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В кабмин Украины внесено предложение о прекращении ж.д.сообщения с Россией

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Украинское министерство инфраструктуры в пятницу внесло в правительство Украины предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает издание УНН.

В кабмин Украины внесено предложение о прекращении ж.д.сообщения с Россией



Омелян заявил, что в предложении о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, внесенном в кабинет министров, его ведомство обосновало все причины, а также последствия принятия такого решения. Когда состоится рассмотрение этого вопроса, в министерстве инфраструктуры не знают, не известно, какое решение примет правительство, но надеются, что Украина все-таки прекратит ж.д. сообщение с Россией.

О возможном прекращении движения пассажирских поездов в Россию, Омелян заявлял еще в августе этого года. Не смотря на то, что именно "российское" направление приносит наиболее высокий доход, власти готовы к его прекращению.

Между тем, в Совете Федерации уже прокомментировали предложение Омеляна. По словам первого зампреда комитета СФ по экономической политике Сергея Калашникова, Россия технически готова к прекращению железнодорожного сообщения с Украиной, так как российские поезда не ходят через ее территорию. Прекращение сообщения нанесет вред обоим странам, но в первую очередь пострадают украинские граждане, добавил он.
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