глубину, и сложилась необычная ситуация. До сих пор ни одна подводная атака вражеского судна, также находящегося на глубине, не увенчалась успехом.
Американские, британские и канадские войска наступали на западе Европы, на востоке немцев оттесняла Красная Армия, готовясь занять Восточную Пруссию. Чтобы сдержать наступление, Гитлер решил задействовать гросс-адмирала Карла Дёница и его подводные лодки. Нацистская Германия хотела поделиться с Японией экспериментальными технологиями «Wunderwaffe».
Германия и Япония — сравнительно небольшие страны, к тому же их разделяли сферы влияния союзников, огромные территории. Было решено использовать подлодки. В период с июля 1944 года по январь 1945 года шесть подводных лодок доставляли стратегически важное сырье (олово, каучук или вольфрам) с территорий, оккупированных Японией, в Третий рейх.
Немецкая субмарина U-864 перевозила одну из технологий «Wunderwaffe». На борт погрузили запчасти и схемы по сборке Мессершмитта-163 «Комета» и Мессершмитта-262 «Ласточка». Операции дали кодовое название «Цезарь». Из Германии также отплыли инженеры фирмы «Мesserschmitt», в том числе заместитель начальника инженерного отдела Рольф фон Хлингенсперг и Риклеф Шомерус, главный эксперт по аэродинамике для отдела новейших реактивных самолетов компании. И двое японских экспертов: специалист по ракетному топливу Тосио Накаи и специалист по акустическим самонаводящимся торпедам Тадао Ямато. Информацию, необходимую для массового производства «чудо-оружия», они получили из первых рук. Ямато провел в Германии четыре долгих года, а Накай, выпускник престижного Токийского императорского университета, был одним из лучших гражданских исследователей Японского императорского флота. Знания, которые они получили за границей, были жизненно важны для военных целей Японии и воспроизводства островным государством технологических чудес, перевозимых на подводной лодке. Эксперты надеялись, что немецкие технологии в руках японских рабочих повернут ход войны в Тихом океане в пользу Японии.
Экипаж U-864 перед отплытием.
U-864 — подводная лодка повышенной автономности типа IX D2, способная совершать дальние походы. Её капитан Ральф-Реймар Вольфрам был относительно неопытен и казался любопытным выбором его в качестве командира для такой важной задачи. Однако к концу 1944 года потери немецких подводных лодок были такими, что опытных капитанов не хватало. Период, который немецкие подводники называли "счастливым временем", когда их волчьи стаи безнаказанно рыскали по океанам, закончился. Их флот понес большие потери. Теперь охотники стали добычей.
Немецкий ракетный истребитель "Мессершмитт Ме 163 Комета"
Экипаж U-864 должен был сделать две остановки, прежде чем отправиться в далекую Азию: длительное пребывание на военно-морской базе Карлйохансверн в крошечной норвежской деревне Хортен недалеко от Осло, а затем однодневная остановка для приема дополнительных припасов и дозаправки на побережье в Кристиансанде. Оттуда ей предстояло пересечь экватор в Южной Атлантике, обогнуть мыс Доброй Надежды в Индийском океане, а затем на юг от Мадагаскара до Пенанга в Малайзии — расстояние почти в двенадцать тысяч морских миль.
В Хортене проводились подводные испытания и сертификация оборудования для подводного плавания, установленного в октябре 1944 года. Шноркель позволил бы ей принимать свежий воздух для экипажа и дизельных двигателей, погружаясь на глубину перископа, и тем самым преодолевать большие расстояния незамеченным противником. Немцы впервые узнали об этом аппарате в 1940 году, обнаружив его на захваченной голландской подводной лодке. Но только в конце войны, когда достижения в области радиолокационных технологий союзников повысили свои навыки в дальнем обнаружении подводных лодок, Дёниц приказал встроить шноркели во все новые лодки, сходящие с конвейера. U-864, введённая в эксплуатацию до приказа Дёница, требовала модификации. В Хортене (Норвегия) U-864 провела большую часть декабря, проверяя свои системы подводного плавания и погружения и в некоторой степени выносливость своего экипажа — через серию повторяющихся трудных испытаний.
Пополнив топливо и припасы, U-864 покинула Кристиансанн 29 декабря, чтобы начать свой проход на восток, курсируя на поверхности с двумя патрульными катерами в качестве сопровождения. Вскоре они расстались, подводная лодка скользнула на перископную глубину, когда она покинула Скагеррак.
Однако U-864 не ушла далеко от берега. Некоторое время спустя Вольфрам радировал: что-то не так со шноркелем. Проблему посчитали серьёзной, оперативное командование приказало ему отправиться в Фарсунд, крохотную рыбацкую деревушку примерно в пятидесяти милях к западу от Кристиансанда, сразу за входом в пролив.
Немецкие подводные лодки типа VII (слева) И IX перед бункером в Тронхейме
Для Вольфрама проблемы неожиданно усугубились. Не успел он приказать медленно повернуть на левый борт, как субмарина оказалась на мелководье и налетела на скалы. Неровные скалы норвежских фьордов могли запросто повредить корпус корабля. Вольфрам неверно оценил глубину или очертания пролива. Судьба операции «Цезарь» и самой подлодки висела на волоске. Вольфрам сразу же приказал членам экипажа осмотреть подлодку, ему доложили, что внутренних повреждений корпуса нет. Капитану немецкой субмарины повезло, в киле U-864 перевозили опасный груз — 67 тонн ртути. Это важнейший элемент для производства оружия. Ртуть часто использовали в качестве детонатора. На борту находились 1857 сосудов, в каждом по два литра ртути. Один сосуд весил около 30 кг. Груз ртути заменил большую часть свинцового балласта. Инженеры и механики в Фарсунде не смогли решить проблемы, связанные со шноркелем. 1 января 1945 года U-864 отправилась из Фарсунда в большой норвежский город на севере. Из-за поломки шноркеля она была вынуждена передвигаться по поверхности под конвоем и медленно продвигалась вперед.
Субмарина привлекала к себе слишком много внимания, хотя выполняла секретное задание. Сотрудники британской разведки уже расшифровали информацию, перехваченную у немцев. Им стало известно, что Германия отправила в Японию «Wunderwaffe». Командование союзников приказало ликвидировать U-864, когда субмарина будет наиболее уязвимой.
Colossus («Колосс»), ламповый компьютер, использовавшийся для взлома шифров в Блетчли-Парке
8 февраля 1945 г. немецкая подлодка U-864 под командованием Вольфрама покинула Берген после ремонта. Вольфрам взял курс на Шетландские острова: 160 км к северу от Шотландии. Но вскоре возникла проблема: один из двигателей подлодки работал с перебоями. Громкие прерывистые вибрации, постепенное снижение производительности двигателя и, со временем, возможно, даже полная поломка. Разочарование на борту подлодки должно было быть ощутимым. Мало того, что шум двигателя мог привлечь внимание противника, но и поломка в отдаленных водах, вдали от какой-либо надежды на помощь, будет катастрофической. Вольфрам немедленно связался с командованием, чтобы сообщить о своем положении. Ему было приказано погрузиться и ожидать эскорт сопровождения.
Бункер подводных лодок «Bruno» в Бергене
2 февраля 1945 г. подлодка «Venturer» под командой 25-летнего лейтенанта Джеймс Х. Лондерса вышла из базы подлодок Леруик. «Venturer» — это субмарина типа «Класс V» из ряда маневренных, небольших по размеру подлодок, разработанных Королевским флотом для использования в прибрежных водах; по размерам они не достигали и половины размеров U-864. Лондерс и его команда из 36 человек имели боевой опыт — в ноябре 1944 года они потопили U-771 во время её надводного плавания в Андфьёрде в Северной Норвегии.
HMS Venturer под командованием лейтенанта Джеймса Стюарта Лондерса
Планировалось провести операцию недалеко от южного порта Бергена. Патрулируя эти воды, можно было перехватить немецкие корабли, когда те возвращались на базу. Когда «Venturer» добрался до места, экипаж получил зашифрованное сообщение из штаба. Был отдан приказ патрулировать прибрежные воды у острова Федье. Лондерс получил приказ отойди к Федье и оказался прямо на пути у U-864.
Утром 9 февраля 1945 г. акустик на «Venturer» услышал слабый шум. Около 10:00 его первый лейтенант в перископ обнаружил подводную лодку, в тот момент когда командир U-864 искал в перископ свои корабли для сопровождения в базу. U-864 двигалась под одним дизелем, используя шноркель. Но для атаки данных было недостаточно. Кроме пеленга на цель, требовалась дистанция, а желательно, ещё курс и скорость. Последовал необычайно долгий для подводной лодки период определения элементов движения цели. «Venturer» шёл параллельно и правее. Обе лодки были в ситуации, к которой экипажи не были подготовлены. Лондерс ожидал, что U-864 всплывёт и тем самым предоставит ему лёгкую цель. Но стало ясно, что противник всплывать не собирается и идёт, используя зигзаг. По косвенным данным (изменению пеленга в зависимости от собственных манёвров) Лондерс постепенно получил дистанцию до цели и смог оценить скорость и длину колен зигзага. Для вычислений он пользовался инструментом собственного изобретения, по существу, специализированной логарифмической шкалой кругового типа. После войны и инструмент, и сам метод выхода в атаку по пеленгам стали стандартом. Метод позднее лёг в основу алгоритма решения 3-мерной задачи торпедной стрельбы. Время от времени обе лодки рисковали поднять перископ. Лондерс использовал это для уточнения пеленгов. После трехчасового преследования немецкой подводной лодки капитан Venturer Джеймс Лаундерс принял решение рискнуть, основываясь на движениях U-864. Риск оправдался. Услышав пуск торпед, команда U-864 предприняла маневры уклонения, избежав попадания первых трех торпед, но четвертая попала в цель. Взрыв разломил корпус лодки пополам. Все 73 члена экипажа погибли; не спасся никто. Это был первый случай, когда одна подлодка потопила другую, в то время когда обе они были в подводном положении.
Леруик. На Шетландских островах.
В апреле 1945 года адмирал Карл Дёниц отправил вторую транспортную подводную лодку на Дальний Восток примерно тем же курсом, что и U-864. Тип XB U-234 перевозил много «Wunderwaffe» среди 240 тонн груза, а также десяток сверхсрочных пассажиров, включая двух японских военно-морских инженеров.
10 мая U-234 всплыла, и капитан получил последний приказ Дёница о капитуляции. Капитан-лейтенант Фелер подчинится приказу и капитулирует 17 мая перед парой американских эсминцев к югу от Гранд-Бэнкс. Незадолго до прибытия американской абордажной группы японские инженеры удалились в свои каюты и покончили жизнь самоубийством.
Когда американцы обыскали подводную лодку, на борту вместе с остальным грузом было найдено полтонны оксида урана. Дальнейшая судьба и характер груза неизвестны по настоящее время.
Норвежский флот обнаружил кораблекрушение немецкой подводной лодки U-864 времен Второй мировой войны в марте 2003 года. С тех пор ведутся дебаты, опросы и политические дискуссии о том, как лучше всего бороться с загрязнением от груза ртути в затонувшей подводной лодке и окружающем морском дне. В 2014 году норвежская прибрежная администрация (NCA) провела обследование затонувшей лодки и представила тщательное исследование мер по предотвращению загрязнения ртутью. Обследование показало, что емкости со ртутью постепенно корродируют в морской воде. Удаление обломков и загрязненных масс с морского дна вблизи затонувшего судна распространит загрязнение за пределы уже пострадавшего района. Захоронение лодки под 12-метровым слоем песка является лучшим и наиболее экологичным решением.
Обломки U-864 на морском дне
Норвежское правительство приняло решение на основании многочисленных докладов и исследований, проведенных NCA при поддержке широкого круга экспертов, которые пришли к выводу, что захоронение является наилучшим и наиболее экологически безопасным решением для U-864. На 2019 год 30 млн. норвежских крон выделено на инжиниринг, тендер и общую подготовительную работу. Укупорка, вероятно, будет завершена к лету 2020 года.
Контейнер со ртутью
По материалам:
http://club.berkovich-zametki.com/?p=37345
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/environmental-solution-for-the-shipwreck-of-the-ww-ii-submarine-u-864/id2614253/
https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Venturer_(1943)
Американские, британские и канадские войска наступали на западе Европы, на востоке немцев оттесняла Красная Армия, готовясь занять Восточную Пруссию. Чтобы сдержать наступление, Гитлер решил задействовать гросс-адмирала Карла Дёница и его подводные лодки. Нацистская Германия хотела поделиться с Японией экспериментальными технологиями «Wunderwaffe».
Германия и Япония — сравнительно небольшие страны, к тому же их разделяли сферы влияния союзников, огромные территории. Было решено использовать подлодки. В период с июля 1944 года по январь 1945 года шесть подводных лодок доставляли стратегически важное сырье (олово, каучук или вольфрам) с территорий, оккупированных Японией, в Третий рейх.
Немецкая субмарина U-864 перевозила одну из технологий «Wunderwaffe». На борт погрузили запчасти и схемы по сборке Мессершмитта-163 «Комета» и Мессершмитта-262 «Ласточка». Операции дали кодовое название «Цезарь». Из Германии также отплыли инженеры фирмы «Мesserschmitt», в том числе заместитель начальника инженерного отдела Рольф фон Хлингенсперг и Риклеф Шомерус, главный эксперт по аэродинамике для отдела новейших реактивных самолетов компании. И двое японских экспертов: специалист по ракетному топливу Тосио Накаи и специалист по акустическим самонаводящимся торпедам Тадао Ямато. Информацию, необходимую для массового производства «чудо-оружия», они получили из первых рук. Ямато провел в Германии четыре долгих года, а Накай, выпускник престижного Токийского императорского университета, был одним из лучших гражданских исследователей Японского императорского флота. Знания, которые они получили за границей, были жизненно важны для военных целей Японии и воспроизводства островным государством технологических чудес, перевозимых на подводной лодке. Эксперты надеялись, что немецкие технологии в руках японских рабочих повернут ход войны в Тихом океане в пользу Японии.
Экипаж U-864 перед отплытием.
U-864 — подводная лодка повышенной автономности типа IX D2, способная совершать дальние походы. Её капитан Ральф-Реймар Вольфрам был относительно неопытен и казался любопытным выбором его в качестве командира для такой важной задачи. Однако к концу 1944 года потери немецких подводных лодок были такими, что опытных капитанов не хватало. Период, который немецкие подводники называли "счастливым временем", когда их волчьи стаи безнаказанно рыскали по океанам, закончился. Их флот понес большие потери. Теперь охотники стали добычей.
Немецкий ракетный истребитель "Мессершмитт Ме 163 Комета"
Экипаж U-864 должен был сделать две остановки, прежде чем отправиться в далекую Азию: длительное пребывание на военно-морской базе Карлйохансверн в крошечной норвежской деревне Хортен недалеко от Осло, а затем однодневная остановка для приема дополнительных припасов и дозаправки на побережье в Кристиансанде. Оттуда ей предстояло пересечь экватор в Южной Атлантике, обогнуть мыс Доброй Надежды в Индийском океане, а затем на юг от Мадагаскара до Пенанга в Малайзии — расстояние почти в двенадцать тысяч морских миль.
В Хортене проводились подводные испытания и сертификация оборудования для подводного плавания, установленного в октябре 1944 года. Шноркель позволил бы ей принимать свежий воздух для экипажа и дизельных двигателей, погружаясь на глубину перископа, и тем самым преодолевать большие расстояния незамеченным противником. Немцы впервые узнали об этом аппарате в 1940 году, обнаружив его на захваченной голландской подводной лодке. Но только в конце войны, когда достижения в области радиолокационных технологий союзников повысили свои навыки в дальнем обнаружении подводных лодок, Дёниц приказал встроить шноркели во все новые лодки, сходящие с конвейера. U-864, введённая в эксплуатацию до приказа Дёница, требовала модификации. В Хортене (Норвегия) U-864 провела большую часть декабря, проверяя свои системы подводного плавания и погружения и в некоторой степени выносливость своего экипажа — через серию повторяющихся трудных испытаний.
Пополнив топливо и припасы, U-864 покинула Кристиансанн 29 декабря, чтобы начать свой проход на восток, курсируя на поверхности с двумя патрульными катерами в качестве сопровождения. Вскоре они расстались, подводная лодка скользнула на перископную глубину, когда она покинула Скагеррак.
Однако U-864 не ушла далеко от берега. Некоторое время спустя Вольфрам радировал: что-то не так со шноркелем. Проблему посчитали серьёзной, оперативное командование приказало ему отправиться в Фарсунд, крохотную рыбацкую деревушку примерно в пятидесяти милях к западу от Кристиансанда, сразу за входом в пролив.
Немецкие подводные лодки типа VII (слева) И IX перед бункером в Тронхейме
Для Вольфрама проблемы неожиданно усугубились. Не успел он приказать медленно повернуть на левый борт, как субмарина оказалась на мелководье и налетела на скалы. Неровные скалы норвежских фьордов могли запросто повредить корпус корабля. Вольфрам неверно оценил глубину или очертания пролива. Судьба операции «Цезарь» и самой подлодки висела на волоске. Вольфрам сразу же приказал членам экипажа осмотреть подлодку, ему доложили, что внутренних повреждений корпуса нет. Капитану немецкой субмарины повезло, в киле U-864 перевозили опасный груз — 67 тонн ртути. Это важнейший элемент для производства оружия. Ртуть часто использовали в качестве детонатора. На борту находились 1857 сосудов, в каждом по два литра ртути. Один сосуд весил около 30 кг. Груз ртути заменил большую часть свинцового балласта. Инженеры и механики в Фарсунде не смогли решить проблемы, связанные со шноркелем. 1 января 1945 года U-864 отправилась из Фарсунда в большой норвежский город на севере. Из-за поломки шноркеля она была вынуждена передвигаться по поверхности под конвоем и медленно продвигалась вперед.
Субмарина привлекала к себе слишком много внимания, хотя выполняла секретное задание. Сотрудники британской разведки уже расшифровали информацию, перехваченную у немцев. Им стало известно, что Германия отправила в Японию «Wunderwaffe». Командование союзников приказало ликвидировать U-864, когда субмарина будет наиболее уязвимой.
Colossus («Колосс»), ламповый компьютер, использовавшийся для взлома шифров в Блетчли-Парке
8 февраля 1945 г. немецкая подлодка U-864 под командованием Вольфрама покинула Берген после ремонта. Вольфрам взял курс на Шетландские острова: 160 км к северу от Шотландии. Но вскоре возникла проблема: один из двигателей подлодки работал с перебоями. Громкие прерывистые вибрации, постепенное снижение производительности двигателя и, со временем, возможно, даже полная поломка. Разочарование на борту подлодки должно было быть ощутимым. Мало того, что шум двигателя мог привлечь внимание противника, но и поломка в отдаленных водах, вдали от какой-либо надежды на помощь, будет катастрофической. Вольфрам немедленно связался с командованием, чтобы сообщить о своем положении. Ему было приказано погрузиться и ожидать эскорт сопровождения.
Бункер подводных лодок «Bruno» в Бергене
2 февраля 1945 г. подлодка «Venturer» под командой 25-летнего лейтенанта Джеймс Х. Лондерса вышла из базы подлодок Леруик. «Venturer» — это субмарина типа «Класс V» из ряда маневренных, небольших по размеру подлодок, разработанных Королевским флотом для использования в прибрежных водах; по размерам они не достигали и половины размеров U-864. Лондерс и его команда из 36 человек имели боевой опыт — в ноябре 1944 года они потопили U-771 во время её надводного плавания в Андфьёрде в Северной Норвегии.
HMS Venturer под командованием лейтенанта Джеймса Стюарта Лондерса
Планировалось провести операцию недалеко от южного порта Бергена. Патрулируя эти воды, можно было перехватить немецкие корабли, когда те возвращались на базу. Когда «Venturer» добрался до места, экипаж получил зашифрованное сообщение из штаба. Был отдан приказ патрулировать прибрежные воды у острова Федье. Лондерс получил приказ отойди к Федье и оказался прямо на пути у U-864.
Утром 9 февраля 1945 г. акустик на «Venturer» услышал слабый шум. Около 10:00 его первый лейтенант в перископ обнаружил подводную лодку, в тот момент когда командир U-864 искал в перископ свои корабли для сопровождения в базу. U-864 двигалась под одним дизелем, используя шноркель. Но для атаки данных было недостаточно. Кроме пеленга на цель, требовалась дистанция, а желательно, ещё курс и скорость. Последовал необычайно долгий для подводной лодки период определения элементов движения цели. «Venturer» шёл параллельно и правее. Обе лодки были в ситуации, к которой экипажи не были подготовлены. Лондерс ожидал, что U-864 всплывёт и тем самым предоставит ему лёгкую цель. Но стало ясно, что противник всплывать не собирается и идёт, используя зигзаг. По косвенным данным (изменению пеленга в зависимости от собственных манёвров) Лондерс постепенно получил дистанцию до цели и смог оценить скорость и длину колен зигзага. Для вычислений он пользовался инструментом собственного изобретения, по существу, специализированной логарифмической шкалой кругового типа. После войны и инструмент, и сам метод выхода в атаку по пеленгам стали стандартом. Метод позднее лёг в основу алгоритма решения 3-мерной задачи торпедной стрельбы. Время от времени обе лодки рисковали поднять перископ. Лондерс использовал это для уточнения пеленгов. После трехчасового преследования немецкой подводной лодки капитан Venturer Джеймс Лаундерс принял решение рискнуть, основываясь на движениях U-864. Риск оправдался. Услышав пуск торпед, команда U-864 предприняла маневры уклонения, избежав попадания первых трех торпед, но четвертая попала в цель. Взрыв разломил корпус лодки пополам. Все 73 члена экипажа погибли; не спасся никто. Это был первый случай, когда одна подлодка потопила другую, в то время когда обе они были в подводном положении.
Леруик. На Шетландских островах.
В апреле 1945 года адмирал Карл Дёниц отправил вторую транспортную подводную лодку на Дальний Восток примерно тем же курсом, что и U-864. Тип XB U-234 перевозил много «Wunderwaffe» среди 240 тонн груза, а также десяток сверхсрочных пассажиров, включая двух японских военно-морских инженеров.
10 мая U-234 всплыла, и капитан получил последний приказ Дёница о капитуляции. Капитан-лейтенант Фелер подчинится приказу и капитулирует 17 мая перед парой американских эсминцев к югу от Гранд-Бэнкс. Незадолго до прибытия американской абордажной группы японские инженеры удалились в свои каюты и покончили жизнь самоубийством.
Когда американцы обыскали подводную лодку, на борту вместе с остальным грузом было найдено полтонны оксида урана. Дальнейшая судьба и характер груза неизвестны по настоящее время.
Норвежский флот обнаружил кораблекрушение немецкой подводной лодки U-864 времен Второй мировой войны в марте 2003 года. С тех пор ведутся дебаты, опросы и политические дискуссии о том, как лучше всего бороться с загрязнением от груза ртути в затонувшей подводной лодке и окружающем морском дне. В 2014 году норвежская прибрежная администрация (NCA) провела обследование затонувшей лодки и представила тщательное исследование мер по предотвращению загрязнения ртутью. Обследование показало, что емкости со ртутью постепенно корродируют в морской воде. Удаление обломков и загрязненных масс с морского дна вблизи затонувшего судна распространит загрязнение за пределы уже пострадавшего района. Захоронение лодки под 12-метровым слоем песка является лучшим и наиболее экологичным решением.
Обломки U-864 на морском дне
Норвежское правительство приняло решение на основании многочисленных докладов и исследований, проведенных NCA при поддержке широкого круга экспертов, которые пришли к выводу, что захоронение является наилучшим и наиболее экологически безопасным решением для U-864. На 2019 год 30 млн. норвежских крон выделено на инжиниринг, тендер и общую подготовительную работу. Укупорка, вероятно, будет завершена к лету 2020 года.
Контейнер со ртутью
По материалам:
http://club.berkovich-zametki.com/?p=37345
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/environmental-solution-for-the-shipwreck-of-the-ww-ii-submarine-u-864/id2614253/
https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Venturer_(1943)
- Автор:
- Громов И.
- Использованы фотографии:
- club.berkovich-zametki.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter